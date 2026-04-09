اعلام آتشبس میان آمریکا و ایران با واکنشهای گستردهای در سطح بینالمللی همراه بود. سازمان ملل، اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی و دیگر کشورها با استقبال از این توافق، بر اهمیت پایبندی به آن، ادامه دیپلماسی و تلاش برای دستیابی به صلح پایدار تاکید کردند. این خبر با امیدواری نسبت به کاهش تنشها و جلوگیری از گسترش درگیریها در منطقه همراه بود.
واکنشهای بینالمللی به اعلام آتشبس میان آمریکا و ایران ، گسترده و متنوع بود و از حمایت و استقبال تا ابراز امیدواری برای دستیابی به صلح پایدار را دربر میگرفت. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با استقبال از این آتشبس ، آن را گامی در جهت «هموار کردن مسیر برای صلح پایدار و جامع در منطقه» دانست و از تمامی طرفها خواست به توافق پایبند بمانند.
وی همچنین بر «ضرورت فوری پایان خشونتها برای حفظ جان غیرنظامیان و کاهش رنج انسانی» تاکید کرد و از نقش پاکستان و دیگر کشورهای میانجی در تحقق این توافق قدردانی نمود. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز با استقبال از آتشبس، بر آمادگی آژانس برای ایفای نقش نظارتی و تضمین امنیت هستهای تاکید کرد و بازگشت به مسیر دیپلماسی، بهویژه در خصوص برنامه هستهای ایران را اقدامی مثبت دانست. پاپ لئو چهاردهم نیز با «خشنودی» از اعلام آتشبس دو هفتهای، آن را نشانهای از «امید» دانست و این وقفه در درگیریها را فرصتی برای بازگشت به مذاکرات و پایان جنگ قلمداد کرد. وی در سخنرانی خود در واتیکان، با اشاره به اهمیت گفتوگو برای حل بحرانها، خواستار دعا برای گشایش از طریق گفتوگو شد.\در سطح اتحادیه اروپا، کایا کالاس، دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، آتشبس را «گامی برای عقبنشینی از لبه پرتگاه» توصیف کرد و آن را روزنهای برای از سرگیری گفتوگوهای دیپلماتیک دانست. فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، هدف را رسیدن به پایان جنگ از طریق دیپلماسی اعلام کرد و امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، بر اهمیت مذاکره برای تضمین امنیت در منطقه تاکید نمود و خواستار شمول کامل لبنان در این آتشبس شد. خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، ادامه تهاجم اسرائیل به لبنان را پس از آتشبس «غیرقابل قبول» خواند و پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، نیز از این آتشبس استقبال کرد، اما انتقاداتی را نسبت به برخی رویکردها مطرح نمود. اوکراین نیز از این اقدام استقبال کرد و خواستار «قاطعیت» مشابه آمریکا برای توقف جنگ روسیه در اوکراین شد. روسیه ضمن استقبال از آتشبس، ابراز امیدواری کرد که این وقفه، زمینه را برای از سرگیری مذاکرات سهجانبه صلح درباره اوکراین فراهم کند و مسکو از تصمیم برای جلوگیری از تشدید بیشتر نظامی استقبال کرد. وزارت امور خارجه روسیه، حمله علیه ایران را «تهاجمی یکطرفه و غیر موجه» خواند و راهحل را سیاسی و مبتنی بر مذاکرات دانست. چین نیز با استقبال از آتشبس، به تلاش خود برای بازگرداندن صلح در خاورمیانه ادامه خواهد داد. دونالد ترامپ در این میان، معتقد بود که چین ایران را به مذاکره ترغیب کرده است.\در آسیا، ژاپن این آتشبس را «حرکتی مثبت» ارزیابی کرد و بر ضرورت دستیابی به توافق نهایی تاکید نمود. استرالیا از آتشبس استقبال کرد و نقش کشورهای میانجی را تحسین نمود و هشدار داد که طولانی شدن جنگ «پیامدهای شدید اقتصادی و انسانی» خواهد داشت. نیوزیلند نیز بر «اهمیت ادامه کار در روزهای آینده برای تضمین پایداری آتشبس» تاکید کرد. مالزی آتشبس را «تحولی مهم و گامی اساسی برای کاهش تنشها و بازگرداندن صلح و ثبات» دانست و از همه طرفها خواست تمام شرایط توافق را اجرا کنند. هند نیز با استقبال از آتشبس، خواستار «تضمین آزادی بیوقفه کشتیرانی» در تنگه هرمز شد. این واکنشهای جهانی نشاندهنده اهمیت این آتشبس برای کاهش تنشها و تلاش برای دستیابی به راهحلهای پایدار در منطقه است. جامعه جهانی امیدوار است که این گام، زمینه را برای صلح و ثبات در خاورمیانه فراهم کند و از گسترش درگیریها جلوگیری شود. تاکید بر دیپلماسی، مذاکره و احترام به حقوق بینالملل، از جمله محورهای اصلی این واکنشها بود
