پیروز قربانی سرمربی آلومینیوم اراک از عملکرد تیم گفت و فلورنسیا مرکاو اتهامات خشونت جنیتی دیه‌گو گواچی را در فیفا ثبت کرد.

پیروز قربانی سرمربی آلومینیوم اراک در نشست خبری پس از دیدار برابر پرسپولیس بر عملکرد تیم خود و مسیر آینده باشگاه تمرکز کرد. او بر ضرورت بهبود کیفیت بازی و تغییر نگرش نسبت به نتایج متکی بر نام تیم حریف تاکید داشت. همچنین پرونده جنایی دیه‌گو گواچی با افشای جدید فلورنسیا مرکاو وارد مرحله حساس جدیدی در فیفا شده است.

تحلیل عملکرد آلومینیوم و پرسپولیس

پیروز قربانی سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک در واکنش به تساوی برابر پرسپولیس اعلام کرد که این دیدار از منظر فنی یک بازی خوب بوده و روال آشنایی با حریف باعث شده است که مدیریت مساله برایش راحت تر باشد. او تصریح کرد که حضور و نام پرسپولیس همواره انگیزه بالایی برای بازیکنانش ایجاد می کند و تا قبل از گل زده شده توسط پرسپولیس هیچ موقعیت خطرناکی به حریف داده نشده بود. این مربی به وضوح بیان کرد که قانع شدن به نتیجه مساوی و توجیه عملکرد تیم صرفا با استناد به نام بزرگ حریف کافی نیست. بنابراین باید با تلاش بیشتر کادر فنی و بازیکنان به تیمی تبدیل شوند که همه آرزوی بردن آن را داشته باشند. این ارتقای کیفیت به عزم جدی باشگاه آلومینیوم اراک، کادر فنی، بازیکنان و حتی هواداران وابسته است.

Also read شهروندان هندی در ارتش روسیه؛ ۵۱ کشته و ۷۷ سرنوشت نامعلوم

مواضع بازیکنان و سیاست انتقال

پیروز قربانی در پاسخ به واکنش های علی وطن دوست پس از تعویض شدن نیز ابراز داشت که ابتدا تصور کرد او از این تصمیم ناراحت شده است. او توضیح داد که با بازیکنان خود مانند فرزندان خود رفتار می کند و هیچ مساله ای را نادیده نمی گیرد. اما هشدار داد که ناراحتی فردی نباید به کل تیم منتقل شود و این مسئله نیازمند مدیریت دقیق است. درباره سیاست های باشگاه در زمینه پرورش و انتقال بازیکنان نیز بیان کرد که نمی توان بازیکن را به زور در تیم نگه داشت. با این حال تاکید کرد که آلومینیوم نباید صرفا پایگاهی برای رفتن بازیکنان به تیم های بزرگ تر باشد. او افزود که یک مربی نمی تواند تیمی بسازد و به طور ناگهانی شاهد رفتن ده بازیکن اصلی از تیم باشد. در پایان درباره جدایی احتمالی محمد خلیفه و بهرام گودرزی نیز گفت که باید جلسه ای با هیئت مدیره برگزار شود تا اهداف هر دو طرف مشخص شود.

افشای دیه‌گو گواچی توسط فلورنسیا مرکاو

فلورنسیا مرکاو بازیکن آرژانتینی باشگاه ریورپلاته در نخستین گفت وگوی علنی خود با شبکه سی ان ان جزئیات تکان دهنده ای از رفتارهای دیه‌گو گواچی سرمربی سابق تیمش منتشر کرد. او گفت تنها یک هفته پس از پیوستن به تیم محبوب دوران کودکی اش پیامی از گواچی دریافت کرد که در آن درخواست عکس برهنه شده بود. این بازیکن ۳۲ ساله اعلام کرد که پس از پاک کردن پیام و مقاومت در برابر خواسته های غیراخلاقی گواچی، با رفتارهای خشونت آمیزتری در تمرینات مواجه شد. گواچی در تمرینات از پشت او را می گرفت و تهدید می کرد که اگر تماس را پاک نکند تمام خانواده اش را خواهد کشت. این فشارهای روانی و تهدیدها سرانجام باعث شد تا فلورنسیا مرکاو اقدام به خودکشی کند و بدترین تصمیم زندگی اش را بگیرد.

پیگرد قانونی و ابعاد سیاسی پرونده گوآچی

فلورنسیا مرکاو اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی علیه دیه‌گو گواچی در فیفا ثبت کرده است. پیش تر در سال های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون دروازه بان پیشین تیم ملی آرژانتین شکایت مشابهی ثبت کرده بودند. کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تایید و محرومیت گواچی را پیشنهاد کرد. اما شعبه قضایی کمیته اخلاق فیفا به دلیل کافی نبودن شواهد او را تبرئه کرد. گارتون در واکنش به این حکم پرسید که اگر شهادت پنج بازیکن کافی نیست چه چیزی نیاز است. گواچی که تمام اتهامات را رد کرده است پس از آنکه فدراسیون فوتبال آرژانتین قراردادش را تمدید نکرد به ایتالیا رفت. همسر او آندره آ گواچی با استناد به تبرئه دیه‌گو گواچی در تدوین لایحه ای برای تشدید مجازات اتهام زنی در پرونده های خشونت جنیتی مشارکت کرده است.

بررسی شرایط تراکتور و حمایت مالک تیم

محمد زنوزی مالک باشگاه تراکتور در خصوص عملکرد این تیم در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا اظهار نظر کرد. او قبول کرد که در لیگ برتر نتایج خوبی گرفته اند اما در لیگ آسیا عملکرد مورد انتظار حاصل نشده است. زنوزی خود را مقصر اصلی انتخاب عمان به عنوان میزبان دانست و گفت این اشتباه صددرصدی بوده است. او با اشاره به قطع پروازهای مستقیم توضیح داد که بازیکنان در مدت سه روز حدود چهل ساعت در مسیر سفر بودند. این شرایط خستگی شدید را به همراه داشت و روی عملکرد تیم تاثیر می گذارد. زنوزی از هواداران خواست که خستگی بازیکنان را در نظر بگیرند و در عین حال از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد.

پیگیری پرونده تراکتور و ملوان

محمد زنوزی مالک باشگاه تراکتور در پایان صحبت های خود به پیگیری پرونده دیدار با ملوان انزلی اشاره کرد. او اعلام کرد که پرونده در کمیته استیناف قرار دارد و در صورت عدم رضایت به فیفا و دیوان داوری ورزش CAS ارجاع داده خواهد شد. همچنین از تهیه گزارشی جامع درباره اتفاقات ده تا دوازده مسابقه در شهرهای مختلف خبر داد. این گزارش شامل بررسی عملکرد داوران، ناظران و عوامل اجرایی است تا مشخص شود آیا کوتاهی یا گزارش های خلاف واقع وجود داشته است. شکایت این گزارش به کمیته اخلاق ارائه شده است. او همچنین از شعارهای توهین آمیز در ورزشگاه ها انتقاد کرد و تاکید نمود که چنین رفتاری حتی در ورزشگاه خانگی تراکتور نیز باید ممنوع باشد.