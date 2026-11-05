مهدی تارتار به اتهامات مدیرعامل استقلال خوزستان واکنش نشان داد. همچنین هری کین قراردادش را تا قبل از ۳۶ سالگی تمدید کرد و رکوردهای تاریخی را شکست.

مهدی تارتار ، سرمربی تیم پرسپولیس ، در نشست خبری پیش از مسابقه با فجرسپاسی، به اتهامات بهنام ابوالقاسم‌پور، مدیرعامل استقلال خوزستان ، واکنش نشان داد و اعلام کرد که تا روشن شدن حقیقت این ماجرا را پیگیری خواهد کرد. ابوالقاسم‌پور پیش‌تر مدعی شده بود که تارتار در آستانه بازی با یکی از بازیکنان استقلال خوزستان تماس گرفته و ابراز علاقه برای جذب او کرده است. تارتار با تایید این صحبت‌ها اما تاییدیه ای برای آن نداشت، گفت که آبروی خود را با هیچ چیز عوض نمی‌کند.

رد اتهامات و تاکید بر سوابق حرفه ای

تارتار در پاسخ مستقیم به این ادعاها، ۲۰ سال سابقه مربیگری و ۱۸ تا ۱۹ سال سابقه بازی حرفه ای خود را یادآور شد و تصریح کرد که همه او را می شناسند. او با اشاره به تجربه کار با نزدیک به ۶۰۰ بازیکن، گفت که در تمام این مدت هیچ پرونده یا حرف و حدیثی علیه او وجود نداشته است و رفتار او کاملاً حرفه ای بوده است.

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سرمربی پرسپولیس درباره احتمال کمک مالی رقبای پرسپولیس به استقلال خوزستان برای مطرح کردن چنین اتهاماتی، بیان کرد که نمی داند و نمی خواهد به کسی تهمت بزند. او افزود که برخی افراد با بردن نام بزرگ پرسپولیس می خواهند دیده شوند و برای تیم حاشیه ایجاد کنند. تارتار همچنین تاکید کرد که باید مشخص شود چه کسی انسان خوبی است و چه کسی کثیف کاری می کند.

بررسی وضعیت قهرمانی و انتقادات وارد شده

تارتار درباره وعده قهرمانی در سال سوم حضورش، یادآور شد که جوزه مورینیو پیش از مسابقه در آرامش کامل درباره نیاز به سه سال زمان صحبت کرد. اما او این حرف را بعد از یک بازی پرهیجان مقابل نساجی و بدون آمادگی برای پاسخگویی بیان کرد و ابراز پشیمانی از استفاده از کلمه قهرمانی در آن لحظه کرد.

او تاکید کرد که باید از سال اول برای قهرمانی بجنگند و طبیعی است که ساختن تیم کامل زمان بر است، اما این به معنای کنار گذاشتن هدف قهرمانی نیست. تارتار خاطرنشان کرد که در نخستین پنجره نقل و انتقالات عملکرد خوبی داشتند و حالا یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در هر سه جام هستند.

واکنش به انتقادات و برنامه های آینده

در خصوص انتقادات، تارتار گفت که هر وقت مورد انتقاد قرار می گیرد، ساعتش را یک ساعت زودتر کوک می کند تا بیشتر کار کند. او با درخواست حمایت از بازیکنان جوان پرسپولیس، بیان کرد که پوستش کلفت است و از سختی ها نمی ترسد، اما نباید به جوانان تیم فشار وارد شود. تارتار همچنین با اشاره به صدرنشینی پرسپولیس در هفته یازدهم، بیان کرد که حتی خوشبین ترین هوادار هم چنین چیزی را تصور نمی کرد.

او در پایان درباره قطعی شدن برگزاری جام حذفی گفت که این تصمیم برای فوتبال بهتر است و تیم های رده های پایین با انگیزه بیشتری شرکت می کنند. تارتار همچنین با اشاره به تعویق جام ملت های آسیا، فرصت خوبی برای ارزیابی جوانان در مسابقات تدارکاتی دانست و احترام به سلیقه کادر فنی تیم ملی را خواستار شد.

تمدید قرارداد هری کین تا سن ۳۶ سالگی

هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس، وارد ۱۲ ماه پایانی قرارداد چهارساله‌ای شده است که پس از انتقال ۸۶ میلیون پوندی‌اش از تاتنهام به بایرن مونیخ در سال ۲۰۲۳ امضا کرده بود. او فصل گذشته با ۶۱ گل در ۵۱ بازی رکورد گلزنی بایرن مونیخ را شکست و به قهرمانی بوندس‌لیگا و جام حذفی آلمان کمک کرد. کین با بیان اینکه در بایرن مونیخ احساس خانه می‌کند، اعلام کرد که عاشق باشگاه و شهر مونیخ است و می‌خواهد جام‌های بیشتری کسب کند.

قرارداد جدید کین حضور او در بایرن مونیخ را تا اندکی پیش از تولد ۳۶ سالگی‌اش تضمین می‌کند. این به این معناست که او در جریان رقابت‌های یورو ۲۰۲۸ و تا یک سال پیش از جام جهانی ۲۰۳۰ همچنان بازیکن بایرن خواهد بود. این مهاجم متولد لیتون‌استون لندن برای برابری با رکورد ۲۶۰ گل آلن شیرر در لیگ برتر انگلیس، به ۴۷ گل دیگر نیاز دارد.

آمار درخشان و افتخارات فردی کین

تمدید قرارداد کین در آلمان، احتمال بازگشتش به لیگ برتر برای شکستن رکورد شیرر و احتمال تلاش بارسلونا برای جذب او را کاهش می‌دهد. کین در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در مجموع ۶۵ بازی برای تیم ملی انگلیس و بایرن مونیخ، ۷۳ گل به ثمر رساند و ماه گذشته در مراسم توپ طلا، عنوان بهترین بازیکن مرد جهان را به دست آورد. او در ۱۰۲ بازی بوندس‌لیگا، ۱۰۲ گل به ثمر رسانده و سه فصل پیاپی جایزه کفش طلای این لیگ را کسب کرده است.

کین همچنین دو بار با بایرن مونیخ قهرمان بوندس‌لیگا شده است. او پیش از پیوستن به بایرن مونیخ، هیچ جام مهمی در رده باشگاهی یا ملی کسب نکرده بود، اما اکنون پنج جام با این تیم به دست آورده و افتخارات فردی متعددی نیز کسب کرده است. او در فصل جاری ۱۲ گل برای بایرن مونیخ به ثمر رسانده و مجموع آمار گلزنی‌اش برای این باشگاه به ۱۵۶ گل در ۱۶۱ بازی رسیده است. کین بهترین گلزن تاریخ تیم ملی مردان انگلیس است و در ماه سپتامبر با انجام صدوبیست‌وپنجمین بازی ملی خود، با رکورد پیتر شیلتون برابر شد.