گزارش تحولات سیاسی و نظامی منطقه در پی اعلام بازگشایی تنگه هرمز و درخواست‌ها برای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران. مولوی عبدالحمید خواستار تقویت دیپلماسی و توجه به مطالبات مردمی شد و فرماندهی پیشمرگه کردستان بر حق دفاع مشروع تأکید کرد.

در پی تحولات اخیر منطقه، کمیته یهودیان آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، خواستار اولویت‌دهی فوری به بازگشت آمریکایی‌های زندانی در ایران شد. این کمیته در بیانیه‌ای مشترک با چند سازمان دیگر آمریکایی، تأکید کرد که بازداشت یا گروگان‌گیری غیرقانونی شهروندان آمریکا پذیرفتنی نیست و باید عواقب ماندگاری برای عاملان آن داشته باشد.

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، بنیاد میراث جیمز دبلیو فولی، مرکز حقوق بشر رائول والنبرگ و اتحاد علیه ایران هسته‌ای از جمله امضاکنندگان این بیانیه بودند. همچنین، بنیانگذاران انجمن گروگان‌ها و خانواده‌های گمشده ایالات متحده نیز این درخواست را امضا کرده‌اند. این در حالی است که شبکه خبری سی‌بی‌اس در گزارشی به کمبود جهانی سوخت جت به عنوان یکی از پیامدهای احتمالی جنگ ایران اشاره کرده و آن را مانعی برای سفرهای تابستانی دانسته است. در همین راستا، مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، بر ضرورت تقویت دیپلماسی و جلوگیری از تداوم جنگ تأکید کرد. وی خواستار کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از درگیری‌ها و توجه به مطالبات مردم از جمله عدالت و آزادی شد. مولوی عبدالحمید در سخنرانی نماز جمعه خود، نیاز کشور به دیپلماسی قوی و دارای اختیارات کامل را برای جلوگیری از ادامه درگیری‌ها و افزایش تلفات و خسارات حیاتی دانست و هشدار داد که نباید دستگاه دیپلماسی تحت تأثیر جریان‌های تندرو قرار گیرد یا از آن‌ها هراس داشته باشد. او ضمن مخالفت با جنگ، تأکید کرد که هیچ‌کس خواهان کشته شدن انسان‌ها و ویرانی کشور نیست. همچنین، وی بر لزوم تأمین امنیت، تقویت گفت‌وگو و توجه به مطالبات مردمی از جمله عدالت و آزادی تأکید کرد. مولوی عبدالحمید همچنین از مجازات اعدام و مصادره اموال مخالفان انتقاد کرد و این اقدامات را موجب افزایش نارضایتی عمومی دانست و خواستار پرهیز از چنین رویکردهایی شد. در جبهه‌ای دیگر، فرماندهی نیروی پیشمرگه کردستان، شاخه نظامی حزب دموکرات کردستان ایران، در پی حملات مجدد پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی به اردوگاه‌های غیرنظامی این حزب و واحدهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق، اعلام کرد که دفاع مشروع، حق اساسی آن‌ها است. حزب دموکرات کردستان ایران در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این بیانیه پس از آن منتشر شد که حملات جمهوری اسلامی منجر به کشته شدن دو پیشمرگه و فرزند یکی از آن‌ها شد. این حملات که در شش هفته گذشته از ۱۱۸ حمله موشکی و پهپادی فراتر رفته است، حتی در زمان آتش‌بس نیز ادامه داشته و علاوه بر نیروهای پیشمرگه، خانواده‌های غیرنظامی، مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را نیز هدف قرار داده است. در این بیانیه تأکید شده است که تجاوز مداوم جمهوری اسلامی، چاره‌ای جز اعمال حق پاسخ‌گویی برای آن‌ها باقی نگذاشته است. در همین حال، رضا طلائی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی، اظهار داشت که تنگه هرمز فقط در وضعیت آتش‌بس و به صورت محدود باز است و شناورهای نظامی و مرتبط با نیروهای متخاصم حق عبور از آن را ندارند. این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از اعلامیه‌های ایران مبنی بر باز بودن تنگه هرمز برای تمام کشتی‌های تجاری در مدت زمان باقی‌مانده از آتش‌بس استقبال کرد. وی در شبکه‌های اجتماعی این اقدام را گامی در مسیر درست خواند و بر موضع روشن سازمان ملل متحد مبنی بر لزوم احیای کامل حقوق و آزادی‌های ناوبری بین‌المللی در تنگه هرمز تأکید کرد. گوترش ابراز امیدواری کرد که بازگشایی تنگه هرمز، همراه با آتش‌بس، به ایجاد اعتماد بین طرفین و تقویت گفت‌وگوهای جاری که توسط پاکستان تسهیل می‌شود، کمک کند. از سوی دیگر، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همراه با شماری از اتحادیه‌های جهانی کارگری، در بیانیه‌ای خواستار برقراری آتش‌بس دائمی و پایدار در خاورمیانه و پایان درگیری‌های نظامی در این منطقه شدند. در این بیانیه به تلفات گسترده غیرنظامیان و آسیب به کارگران و زیرساخت‌های حیاتی در کشورهای منطقه اشاره شده است. پیامدهای انسانی و اقتصادی جنگ، از جمله اختلال در زنجیره‌های تأمین انرژی، تهدید امنیت غذایی و آسیب به بخش‌های حیاتی مانند حمل‌ونقل و خدمات عمومی، از دیگر موضوعات مورد تأکید در این بیانیه بود. امضاکنندگان این بیانیه، کارگران مهاجر، دریانوردان و کارکنان بخش‌های حیاتی را از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر در این بحران دانسته و بر لزوم حفاظت از حقوق و امنیت شغلی آن‌ها تأکید کردند. آن‌ها همچنین خواستار رعایت کامل قوانین بین‌المللی بشردوستانه و عدم هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله مدارس و بیمارستان‌ها شدند. در بخش دیگری از این بیانیه، استفاده از نیروی نظامی به عنوان راه‌حل بحران رد شده و بر ضرورت بازگشت به گفت‌وگو و دیپلماسی تأکید شده است. این اتحادیه‌ها از جامعه جهانی خواستند آتش‌بس فعلی را به یک توافق پایدار تبدیل کنند و از غیرنظامیان و کارگران در سراسر منطقه حمایت کنند. کمیته بین‌المللی نجات نیز هشدار داد که حتی با بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتی‌های تجاری، اختلال ناشی از بسته شدن آن به سرعت جبران نخواهد شد. این هشدار نشان‌دهنده عمق تاثیرات اقتصادی و لجستیکی بحران‌های اخیر بر منطقه و جهان است و بر لزوم رویکردهای دیپلماتیک و پایدار برای حل و فصل منازعات تأکید می‌کند





