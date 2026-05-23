قالیباف در دیدار فرمانده ارتش پاکستان، واکنشهای تند و انتقادی را بیان کرد و با اشاره به سیاست خارجی آمریکا و تحریمهای ضد ایران، سیاستهای پاکستان را مورد حمایت قرار داد.
قالیباف در دیدار فرمانده ارتش پاکستان اعلام کرد:ما از حقوق ملت و کشورمان عدول نمی کنیم، مخصوصا با طرفی که اصلا صداقت نداشته و اعتمادی به او وجود ندارد.
ایران همانطور که با شجاعت و اقتدار در میدان نبرد از کیان ایران دفاع کرد در عرصه دیپلماسی نیز با هوشمندی و قدرت برای احقاق حقوق حقه ایران و تامین منافع ملی کشور کوشش خواهد کرد. نظامیها بیش از دیگران و بهتر از همه ارزش صلح را میدانند، اما همان نظامیان هیچگاه اجازه نمیدهند، عزت و حقوق کشورشان لگدمال شود.
در آتش بسی بودیم که شما واسطه اش بودید و آمریکا با نقص عهد، محاصره دریایی کرد و حالا بدنبال برداشتن آن است
