سناتور بیل کسیدی، جمهوریخواه، مذاکرات هستهای با ایران را در راستای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح اتمی موفقیتآمیز خواند، در حالی که فعالان سیاسی ایرانی و مسئولان احزاب کرد، ضمن انتقاد شدید از جمهوری اسلامی، خواستار تغییر رویکرد غرب و حمایت از جایگزینهای دموکراتیک شدند. همزمان، حملات پهپادی به کمپهای پیشمرگه در اقلیم کردستان عراق نیز گزارش شده است.
سناتور بیل کسیدی، نماینده جمهوریخواه، در گفتوگویی با ایران اینترنشنال، رویکرد دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار داد و هدف اصلی مذاکرات جاری را ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هستهای عنوان کرد. وی مدعی شد که آمریکا در این زمینه موفق عمل کرده است. کسیدی اظهار داشت: هدف رییسجمهور اطمینان یافتن از این است که حکومت ایران ، که نسبت به مردم خودش بیرحم است و بقیه جهان را تحت فشار و تهدید قرار میدهد، نتواند سلاح هستهای بسازد، آن را به کار بگیرد یا منتقل کند.
هدف دیگر هم این بود که توانایی این حکومت برای ساخت دیگر تسلیحات کاهش یابد. به نظر من رییسجمهور در رسیدن به این هدف موفق بوده است. این سناتور همچنین با اشاره به منابع مالی احتمالی جمهوری اسلامی از طریق دریافت عوارض از کشتیهای عبوری در تنگه هرمز، هشدار داد که اگر این درآمدها حفظ شود، ایران قادر به بازسازی و تقویت توان نظامی خود خواهد بود، امری که آمریکا اجازه وقوع آن را نخواهد داد. وی در واکنش به ارزیابیها مبنی بر شکست مذاکرات، این برداشت را رد کرد و گفت: گاهی در مذاکرات شما پیشنهاد اولیه خود را مطرح میکنید و سپس عقبنشینی میکنید، اما بعد دوباره بازمیگردید. بنابراین من تا زمانی که نتیجه نهایی را نبینم، آن را شکست تلقی نمیکنم. در همین راستا، سعید بشیرتاش، مسئول شورای مرکزی جبهه هفت آبان، در نشستی در کمیته امور خارجی پارلمان اروپا درباره ایران، جمهوری اسلامی را دشمن جهان آزاد خواند و خواستار تغییر رویکرد کشورهای اروپایی شد. بشیرتاش در این جلسه که در بروکسل برگزار شد، از کشورهای اروپایی خواست تا سفیران جمهوری اسلامی را اخراج کرده و آلترناتیو مردم ایران، یعنی شاهزاده رضا پهلوی را به رسمیت بشناسند. وی تاکید کرد که ایران میتواند بزرگترین متحد جهان آزاد در خاورمیانه باشد، در حالی که جمهوری اسلامی اکنون دشمن آن است. او حکومت ایران را متهم کرد که به اندازه تمام گروههای تروریستی جهان در خاک اروپا عملیات تروریستی انجام داده است. بشیرتاش همچنین گفت که بدترین کابوس مردم ایران بقای جمهوری اسلامی است و در صورت تداوم این حکومت، ممکن است میلیونها نفر راهی اروپا شوند. وی به ظرفیتهای اقتصادی ایران در صورت تغییر حکومت اشاره کرد و گفت که هزاران میلیارد دلار فرصت سرمایهگذاری فراهم خواهد شد و ایران به بزرگترین تامینکننده انرژی در قاره تبدیل خواهد شد. این فعال سیاسی بر تداوم اعتراضات و مطالبات مردم ایران پس از سرکوب معترضان در دیماه تاکید کرد و گفت که ملت ایران به چیزی کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی راضی نخواهند شد. همچنین، رسانه کردی رووداو گزارش داد که پهپادهایی به کمپهای پیشمرگههای حزب دموکرات کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق حمله کردهاند. حمله به کمپ دیگله که محل اسکان زنان و کودکان است، و همچنین حملات به کمپهای سورداش و آزادی، منجر به کشته شدن یک پیشمرگه و زخمی شدن دو نفر دیگر شد. علاوه بر این، چندین پهپاد دیگر در نزدیکی اربیل سرنگون شدند. در نشست کمیته امور خارجی پارلمان اروپا، عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان، بر ضرورت تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی ایران و نیاز به یک قانون اساسی جدید که تقسیم قدرت و شهروندی همه انسانها را محترم شمارد، تاکید کرد. او خواهان ایرانی دموکرات، آزاد، تکثرگرا و بدون سلطه قوم یا جریان سیاسی بر دیگری بود و بر احترام به حقوق کردها و دیگر قومیتها تاکید داشت. مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران، نیز در همین نشست به تشکیل دولت مذهبی در سال ۱۳۵۷ علیرغم امید مردم به یک کشور دموکراتیک اشاره کرد. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در نشست پارلمان بلژیک اظهار داشت که جنگ بین جمهوری اسلامی و مردم ایران سالهاست که آغاز شده و هرگز آتشبسی در آن رخ نداده است. وی سرکوب معترضان در دیماه را جنایت علیه بشریت خواند و اشاره کرد که حکومت برای جلوگیری از انتشار اخبار کشتهشدگان، اینترنت را قطع کرده است. عبادی همچنین گفت که حکومت در این جنگ اخیر از کودکان برای اهداف نظامی و ایستهای بازرسی استفاده کرده است. وی همچنین از توقیف اموال خبرنگاران رسانههای فارسیزبان خارج از کشور و برخی شهروندان بهائی توسط حکومت خبر داد. از سوی دیگر، سخنگوی نخستوزیر اسرائیل اعلام کرد که حزبالله بهای سنگینی را بابت پرتاب ۴۰ راکت از لبنان خواهد پرداخت. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، نیز پیشبینی کرد که رشد اقتصادی این کشور در فصل جاری به دلیل جنگ ایران کندتر خواهد بود اما به حالت عادی بازخواهد گشت
