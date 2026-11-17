معاون حقوقی وزارت خارجه ایران، ادعای استفاده از سلاح شیمیایی در آمریکا را دروغ شرم‌آور دانست و حمله به سدها را جنایت جنگی خواند.

کاظم غریب‌آبادی ، معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به انتقاد از گزارش‌های رسانه‌های آمریکایی پرداخت. وی ادعای شبکه خبری سی‌ان‌ان مبنی بر استفاده از سلاح شیمیایی در ایالات متحده آمریکا را یک دروغ شرم‌آور و وارونه‌سازی تاریخ نامید. غریب‌آبادی تأکید کرد که ایران یکی از بزرگترین قربانیان استفاده از این سلاح‌های غیرانسانی در گذشته بوده است.

تکذیب ادعای استفاده از سلاح شیمیایی در آمریکا

معاون وزارت خارجه در پاسخ به گزارش‌های اخیر، صراحتاً بیان کرد که ایران قربانیان بسیاری را بر اثر استفاده از سلاح‌های شیمیایی از دست داده است. وی خاطرنشان ساخت که این حملات با حمایت برخی قدرت‌های مدعی، به‌ویژه ایالات متحده آمریکا، صورت گرفته است. غریب‌آبادی هشدار داد که نباید حقیقت تاریخی قربانی جنگ تبلیغاتی شود و رسانه‌های غربی باید از پخش چنین ادعاهای بی‌پایه دست بردارند.

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خطر حمله به سدهای ایران و جنایت جنگی

در بخش دیگر پیام خود، غریب‌آبادی به گزارش روزنامه نیویورک تایمز اشاره کرد که در آن طرح حمله به سدهای ایران به بهانه‌هایی نزدیک به واقعیت بررسی شده بود. وی گفت که این رسانه نمی‌تواند از مسئولیت پیام‌های انسانی و حقوقی چنین حملاتی بگریزد. هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، طبق قوانین بین‌الملل، یک جنایت جنگی محسوب می‌شود.

تأکید بر پیگرد قانونی عادی‌سازی حملات

معاون حقوقی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که عادی‌سازی و انجام چنین حملاتی بیهزینه نخواهد ماند. وی هشدار داد که تلاش برای نرمال‌سازی حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، زمینه‌ساز نقض فزاینده حقوق بشر و قوانین جنگی خواهد شد. این اقدامات باید با واکنش جدی جامعه جهانی و پیگرد قانونی دقیق مواجه شوند تا از تکرار آن جلوگیری شود.

واکنش به سناتور آمریکایی و تأثیر بر بازار طلا

همزمان با این اظهارنظرهای سیاسی، اخبار مربوط به سناتور آمریکایی نیز مورد توجه قرار گرفت که در آن ادعا شده بود در حملات احتمالی به ایران بدون هیچ دلیلی فقط انسان کشته می‌شوند. این تنش‌های سیاسی می‌تواند تأثیراتی بر بازارهای مالی داشته باشد. برای نمونه، قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ هنگام بازگشایی بازار شاهد سقوط سنگینی بود.

پیش از این نیز قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ هنگام بازگشایی بازار تحت تأثیر اخبار مشابه نوساناتی را تجربه کرده بود. همچنین قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۵ و میزان سکه ۴۰۰ سوت نیز از جمله مواردی است که به دلیل شرایط امنیتی و سیاسی منطقه تحت نظر است.