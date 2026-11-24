پیام مجتبی خامنه‌ای درباره ضرورت فرزندآوری با خشم عمومی و نقد شدید به وضعیت معیشتی، تورم و سرکوب مواجه شد. شهروندان با اشاره به بی‌توجهی به نان شب و امنیت، این درخواست را دور از واقعیت دانستند.

پیام مکتوب مجتبی خامنه‌ای خطاب به شرکت‌کنندگان در رویداد جایزه ملی جوانی جمعیت، موجی گسترده از خشم و اعتراض در میان شهروندان ایرانی برانگیخته است. این پیام که در آن بر ضرورت افزایش جمعیت و آینده‌ای باشکوه برای تمدن نوین اسلامی تاکید شده بود، با واکنشی تند از سوی مردم مواجه شد که شرایط دشوار معیشتی و ناامنی را دلیل اصلی خود می‌دانستند. بسیاری از کاربران فضای مجازی، این درخواست را کاملاً دور از واقعیت‌های زندگی روزمره و نادیده گرفتن بحران‌های اقتصادی جاری دانستند.

نقد شدید به وضعیت اقتصادی و معیشتی

مخاطبان با انتقاد به بی‌اطلاعی احتمالی مجتبی خامنه‌ای از شرایط سخت مردم، بر تضاد میان شعارهای فرزندآوری و واقعیت‌های اقتصادی تاکید کردند. یکی از شهروندان در واکنش به این پیام نوشت که وقتی حق زندگی آزاد، امن و آبرومند برای مردم فراهم نیست، نمی‌توان با فرمان و شعار نسل را گسترش داد. او معتقد است که ملتی که نگران تأمین نان شب و آینده فرزندانش است، با وعده‌های تمدنی ترغیب به فرزندآوری نمی‌شود و باید ابتدا معیشت مردم تأمین گردد. شهروند دیگری نیز با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های زندگی، پرسید با کدام درآمد و آینده باید بچه‌دار شد، زمانی که مردم در تأمین نیازهای اولیه خود ناتوان هستند.

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بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی و استفاده از کالابرگ‌های یک میلیون تومانی، نگرانی اصلی خانواده‌ها را شکل داده است. بسیاری از شهروندان با تشریح مشکلات خود در تأمین هزینه‌های نگهداری فرزند، این درخواست را نشانه‌ای از فاصله گرفتن حکومت از واقعیت‌ها خواندند. یک شهروند با بیان اینکه پول خرید پوشک برای فرزند دومش را ندارد، خواستار توجه به خوراک، شیرخشک و لباس شد و نوشت که لعنت بر کسی است که فرزندی را بدون امکانات به دنیا آورد. این در حالی است که قیمت پوشک مای‌بیبی طی هشت ماه گذشته سه برابر شده است.

چالش‌های مالی و تبعیض در دسترسی به امکانات

مشکل مالیاتی که بر پوشک کودکان اعمال می‌شود، یکی دیگر از دغدغه‌های مطرح شده توسط شهروندان بود که فرزندآوری را غیرممکن جلوه داده است. برخی کاربران اشاره کردند که حکومت در تأمین شیرخشک و پوشک کودکان ناتوان است و حتی تبلیغ فرزندآوری در این شرایط بی‌معناست. یک شهروند دیگر با اشاره به هزینه کلاس‌های ریاضی، زبان و باشگاه پسرش، از عدم توانایی در پرداخت این مخارج رونمایی کرد و پرسید با کدام پول باید فرزندآوری کرد. او همچنین اشاره کرد که حتی در صورت فرزندآوری، آینده‌ای برای کودکان فراهم نیست.

