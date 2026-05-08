نماینده ایران در سازمان ملل در واکنش به تهیه پیشنویس مشترک قطعنامهای درباره وضعیت در تنگه هرمز از طرف آمریکا و بحرین گفت که شورای امنیت نباید از سوی متجاوزان به ایران مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا به ابزاری برای مشروعیتبخشی به رفتارهای غیرقانونی تبدیل شود. امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل، در محل استقرار خبرنگاران مقابل شورای امنیت با اشاره به تلاش آمریکا و بحرین برای تهیه مشترک پیشنویس قطعنامهای عمیقاً معیوب، یکجانبه و دارای انگیزه سیاسی درباره وضعیت در تنگه هرمز و پیرامون آن گفت: آنها ادعا میکنند که اقداماتشان با هدف حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز صورت میگیرد و همچنین برخی اتهامات بیاساس را علیه کشور من مطرح کردهاند. واقعیات میدانی خلاف این ادعا را اثبات میکند. چرا که اقدامات ایالات متحده در تعارضی آشکار با اهداف اعلامی آن قرار دارد و صرفاً به تشدید تنشها و تعمیق بیثباتی در منطقه انجامیده است.
چرا که اقدامات ایالات متحده در تعارضی آشکار با اهداف اعلامی آن قرار دارد و صرفاً به تشدید تنشها و تعمیق بیثباتی در منطقه انجامیده است. وی با بیان اینکه موضع ایران روشن است گفت: تنها راهحل قابل دوام در تنگه هرمز: پایان دائمی جنگ، رفع محاصره دریایی و اعاده عبور و مرور عادی است.
ایروانی، گفت: در مقابل، ایالات متحده تحت پوشش «آزادی کشتیرانی»، پیشنویس قطعنامهای معیوب و دارای انگیزه سیاسی را در شورای امنیت پیش میبرد تا دستورکار سیاسی خود را پیش برده و اقدامات غیرقانونی را مشروعیت بخشد، نه آنکه بحران را حلوفصل کند. نماینده ایران تاکید کرد: این پیشنویس قطعنامه در پی حمایت از کشتیرانی بینالمللی نیست. هدف واقعی آن، مشروعیتبخشی به اقدامات غیرقانونی ایالات متحده علیه ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز، از جمله محاصره دریایی غیرقانونی آن است.
این پیشنویس عامدانهر وایتی گزینشی و تحریفشده را پیش میبرد و از همین رو فاقد بیطرفی و اعتباری است که برای اقدام شورای امنیت لازم است. ایروانی، اظهار کرد: پیشنویس قطعنامه همچنین علت ریشهای وضعیت کنونی یعنی تجاوز نظامی غیرقانونی و توسل به زور از سوی ایالات متحده ورژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را نادیده میگیرد. بحران حاضر، نتیجه مستقیم جنگ غیرقانونیای است که از ۲۸فوریه ۲۰۲۶ از سوی ایالات متحده تحمیل شده است.
این پیشنویس بهنادرستی ایران را به نقض آتشبس ۸ آوریل۲۰۲۶ متهم میکند، در حالی که عامدانه واقعیات اساسی را پنهان میسازد. همچنین، بدون ارائه شواهد معتبر و راستیآزماییشده، نقضهای جدی، از جمله حمله به شناورها و کارگذاری مینهای دریایی را به ایران نسبت میدهد. وی تاکید کرد: اتهام کارگذاری مینهای دریایی در تنگه که از سوی بانیان پیشنویس قطعنامه به ایران نسبت داده شده، کاملاً گمراهکننده است و در خدمت اهداف سیاسی قرار دارد.
این اتهام، محاصره دریایی غیرقانونی اعمالشده از سوی ایالات متحده و نیز حملات به شناورهای ایرانی و توقیف آنها را نادیده میگیرد. این اقدامات، نقض اساسی آتشبس، نقض ممنوعیت توسل به زور، و تعرض جدی به آزادی کشتیرانی محسوب میشود. ایروانی گفت: بانیان این پیشنویس، حقوق بینالملل، از جمله کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها را بهصورت گزینشی مورد استناد قرارمیدهند، در حالی که نقضهای فاحش خود ایالات متحده را نادیده میگیرند.
افزون بر این، ادعای اینکه وضعیت کنونی «تهدیدی علیه صلح و امنیت بینالمللی» محسوب میشود، هیچ مبنای عینی یا معتبرین دارد. استناد به فصل هفتم منشور کاملاً غیرموجه، نامتناسب، مبتنی بر اتهامات دارای انگیزه سیاسی، و خود در راستای پیشبرد اهداف نظامی است. وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب، این قطعنامه به اعتبار و بیطرفی شورای امنیت لطمهای جدی وارد خواهد کرد.
این قطعنامه اختیارات اجرایی شورا را سیاسی خواهد ساخت و سابقهای خطرناک برای مشروعیتبخشی به اقدامات قهری یکجانبه و اقدامات غیرقانونی ایالات متحده علیه حاکمیت و حقوق حاکمه دولتهای ساحلی ایجاد خواهد کرد. نماینده ایران تاکید کرد: جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی ایالات متحده ورژیم اسرائیل همچنان تنها علت مستقیم وضعیت کنونی در خلیج فارس و پیرامون آن است. بنابراین شورای امنیت نباید از سوی متجاوزان مورد سوءاستفاده قرار گیرد یا به ابزاری برای مشروعیتبخشی به رفتارهای غیرقانونی تبدیل شود.
دولتهای عضو باید در برابر هرگونه تلاش برای تحریف حقوق بینالملل به نحوی که بتواند تجاوز یا توسل غیرقانونی به زور را توجیه کند، هوشیار بمانند. ایروانی یک بار دیگر تاکید کرد ایران کاملاً آماده است عبور و مرور عادی دریایی را احیا کرده و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز را تضمین کند، مشروط بر آنکه جنگ بهطور دائمی پایان یابد و محاصره غیرقانونی رفع شود.
وی با بیان اینکه اقدامات ایران در تنگه هرمز با حقوق بینالملل مطابقت دارد گفت: حقوق بینالملل، بهویژه در وضعیتهای مخاصمه مسلحانه، حق ذاتی دولتهای ساحلی را، هنگامی که مورد تجاوز قرار میگیرند، برای اتخاذ اقدامات لازم در دفاع از امنیت ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود به رسمیت میشناسد. ایران، بهعنوان یک دولت ساحلی، نمیتواند از شمول این اصول بنیادین حقوق بینالملل مستثنی شود
