وزیر خارجه روسیه با انتقاد از دیدارهای پیش از مذاکره، هشدار داد مسکو بدون تضمین‌های امنیتی واضح آتش‌بس نمی‌پذیرد و سازمان پیمان امنیت جمعی آماده دفاع است.

سرگئی لاورف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که دیدارهای جداگانه مقامات آمریکایی با نمایندگان اروپا و اوکراین پیش از شروع مذاکرات سه‌جانبه در ابوظبی، کمکی به پیشبرد روند دیپلماتیک نخواهد کرد. این اظهارات در حالی منتشر شد که مذاکرات مستقیم میان مسکو، واشنگتن و کی‌یف هم‌زمان در امارات متحده عربی در حال جریان است و انتظار می‌رود موضوعات حساس امنیتی و سیاسی در این نشست‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

انتقاد لاورف از استراتژی پیش‌مذاکره آمریکایی‌ها

لاورف با ابراز نارضایتی از شیوه تعاملات دیپلماتیک جاری اظهار داشت که آمریکا پیش از آنکه با هیات مذاکره‌کننده روسیه دیدار داشته باشد، برنامه‌ای برای ملاقات با اوکراینی‌ها و اروپایی‌ها دارد. وی به این موضوع اشاره کرد که این رویکرد چندان امیدبخش به نظر نمی‌رسد، اما مسکو اعلام کرده است که نه می‌تواند و نه می‌خواهد مانع ارتباطات خودِ ضروری آمریکا با سایر طرفین شود. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تلاش دیپلماتیک روسیه برای حفظ چارچوب‌های رسمی در حالی است که به صورت ضمنی کارایی تصمیمات یکجانبه یا پیش‌دستانه را زیر سوال می‌برد و بر اهمیت مذاکره مستقیم و شفاف تأکید می‌کند.

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اولویت معماری امنیتی جدید در دستور کار ابوظبی

منابع خبری در هیات مذاکره‌کننده روسیه به خبرگزاری ریانووستی اعلام کرده‌اند که محور اصلی گفتگوهای سه‌جانبه در ابوظبی، تمرکز بر جنبه‌های کلیدی معماری جدید امنیتی در قاره اروپا خواهد بود. حل‌وفصل مناقشه اوکراین نیز به عنوان یکی از سرفصل‌های اصلی این مذاکرات در نظر گرفته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که مسکو قصد دارد از این فرصت دیپلماتیک برای بازتعریف موازنه‌های قدرت و ایجاد ساختارهای جدید تضمین امنیت در منطقه استفاده کند تا از تکرار وضعیت‌های امنیتی گذشته که به نفع غرب تمام شد، جلوگیری نماید.

تجدید حرج تضمین‌های امنیتی برای پذیرش آتش‌بس

وزیر خارجه روسیه با اشاره به حضور مقامات اروپایی در ابوظبی، هشدار داد که اروپا بار دیگر در حال تلاش برای خریدن زمان برای رژیم کی‌یف است و مسکو این وضعیت را نمی‌پذیرد. لاورف تصریح کرد که روسیه بدون درک روشن از آنچه پس از آتش‌بس اتفاق خواهد افتاد، هیچ‌گونه توافق آتش‌بس جدیدی را امضا نخواهد کرد. وی با تأکید بر این نکته که ایده تعیین تضمین‌های امنیتی شفاف پیش از انجام هرگونه اقدام نظامی یا سیاسی کاملاً منطقی و ضروری است، نشان داد که مسکو دیگر حاضر به پذیرش تعهدات بی‌طرف یا موقت نیست و خواهان راهکارهای پایدار و قابل استناد است.

تقویت پدافند سازمان پیمان امنیت جمعی در برابر تهدیدات

لاورف با هشدار درباره احتمال هدف قرار گرفتن دوستان و متحدان مسکو توسط اوکراین در مراحل بعدی جنگ، اعلام کرد که سازمان پیمان امنیت جمعی برای مقابله با چنین سناریویی، تصمیماتی جدی در جهت تقویت سامانه پدافند هوایی و نیروهای هوایی مشترک خود اتخاذ کرده است. وی اظهار داشت که نمی‌تواند احتمال حمله کی‌یف به متحدان روسیه را رد کند و چنین رفتاری را سازگار با منش و ماهیت این رژیم دانست. این اقدامات در کنار تدابیری است که با هدف تقویت دفاع از زیرساخت‌های حیاتی روسیه در حال اجراست و نشان‌دهنده آمادگی کامل بلوک اوراسیایی برای هرگونه تحولات ناگهانی است.

تأیید عضویت ارمنستان و برنامه نشست آینده سازمان

در پایان صحبت‌های خود، وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد که هیچ‌کس قصد اخراج ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی را ندارد. او همچنین اعلام کرد که نشست بعدی شورای وزیران امور خارجه این سازمان در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ در تاجیکستان برگزار خواهد شد. سازمان پیمان امنیت جمعی که شامل شش کشور ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه و تاجیکستان است، با ریشه در نیروهای مسلح شوروی و جایگزینی آن با نیروهای کشورهای مشترک‌المنافع در سال ۱۹۹۲، همچنان به عنوان یک بازوی نظامی کلیدی در اوراسیا فعالیت می‌کند و ثبات عضویتی آن نشان از پایداری این ائتلاف دارد.