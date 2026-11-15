اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران حمله پهپادی به بحرین را دفاع مشروع دانست. همزمان استارشیپ اسپیس‌ایکس موفق به بازگشت ایمن به زمین شد.

اسماعیل بقایی ، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری روز یکشنبه ۲۴ آبان ماه، موضع رسمی تهران را درباره تنش‌های منطقه‌ای و تحولات فناوری فضا شفاف‌سازی کرد. وی با اشاره به حمله پهپادی سپاه پاسداران به پایگاه‌های آمریکا در بحرین ، اعلام کرد که تهران هرگونه اقدام نظامی واشنگتن را با شدت بیشتری پاسخ خواهد داد.

موضع ایران درباره حملات پهپادی بحرین

بقایی تأکید کرد که نیروهای مسلح ایران هیچ تعرضی را بی‌پاسخ رها نخواهند کرد و در صورت نیاز از روش‌هایی استفاده می‌کنند که فرماندهان نظامی مقتدر کشور تشخیص دهند. این اظهارات در واکنش به ادعای سپاه پاسداران مبنی بر حمله با شش پهپاد به سامانه راداری آمریکا در بحرین صورت گرفت. ارتش بحرین نیز اعلام کرده که حملات هوایی متعددی را رهگیری کرده است، هرچند آمریکا هنوز ادعای حمله را تأیید نکرده است.

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تهدیدات هسته‌ای و دیپلماسی میانجی‌گری قطر

سخنگوی وزارت خارجه ایران بر حق حاکمیتی این کشور برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) پافشاری کرد. وی در پاسخ به پیشنهادهای آمریکا برای توقف برنامه هسته‌ای ایران، اعلام کرد که تهران حاضر به پذیرش چنین خواسته‌ای نیست. این در حالی است که گزارش‌های اخیر حاکی از تلاش میانجی‌های قطری برای گنجاندن موضوع هسته‌ای در مذاکرات پایان جنگ است.

بررسی اتهامات سایبری علیه فرانسه و بلژیک

بقایی ادعاهای مقامات فرانسه و بلژیک درباره نقش ایران در حملات سایبری به فروشگاه‌های این کشورها را بی‌پایه و اساس خواند. وی مدعی شد که این اتهامات برای پوشش ضعف امنیت سایبری فرانسویان مطرح شده و از پاریس خواست به اتهام‌زنی پایان دهد. فرانسه در روز ۱۹ آبان سفیر ایران را احضار کرد و اتحادیه اروپا نیز برای واکنش سریع اعلام آمادگی نموده است.

دستاورد تاریخی اسپیس‌ایکس با استارشیپ

در حوزه فناوری فضایی، شرکت اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک روز شنبه ۲۳ آبان ماه موفق شد فضاپیمای استارشیپ را پس از بازگشت از مدار زمین، با بازوهای مکانیکی برج پرتاب در تگزاس در هوا بگیرد. این رویداد گام مهمی در ساخت موشک‌های چندبارمصرف است که هزینه سفرهای فضایی را کاهش می‌دهد.

لوح طلایی وویجر و پیام‌های فارسی

همزمان با تحولات اخیر، فضاپیمای وویجر ۱ ناسا در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه به فاصله ۲۶ میلیارد کیلومتری زمین خواهد رسید. این فضاپیما که در سال ۱۹۷۷ پرتاب شده، شامل پیام‌هایی به ۵۵ زبان است. پیام فارسی آن با عبارت "درود بر ساکنین ماورای آسمان‌ها" آغاز و با اشعار سعدی همراه است که توسط اسحاق سامهیه خوانده شده است.