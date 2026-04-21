در پی انتشار نامه وزارت صمت درباره محدودیت فعالیت باشگاههای صنعتی، علی تاجرنیا ضمن تأیید فشارهای اقتصادی بر هلدینگ خلیج فارس، بر عزم مدیریت استقلال برای حفظ تیم و اهمیت حفظ دلخوشی هواداران در شرایط سخت تأکید کرد.
انتشار یک نامه بحثبرانگیز منسوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم محدودسازی فعالیتهای باشگاههای ورزشی وابسته به صنایع، به ویژه تیمهایی مانند فولاد مبارکه سپاهان و فولاد خوزستان، فضای ورزش کشور را در هالهای از ابهام و نگرانی فرو برده است. این نامه که با استناد به ضرورت حفظ زیرساختهای صنعتی در شرایط بحرانی ناشی از حملات اخیر تنظیم شده است، موجی از پرسشها را درباره آینده سایر باشگاههای لیگ برتری ایجاد کرد.
با توجه به اینکه بسیاری از باشگاههای مطرح کشور زیرمجموعه هلدینگهای بزرگ پتروشیمی، فولاد و معادن هستند، این ترس به وجود آمده است که تداوم وضعیت فعلی، منجر به تعطیلی لیگ یا کاهش شدید حمایتهای مالی از تیمهای پرطرفدار شود. در این میان، باشگاه استقلال تهران که به تازگی تحت مالکیت هلدینگ خلیج فارس درآمده، بیش از سایر تیمها زیر ذرهبین تحلیلگران قرار گرفته است. علی تاجرنیا، رئیس هیأت مدیره باشگاه استقلال، در واکنش به گمانهزنیهای اخیر پیرامون آینده این باشگاه و احتمال تأثیرپذیری جدی آن از وضعیت هلدینگ خلیج فارس، ضمن تأیید فشارهای اقتصادی حاکم بر تمامی صنایع، رویکرد باشگاه را شفافسازی کرد. وی با بیان اینکه زیرساختهای پتروشیمی و صنایع مادر در شرایط جنگی دچار آسیبهای جدی شدهاند، تصریح کرد که باشگاه استقلال نیز از این قاعده مستثنی نیست و درآمدهای این تیم به طور مستقیم تحت تأثیر نوسانات اقتصادی هلدینگ مالک قرار دارد. با این وجود، تاجرنیا با تأکید بر پیشینه هشتاد ساله و جایگاه اجتماعی استقلال، اعلام کرد که مدیریت باشگاه با وجود تمامی سختیها و محدودیتهای مالی، هیچ برنامهای برای عقبنشینی یا انحلال فعالیتهای ورزشی ندارد و عزم خود را برای حفظ ساختار تیم در فصل جاری و فصلهای آینده جزم کرده است. در بخش دیگری از این گفتگو، تاجرنیا به دغدغه هواداران و رسانهها به عنوان ارکان اصلی فوتبال اشاره کرد. وی اظهار داشت که در دوران پرچالش فعلی، تنها دلخوشی بخش بزرگی از مردم جامعه، پیگیری مسابقات فوتبال است و تعطیلی احتمالی لیگ میتواند ضربه روحی جبرانناپذیری به این سرمایههای اجتماعی وارد کند. رئیس هیأت مدیره استقلال ضمن دعوت از سایر مدیران و مسئولان فدراسیون فوتبال برای همدلی با اهالی رسانه و هواداران، خواستار ایجاد بستری برای کاهش زیانهای ذینفعان فوتبال شد. او تأکید کرد که باشگاه استقلال از هرگونه طرح یا پیشنهادی که بتواند پیوند میان تیم و هواداران را در این دوران سخت تقویت کند، استقبال خواهد کرد. در نهایت، باید دید که آیا وزارت صمت و نهادهای ذیربط با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی و روانی فوتبال، راهکاری برای تداوم فعالیت این صنایع ورزشی اتخاذ خواهند کرد یا خیر، چرا که چشمانداز اقتصادی کشور در گرو پایداری همین صنایع بزرگ است
