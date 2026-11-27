پس از درگیری هوادارانشان در ورزشگاه ولودروم، امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه با نخست‌وزیر بلغارستان تماس گرفت و خواستار مجازات عاملان حمله به هواداران لوسکی صوفیه شد. جزئیات کامل این رویداد و پیامدهای سیاسی آن در خبر زیر.

درگیری‌های خشونت‌آمیز میان هواداران المپیک مارسی و لوسکی صوفیه پیش از آغاز دیدار لیگ اروپا ، به یک بحران بین‌المللی و واکنش‌های سطح بالا تبدیل شد. این حوادث که در ورزشگاه ولودروم رخ داد، نه تنها ابعاد امنیتی و ورزشی، بلکه با ورود سران دو کشور، ابعاد سیاسی شدیدی به خود گرفت.

مداخله سیاسی مکرون و رادف در پرونده درگیری‌ها

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در تماس تلفنی مستقیم با رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان، تاکید کرد که عاملان این خشونت‌ها باید به سرعت و به طور قطعی مجازات شوند. این تماس دیپلماتیک پس از آن صورت گرفت که واکنش‌های فوری به حمله به هواداران بلغاری در جامعه جهانی ورزش به ثبت رسید.

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رومن رادف نیز در واکنش به این ماجرا، از مداخله شخصی رییس‌جمهور فرانسه قدردانی کرد. او به ارائه خدمات درمانی فوری به مجروحان و تدابیر امنیتی اتخاذ شده برای محافظت از شهروندان بلغاری اشاره نمود. وزارت خارجه بلغارستان نیز خواستار انجام تحقیقات همه‌جانبه و شفاف درباره چگونگی وقوع این حمله شد.

جزئیات حمله و واکنش پلیس و باشگاه مارسی

بر اساس گزارش‌های اولیه پلیس مارسی، پیش از سوت شروع بازی، گروهی از هواداران نقابدار با استفاده از باتون، مواد آتش‌زا، لوله‌های فلزی و سلاح‌های دست‌ساز به سمت سکوهای اختصاص داده شده به هواداران لوسکی صوفیه هجوم بردند. این حمله ناگهانی باعث ایجاد هرج و مرج و مصدومیت تعدادی از تماشاگران شد.

آمار رسمی اعلام شده توسط پلیس نشان می‌دهد که در این درگیری‌ها حداقل ۱۱ هوادار بلغاری دچار مصدومیت شدند. از این تعداد، پنج نفر از جمله مصدومان جدی‌تر، فوراً به بیمارستان منتقل شدند تا تحت درمان قرار گیرند. این آمار نشان‌دهنده شدت خشونت به کار رفته در حمله است.

باشگاه المپیک مارسی نیز بلافاصله پس از حوادث، بیانییه‌ای صادر کرد و از شروع بررسی‌های داخلی خبر داد. این باشگاه اعلام کرده است که همکاری نزدیک و کامل را با پلیس برای شناسایی هویت عاملان اصلی و کمک به روند رسیدگی قضایی تضمین می‌کند.

پیامدهای حقوقی و امنیتی برای باشگاه‌ها و هواداران

این رویداد نشان داد که مدیریت امنیتی در ورزشگاه‌های بزرگ اروپا همچنان با چالش‌های جدی روبرو است. اطمینان خاطر امانوئل مکرون به طرف بلغاری مبنی بر اینکه عاملان بدون مجازات نخواهند ماند، گامی برای آرام کردن افکار عمومی در بلغارستان بود. با این حال، تحقیقات پلیس مارسی هنوز ادامه دارد تا مشخص شود چه کسانی در سازماندهی این حمله نقش داشته‌اند.

لوسکی صوفیه به عنوان باشگاه متحمل آسیب دیده، منتظر گزارش‌های رسمی کمیته انضباطی یوفا خواهد بود. معمولاً در چنین پرونده‌هایی، باشگاه میزبان نیز تحت بازجویی قرار می‌گیرد تا مشخص شود آیا کوتاهی در نظارت امنیتی داشته است یا خیر. این فرآیند می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین یا محرومیت از میزبانی مسابقات آینده شود.