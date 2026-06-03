وزیر امور خارجه ایران در پیامی ویدئویی از اذعان وزیر خارجه آمریکا به همکاری کشورهای حاشیه خلیج فارس با واشنگتن علیه ایران پرده برداشت و هشدار داد هر اقدام خصمانه با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدیویی از اظهارات مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در کنگره نسبت به همکاری برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس با واشنگتن علیه ایران واکنش نشان داد.

وی نوشت: نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود علیه مکان‌هایی هستند که از آنجا به ایالات متحده اجازه داده می‌شود برای حمله به کشتیرانی غیرنظامی و نقض آتش‌بس استفاده کند. عراقچی هشدار داد هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد و تأکید کرد آنچه تحریم‌ها و جنگ نتوانستند به آن دست یابند با جنگ بیشتر نیز به دست نخواهد آمد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه خلیج فارس به ویژه پس از حملات اخیر به کشتی‌های تجاری و نظامی افزایش یافته است. منابع خبری از وقوع درگیری‌هایی در تنگه هرمز و حمله به یک کشتی ایرانی در نزدیکی جزیره قشم خبر داده‌اند. به گفته مقامات نظامی ایران، پدافند هوایی کشورمان پهپادهای متجاوز آمریکایی را رهگیری و منهدم کرده و موشک‌های بالستیک نیز به سوی پایگاه‌های آمریکا در سه کشور همسایه شلیک شده است.

این تحولات نشان‌دهنده تشدید تقابل نظامی در منطقه است که می‌تواند به یک جنگ تمام‌عیار منجر شود. در ویدیوی منتشر شده توسط عراقچی، روبیو ضمن اذعان به همکاری گسترده کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با آمریکا علیه ایران به طور خاص از امارات متحده عربی و کویت به عنوان فعال‌ترین همکاران نام برد. این اعتراف در حالی صورت می‌گیرد که امارات و کویت همواره در ظاهر از عدم دخالت در درگیری‌های منطقه‌ای سخن گفته‌اند.

تحلیلگران بر این باورند که افشای این همکاری‌ها می‌تواند روابط ایران با این کشورها را تحت تأثیر قرار داده و واکنش‌های دیپلماتیک جدیدی را به دنبال داشته باشد. در همین حال برخی کارشناسان مسائل بین‌المللی احتمال هرگونه صلح میان ایران و آمریکا در شرایط کنونی را بعید دانسته و تأکید کرده‌اند که سیاست فشار حداکثری آمریکا نه تنها نتیجه‌ای نداشته بلکه به تشدید تنش‌ها انجامیده است.

درخواست جدید ترامپ از ایران مبنی بر تعهد کتبی به عدم توسعه توانمندی‌های نظامی نیز با واکنش سرد مقامات ایرانی مواجه شده است. به نظر می‌رسد بحران کنونی نیازمند راهکارهای دیپلماتیک جامع‌تری است که فراتر از تهدید و تحریم باشد. در حوزه اقتصادی نیز نوسانات بازار طلا و ارز نشان‌دهنده بی‌ثباتی ناشی از تنش‌های سیاسی است. قیمت طلا و سکه در روزهای اخیر روند افزایشی داشته و دلار نیز با نوسان مواجه بوده است.

این مسائل داخلی نیز بر حساسیت اوضاع افزوده و ضرورت مدیریت بحران از سوی دولت را بیش از پیش آشکار می‌سازد. در مجموع به نظر می‌رسد منطقه خلیج فارس در آستانه تحولات مهمی قرار دارد و هرگونه محاسبه اشتباه می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای همه طرف‌ها به همراه داشته باشد





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