تجربه شخصی برخی والدین نیز نشان می‌دهد که سیستم حمایتی فعلی کارآمد نیست. مردی که پنج فرزند دارد، بیان کرد که همسرش ده روز در آی‌سی‌یو بستری بود و به دلیل نبودن در محل کار، اخراج شد و سه ماه است که هیچ پاسخ‌گوی وضعیت او نیستند. شهروند دیگری با کنایه نوشت که در خانه ۲۰ متری با حقوق ۲۰ میلیون تومانی و اجاره‌بهای معادل حقوق، فکر کردن به فرزندآوری امری دست‌نیافتنی است. این در حالی است که برخی شهروندان به تبعیض در ارائه امکانات فرزندآوری برای نزدیکان حکومتی اشاره کردند و گفتند که فشار بر مردم عادی آنقدر زیاد است که حتی ازدواج نیز برای آنان ممکن نیست.

موانع تشکیل خانواده و بحران انرژی

بخش قابل توجهی از واکنش‌ها به موانع اقتصادی ازدواج و تشکیل خانواده در سایه تورم و بحران اقتصادی اختصاص داشت. یک دختر مشهدی در واکنش به پیام مجتبی خامنه‌ای پرسید که با شرایطی که برای جوانان ایجاد شده، چگونه می‌توان ازدواج کرد، چه رسد به فرزندآوری. او همچنین با انتقاد به سیاست‌های کلی، گفت که بعید است مجتبی خامنه‌ای زنده بماند تا ببیند جوانان به این توصیه عمل می‌کنند یا خیر. این نگاه نشان‌دهنده ناامیدی عمیق از آینده و عدم اطمینان به بهبود وضعیت معیشتی در بلندمدت است.

مخاطبان دیگر نیز به قطعی‌های مکرر برق و گاز و کاهش قدرت خرید کارمندان اشاره کردند. شهروندی نوشت که در حالی که گاز و برق قطع می‌شود، کالابرگ اضافه و کم می‌شود و نان سهمیه‌بندی می‌گردد، مردم باید فرزند بیاورند. این سوال که چگونه می‌توان در تاریکی و سرما فرزندآوری کرد، با اشاره به سخنان اخیر مسعود پزشکیان در کنگره پیشگامان رهایی در دانشگاه تهران در پنجشنبه ۲۸ آبان مطرح شد. مسعود پزشکیان در آن رویداد از مردم خواسته بود همچون او در خانه با کاپشن بخوابند و از هیچ وسیله گرمایشی استفاده نکنند که این درخواست نیز با انتقاد شدید مواجه شد.

نگرانی از سرکوب و فقدان امنیت سیاسی

علاوه بر مسائل اقتصادی، نگرانی از سرکوب، کشته شدن معترضان و فقدان امنیت برای فرزندان، محور اصلی دیگر اعتراضات بود. شهروندی ساکن علی‌آباد در پیامی خطاب به سران جمهوری اسلامی نوشت که هر بار که فرزند آوردند، آن را کشتند، کور کردند یا شلاق زدند. او با اشاره به جنایات دی‌ماه، پرسید که آیا باید فرزندآوری کرد تا دوباره فرزندان را به خیابان کشاند و اعدام کنند. این صحبت‌ها نشان‌دهنده ترس عمیق از تکرار حوادث گذشته و احساس خطر جانی برای نسل آینده است.

برخی شهروندان نیز به اعدام‌های اخیر در ایران اشاره کردند و گفتند که حکومت به دنبال گردن برای طناب دار می‌گردد. یک شهروند دیگر با اشاره به وضعیت مدارس، به ویژه در سال تحصیلی جدید، نوشت که مجتبی خامنه‌ای از زیرزمین مردم را به فرزندآوری تشویق می‌کند. این پیام مکتوب که در آن بر انگیزه و اراده قوی برای امتداد نسل ایرانیان در تراز تمدن نوین اسلامی تأکید شده بود، با واقعیت‌های تلخ زندگی روزمره و ناامنی‌های موجود در تضاد کامل بود. این واکنش‌ها نشان می‌دهد که شکاف عمیقی میان خطاب‌های رسمی و درک شهروندان از واقعیت‌های اجتماعی و سیاسی وجود دارد.