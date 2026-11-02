امیرحسین زارع مدال طلای جهان با دفاع از واکنش خود به والنسیا، داوری ضعیف را عامل کمرنگ‌شدن افتخارات کشتی ایران دانست و از قهرمانی مجدد در سال آینده ابراز امیدواری کرد.

امیرحسین زارع ، قهرمان سنگین‌وزن کشتی آزاد و برنده مدال طلای مسابقات جهانی، در گفت‌وگو با خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد تهران، جزئیات درگیری لفظی و رفتاری خود با کشتی‌گیر آمریکایی را تشریح کرد. وی در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ای درباره احساسات خود پس از شکست دادن حریف آمریکایی، صراحتاً اعلام کرد که هدف او پاسخ دادن به حرکات توهین‌آمیز سال گذشته است. زارع تاکید کرد که قصد بی‌احترامی به هیچ کشور یا ملیتی را نداشته است.

تلافی حرکت توهین‌آمیز والنسیا در سال گذشته

امیرحسین زارع با بازگشت به ماجرای سال گذشته، خاطرنشان کرد که زاهید والنسیا پس از پیروزی مقابل کامران قاسم‌پور حرکت زشتی انجام داده بود که بار سنگینی بر دوش تیم ملی ایران گذاشت. زارع گفت که پس از شکست دادن کشتی‌گیر آمریکایی با اختلاف، تصمیم به نمایش شادی گرفت تا پاسخ آن حرکت ناپسند را بدهد. او بارها تاکید کرد که می‌خواست شادی خود را با هم‌وطنانش تقسیم کند و از انجام این کار هیچ‌گونه پشیمانی ندارد.

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کشتی‌گیر ایرانی افزود که والنسیا در جریان مسابقه و زمان گرم‌کردن حرکاتی انجام می‌داد، اما او وارد فضای حریف نشد و تمام تمرکز خود را روی کار و استراتژی مسابقه گذاشت. زارع با بیان اینکه از خوشحالی‌اش پس از پیروزی نگران نیست، خاطرنشان کرد که این احساسات بخشی از هیجان طبیعی حضور در صحنه رقابت برای نمایندگان کشورش بوده است.

انتقاد شدید از اشتباهات داوری و فشار به علیرضا دبیر

زارع یکی از بخش‌های مهم صحبت‌های خود را به انتقاد از عملکرد داوران اختصاص داد و اظهار داشت که متأسفانه داوری‌ها در مسابقات جهانی واقعاً ضعیف و گمراه‌کننده بوده است. او احساس کرد که در چندین کشتی مهم، حق کشتی‌گیران ایرانی ضایع شد و تصمیمات غلطی به نفع حریفان گرفته شد. زارع اشاره کرد که در مبارزات حسن یزدانی و رحمان عموزاد نیز اتفاقاتی افتاد که به وضوح نشان‌دهنده عدم بی‌طرفی یا اشتباه فاحش داوران بود.

قهرمان جهان با یادآوری تلاش‌های علیرضا دبیر، مدیر فنی تیم ملی کشتی آزاد، گفت که دبیر برای جلوگیری از این اشتباهات تلاش زیادی کرد اما متاسفانه شرایط تغییر نکرد. زارع معتقد است که هر بیننده‌ای که مسابقات را دیده باشد، متوجه تصمیمات اشتباه در مبارزات مختلف از جمله کشتی هادی ساروی شده است و این موضوع به وضوح مشخص بود.

تحلیل قدرت آمریکا و روسیه و چشم‌انداز سال آینده

امیرحسین زارع درباره جایگاه کشتی ایران نسبت به رقبای قدرتمند جهانی اظهار نظراتی داشت و گفت که کشتی ایران به جایگاه خوبی رسیده است. او طبیعی دانست که تیم‌های قدرتمندی مانند آمریکا و روسیه با تمام توان در برابر ایران قرار بگیرند. زارع افزود که آمریکایی‌ها امسال هم در داخل و هم خارج از تشک تلاش زیادی کردند، اما تیم ملی ایران نیز با قدرت کار خود را انجام داد و موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

وی با ابراز امیدواری برای حضور با تیمی آماده در سال آینده، گفت که هدف نهایی دوباره به دست آوردن قهرمانی جهان است. زارع تاکید کرد که کشتی ایران باید آنقدر قدرتمند شود که خطاهای داوری یا فشارهای روانی نتواند بر نتیجه نهایی مسابقات تاثیر بگذارد. این کشتی‌گیر باطن خود را صرفا وقف خدمت به مردم کرد و بیان داشت که هیچ‌گاه به رکوردها فکر نمی‌کند.