شورای سردبیری روزنامه والاستریت ژورنال در یادداشتی با اشاره به حمله اخیر جمهوری اسلامی ایران به امارات متحده عربی، نقض آتشبس توسط تهران را محکوم کرده و خواستار پاسخ قاطعانه دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری سابق آمریکا، شده است.
این شورا معتقد است ترامپ باید با استفاده از زور، تنگه هرمز را بازگشایی کند. والاستریت ژورنال تاکید کرده که آتشبس در خلیج فارس شکسته شده و مسئولیت آن بر عهده حکومت ایران است. در حال حاضر، ترامپ باید تصمیم بگیرد که آیا در مذاکرات به خواستههای تهران تن دهد یا با استفاده از نیروی نظامی آمریکا، امنیت عبور کشتیها را تضمین کند.
طرح «پروژه آزادی» که ترامپ یکشنبه گذشته اعلام کرد، با هدف هدایت کشتیهای تجاری از تنگه هرمز و کمک به کشتیها و خدمههای گرفتار شده در خلیج فارس ارائه شده است. این طرح علاوه بر جنبههای انسانی، به عنوان یک اقدام تاکتیکی برای شکستن محاصره اعمال شده توسط ایران و بازگرداندن جریان انرژی نیز تلقی میشود. واکنشهای بینالمللی به این حملات گسترده بوده است.
وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، حملات ایران به امارات را محکوم کرده و نقض آتشبس و بینتیجه بودن آن برای روند صلح را مورد تاکید قرار داده است. او خواستار کاهش فوری تنشها و پایبندی ایران به تعهداتش در قبال آتشبس و حقوق بینالملل، به ویژه در زمینه حمایت از غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی شده است.
پیترز همچنین بر لزوم اولویت دادن به دستیابی به یک توافق سیاسی برای حل دائمی بحران تاکید کرده و گفته است که این درگیری با استفاده از پهپادها و موشکها قابل حل نیست. مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، نیز حملات موشکی و پهپادی ایران به امارات را بهشدت محکوم کرده و حمایت خود را از امارات متحده عربی و تلاشهای دفاعی آن برای حفاظت از غیرنظامیان اعلام کرده است.
کریستالینا جورجیوا، مدیرعامل صندوق بینالمللی پول، هشدار داده که تورم از همین حالا در حال افزایش است و ادامه جنگ در خاورمیانه تا سال ۲۰۲۷ و رسیدن قیمت نفت به ۱۲۵ دلار در هر بشکه میتواند اقتصاد جهانی را با وضعیت وخیمتری مواجه کند. تحلیلهای منتشر شده نیز نشاندهنده افزایش اختلافات میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل درباره آینده خاورمیانه است.
نشریه فارینافرز در تحلیلی نوشته است که این اختلافات به حدی رسیده که میتوان از پایان تلاشها برای حفظ و گسترش پیمانهای ابراهیم سخن گفت. این نشریه با اشاره به حمله مستقیم ایران به اسرائیل در بهار ۲۰۲۴، پرسیده است که اگر تهران به کشورهای خلیج فارس حمله کند، چه اتفاقی خواهد افتاد.
فارینافرز گزارش داده که ایران در پاسخ به آغاز جنگ اسرائیل علیه خود، فرودگاهها، بندرها، تاسیسات نفتی و واحدهای آبشیرینکن کشورهای خلیج فارس را هدف قرار داده و عملاً تنگه هرمز را بسته است. این اقدامات باعث توقف کامل صادرات بحرین، کویت و قطر و اختلال در صادرات عمان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی شده است.
در همین راستا، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، حملات ایران به امارات را محکوم کرده و از ایران خواسته است برای جلوگیری از تشدید تنشها، وارد مسیر دیپلماسی شود. در نهایت، دونالد ترامپ نیز با لحنی تند، هشدار داده که چاههای نفتی ایران بهزودی «منفجر» خواهند شد، زیرا این کشور در آستانه اتمام ظرفیت ذخیرهسازی نفت خود قرار دارد
