وزارت خارجه آمریکا با استناد به ضرب‌المثل فارسی و اشاره به بحران انرژی، اظهارات عبدالناصر همتی را طعنه‌آمیز خواند و بر هدررفت ثروت نفتی توسط تهران تأکید کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا روز یکشنبه هشتم آذر ۱۴۰۵ در واکنشی صریح و طعنه‌آمیز به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ضرب‌المثل فارسی "جیک‌جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود؟" را به کار برد. این وزارتخانه در حساب رسمی فارسی‌زبان خود در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار تصویری ترکیبی از چهره همتی و یک شوفاژ یخ‌زده، به ادعاهای مقامات بانکی ایران درباره ثبات اقتصادی پاسخ داد.

جزئیات مکانیسم واکنش دیپلماتیک آمریکا

این مقامات آمریکایی با استناد به وضعیت بحرانی انرژی در ایران، نوشتند که شهروندان ایرانی خود را برای قطعی‌های مکرر برق و کمبود گاز در فصل زمستان آماده می‌کنند. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرد که جمهوری اسلامی با وجود برخورداری از یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان، ثروت ملی را به جای سرمایه‌گذاری در داخل، صرف تأمین مالی گروه‌های نیابتی خود در خارج از کشور کرده است. این رویکرد از نظر واشنگتن منجر به عملکردی فاجعه‌بار در مدیریت اقتصادی شده است.

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مقابله با روایت‌های متناقض مقامات ایرانی

عبدالناصر همتی روز ۲۳ آبان در واکنش به سخنان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مدعی شده بود که وضعیت ارزی کشور مطلوب است و به وزیر خزانه‌داری آمریکا توصیه کرده بود پیش از صحبت درباره زمستان، "جوجه‌ها را آخر پاییز بشمارد." وزارت خارجه آمریکا در ادامه پیام خود اعلام کرد که حکومت ایران دیگر حتی قادر به هماهنگ نگه داشتن روایت‌های اقتصادی خود نیست. این وزارتخانه از تناقض بین تمجید رئیس کل بانک مرکزی از عملکرد خود و ادعای وزیر اقتصاد درباره افزایش صادرات بدون ارائه آمار و ارقام انتقاد کرد، در حالی که رئیس مجلس جمهوری اسلامی نسبت به تورم شدید و جهش قیمت‌ها هشدار می‌دهد.

تشدید عملیات طرد اقتصادی و تحریم‌های مالی

این پیام‌های مقامات آمریکایی در شرایطی منتشر شدند که دولت جو بایدن در چارچوب عملیات "طرد اقتصادی"، فشار بر منابع درآمدی، شبکه‌های مالی و سازوکارهای فروش نفت جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوم آذر نیز دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی اعمال کرد که مرکز مبادله ارز و طلای ایران و صرافی ملت را نیز در بر گرفت. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز روز جمعه ششم آذر با بازنشر گزارشی از روزنامه واشنگتن پست درباره بحران انرژی در ایران و کار مسعود پزشکیان در دفتر کم‌نور و بدون گرمایش، با لحنی طعنه‌آمیز نوشت: "آفرین بچه‌ها! زمستان فوق‌العاده‌ای داشته باشید."

پیامدهای اقتصادی و رکوردهای تاریخی بازار ارز

واکنش‌های دیپلماتیک آمریکا همزمان با ثبت رکوردهای جدید در بازارهای مالی ایران رخ داده است. قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز یکشنبه هشتم آذر با عبور از مرز ۳۰۰ هزار تومان، رکورد تاریخی تازه‌ای ثبت کرد. این رقم از پیش‌بینی اسکات بسنت که حدود سه ماه پیش یعنی اوایل شهریور مطرح شده بود، فراتر رفت و نشان‌دهنده شدت فشارهای اقتصادی بر جامعه ایران است. وزارت خارجه آمریکا در آن پیام قبلی تأکید کرده بود که حکومت‌ها در دوران شکوفایی اقتصادی آمار و داده منتشر می‌کنند، اما در شرایط فروپاشی اقتصادی به لفاظی روی می‌آورند.