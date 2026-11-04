رهبران اروپا و کانادا پس از کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها، بر فرصت حل بحران‌های اوکراین و خاورمیانه و ثبات روابط تجاری تاکید کردند.

پیروزی قاطع حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره ایالات متحده که منجر به کنترل هر دو مجلس توسط این حزب شد، بازتاب گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته است. رهبران کشورهای اروپایی و کانادا با تحلیل این رویداد سیاسی، آن را نشانه‌ای از زنده بودن دموکراسی آمریکا دانسته و بر اهمیت همکاری‌های آتی برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای و اقتصادی تمرکز کرده‌اند.

واکنش دیپلمات‌های اروپا به تغییر موازنه قدرت

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در اولین واکنش‌های روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه اعلام کرد که رأی‌دهندگان آمریکایی نظر خود را به روشنی بیان کرده‌اند. وی با اشاره به سیطره کامل دموکرات‌ها بر کنگره جدید، امیدوار است که فشار بیشتر بر روسیه و حمایت مستمر از اوکراین تقویت شود.

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ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، شکست جمهوری‌خواهان را تاییدی بر پویایی دموکراسی آمریکا خواند اما هشدار داد که اروپا نباید از محافظت از منافع خود غافل شود. وزیر خارجه آلمان نیز این پیروزی چشمگیر را مبنایی برای ابتکارهای تازه جهت پایان دادن به درگیری‌های خاورمیانه و اوکراین توصیف کرد.

یوهان واده‌فول، نماینده بوندستاگ آلمان، جنگ ایران و جنگ تعرفه‌ای واشینگتن با اروپا را عوامل تعیین‌کننده در نتیجه انتخابات دانست. او معتقد است که همکاری نزدیک آمریکا و اروپا می‌تواند فرصت جدیدی برای ارائه راهکارهای صلح‌آمیز ایجاد کند.

تحلیل‌گران چک و اسپانیایی نسبت به آینده سیاسی

نخست‌وزیر جمهوری چک، آندری بابیش، نتایج انتخابات را غیرمنتظره ندانست و پیش‌بینی کرد که دو سال آینده دوره‌ای پرتنش با تلاش‌های مداوم برای استیضاح و وتو خواهد بود. وی معتقد است این وضعیت ممکن است منجر به فلج شدن سیاسی شود اما دونالد ترامپ همچنان دستورات خود را اجرا خواهد کرد.

بابیش همچنین ابراز امیدواری کرد که رئیس‌جمهور آمریکا به وعده‌های قبلی خود برای پایان دادن به جنگ اوکراین و حل اختلاف در تنگه هرمز بازگردد. پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، نیز این پیروزی را مخالفت مردم آمریکا با سیاست‌های تفرقه‌افکن و نفرت‌پراکنی دانست.

موضع کانادا و پیام باراک اوباما

دومینیک لوبلان، وزیر روابط تجاری کانادا با آمریکا، اعلام کرد که نتایج انتخابات تغییری در موضع اتاوا در مذاکرات تجاری ایجاد نمی‌کند. وی گفت که به زودی با همتایان آمریکایی خود گفت‌وگو خواهد کرد و تأثیر قابل توجهی بر فعالیت‌های دولت کانادا نخواهد داشت.

باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مردم آمریکا پیام روشنی فرستاده‌اند؛ درخواست راه‌حل‌های اساسی برای چالش‌های پیش‌رو بدون تفرقه انداختن. این واکنش‌ها نشان‌دهنده توجه جهان به تحولات داخلی آمریکا و عواقب آن بر سیاست‌های جهانی است.