اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از رایزنی مستمر با پکن و مسکو پیش از نشست سه‌جانبه رهبران آمریکا، چین و روسیه خبر داد و خواستار پاسخگویی واشنگتن درباره تحولات منطقه شد.

اسماعیل بقایی ، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به نشستی که قرار است به زودی برگزار شود، تأکید کرد که تهران در ارتباطات نزدیک و پیوسته‌ای با دو پکن و مسکو قرار دارد. این دو کشور که به عنوان شرکای راهبردی ایران شناخته می‌شوند، کاملاً از مواضع دقیق و خط‌مشی‌های کلان جمهوری اسلامی آگاه هستند.

قرار است این دیدار تاریخی روز پنجشنبه ۱۹ نوامبر در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه که در شهر شنژن چین برگزار می‌شود، صورت گیرد. در این نشست که نخستین گردهمایی سه‌جانبه رهبران سه قدرت بزرگ محسوب می‌شود، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه و شی جین‌پینگ رئیس‌جمهوری چین حضور خواهند داشت.

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محوریت ایران و تسلیحات هسته‌ای در دستور کار

کاخ سفید رسماً اعلام کرده است که جنگ ایران و مباحث مربوط به کنترل تسلیحات هسته‌ای از محورهای اصلی گفت‌وگوی میان این سه رهبر خواهد بود. با وجود اهمیت موضوع، یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرده است که واشنگتن انتظار ندارد این نشست اولیه به یک توافق مشخص و پایدار منجر شود.

به گفته مقامات آمریکایی، هدف اصلی از برگزاری این گردهمایی، آغاز گفت‌وگوهای سه‌جانبه در سطح رهبران است تا زمینه‌ای برای بحث‌های عمیق‌تر فراهم شود. دونالد ترامپ قصد دارد علاوه بر بررسی وضعیت ایران، در مورد کاهش تسلیحات هسته‌ای نیز با همتایان روس و چینی خود مذاکره کند و از پکن بخواهد در این مذاکرات مشارکت نماید.

مواضع دیپلماتیک ایران و رایزنی‌های مستمر

اسماعیل بقایی روز یکشنبه ۱۵ نوامبر در نشست خبری هفتگی خود پاسخ داد که گفت‌وگوی سه قدرت جهانی درباره مسائل مربوط به کشور دیگر موضوعی غیرمعمول نیست. او توضیح داد که تهران از طریق تماس‌های تلفنی، دیدارهای دیپلماتیک و ارتباطات مستقیم با سفارتخانه‌های چین و روسیه در ایران، رایزنی‌های مستمری با این دو کشور انجام می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران مدعی شد که چین و روسیه با رویکرد یک‌جانبه‌گرایانه آمریکا مخالفت دارند و وضعیت کنونی منطقه را نتیجه مستقیم اقدامات واشنگتن می‌دانند. بقایی ابراز اطمینان کرد که پکن و مسکو در مذاکرات خود با مقام‌های آمریکایی، خواهان پاسخگویی کامل واشنگتن درباره تحولات اخیر منطقه خواهند بود.

چالش‌های کنترل تسلیحات و بی‌اعتمادی دیپلماتیک

در زمینه کنترل تسلیحات هسته‌ای، واشنگتن خواهان مشارکت چین در مذاکرات است، اما پکن تاکنون در برابر ورود به گفت‌وگوهای سه‌جانبه در این زمینه مقاومت کرده است. دلیل اصلی این مقاومت، اشاره به تفاوت فاحش اندازه زرادخانه هسته‌ای چین با آمریکا و روسیه اعلام شده است.

بقایی همچنین با انتقاد از دیپلماسی آمریکایی، تهران را به استفاده ابزاری از ابزارهای دیپلماتیک متهم کرد. او یادآور شد که حملات نظامی آمریکا به ایران در جریان تلاش‌های دیپلماتیک، باعث شده است که تهران با بی‌اعتمادی بیشتری به پیشنهادهای مذاکره نگاه کند، اما تأکید داشت که ایران همچنان به استفاده از ابزار دیپلماسی متعهد است.

پیامدهای منطقه‌ای و حقوق هسته‌ای ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد که ایران در هر روندی که منافع ملی خود را تأمین کند، مشارکت خواهد داشت و از حقوق خود بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای صرف‌نظر نخواهد کرد. نشست سه‌جانبه شنژن در حالی برگزار می‌شود که تلاش‌های دیپلماتیک برای یافتن راه‌حلی برای جنگ ایران ادامه دارد.

با وجود تلاش‌های جاری، اختلافات تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای، تحریم‌ها و شرایط پایان درگیری همچنان پابرجاست. گزارش‌ها نشان می‌دهد که جزئیات دستور کار و قالب نهایی نشست همچنان موضوع رایزنی‌های دیپلماتیک است، اما تأیید شده که موضوع ایران در این گفت‌وگوها به طور جدی مطرح خواهد شد.