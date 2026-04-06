انتشار مقاله محمدجواد ظریف در «فارن‌افرز» بار دیگر فضای سیاسی ایران را دستخوش واکنش‌های گسترده کرد. غلامعلی رجایی، مشاور آیت‌الله هاشمی، معتقد است که این واکنش‌ها ریشه در فضای تک‌صدایی و رقابت‌های سیاسی دارد. رجایی بر لزوم حفظ همبستگی داخلی و پرهیز از تندروی‌ها در شرایط جنگی تأکید می‌کند.

در بحبوحه جنگ جاری و تشدید فشارهای خارجی بر ایران، انتشار مقاله‌ای از محمدجواد ظریف در مجله « فارن‌افرز » دوباره بحث‌های گسترده‌ای را در فضای سیاسی داخلی برانگیخت. ظریف در این مقاله بر اهمیت بازگشت به دیپلماسی و ایجاد راه‌های مذاکره تأکید کرده بود. این پیشنهاد از نظر هوادارانش تلاشی برای یافتن روزنه‌ای دیپلماتیک در شرایط جنگ ی محسوب شد، اما با انتقادات شدید و حملات تند جریان‌های تندرو و منتقدان او روبرو شد.

در این فضای متشنج، وزیر امور خارجه پیشین با انتشار پیامی به یکی از حاشیه‌های ایجادشده واکنش نشان داد. او ضمن قدردانی از دختری که در تجمعات شبانه تصویرش به آتش کشیده شده بود، این عمل را نشانه‌ای از دغدغه‌مندی و احساس مسئولیت نسل جوان نسبت به آینده کشور دانست و بر نقش مردم در «ایستادگی و سربلندی ایران» تأکید کرد. این موضع‌گیری تا حدودی از شدت حملات کاست، اما ظریف همچنان در معرض انتقادهای جدی قرار دارد.\غلامعلی رجایی، مشاور مرحوم آیت‌الله هاشمی و فعال سیاسی باسابقه، در مصاحبه با روزنامه شرق معتقد است که واکنش‌های تند به ظریف بیشتر از آنکه به محتوای پیشنهاد او مربوط باشد، ریشه در فضای تک‌صدایی و رقابت‌های سیاسی داخلی دارد. رجایی، ظریف را چهره‌ای منحصربه‌فرد در سیاست خارجی ایران می‌داند و به نقل از هنری کیسینجر، او را «دشمن یا رقیب قابل احترام» توصیف می‌کند، که این نشان‌دهنده جایگاه حرفه‌ای ظریف در عرصه دیپلماسی است. رجایی معتقد است که ظریف در داخل کشور بهای این جایگاه را پرداخته است. به نظر او، حملات اخیر به ظریف تداوم روندی است که سال‌ها علیه او جریان داشته است. رجایی بر این باور است که در یک جامعه باید آزادی بیان کافی وجود داشته باشد تا یک دیپلمات یا تحلیلگر بتواند دیدگاه خود را بیان کند، حتی اگر با نظرات دیگران متفاوت باشد. او معتقد است پاسخ به این دیدگاه‌ها باید از طریق استدلال و گفت‌وگو ارائه شود، نه از طریق حملات شخصی و استفاده از ادبیات تند. رجایی با انتقاد از برخی واکنش‌ها، تأکید می‌کند که نقد یک دیدگاه سیاسی امری طبیعی است، اما عبور از مرزهای اخلاقی و استفاده از الفاظ تند، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه فضای عمومی را متشنج‌تر می‌کند. او همچنین از دانشگاه‌ها و نهادهای مربوطه می‌خواهد تا نسبت به این رفتارها واکنش نشان دهند تا سطح گفت‌وگوی سیاسی و علمی در کشور حفظ شود.\رجایی در ادامه مصاحبه به شرایط ویژه کشور در دوران جنگ اشاره می‌کند و می‌گوید که پس از آغاز درگیری‌ها، نوعی همبستگی در جامعه شکل گرفته است. او معتقد است که طرح مواضع تند و حملات به شخصیت‌هایی مانند ظریف، می‌تواند این همبستگی را تضعیف کند. رجایی تأکید می‌کند که در شرایط جنگی، حفظ انسجام داخلی از هر زمان دیگری مهم‌تر است و نباید اجازه داد اختلافات سیاسی به شکاف‌های عمیق در جامعه تبدیل شود. او بر این باور است که حفظ وحدت داخلی به معنای حذف دیدگاه‌های متفاوت نیست، بلکه به معنای مدیریت اختلافات در چارچوبی است که به منافع ملی آسیب نرساند. رجایی همچنین به اظهارنظرهای تندی در فضای سیاسی اشاره می‌کند که ممکن است ناخواسته به نفع دشمن تمام شود. او معتقد است که طرح شعارها یا پیشنهادهایی که به تشدید تنش‌های منطقه‌ای منجر می‌شود، بیشتر از آنکه به تقویت موقعیت ایران کمک کند، می‌تواند بحران را پیچیده‌تر سازد. رجایی از مسئولان و فعالان سیاسی می‌خواهد در بیان مواضع خود دقت بیشتری داشته باشند و از بیان سخنانی که پیام‌های نادرست به خارج از کشور منتقل می‌کند، خودداری کنند. در این میان، او از دولت آینده می‌خواهد در برابر حملات به افرادی مانند ظریف که در شکل‌گیری فضای سیاسی کنونی نقش داشته‌اند، موضع شفاف‌تری اتخاذ کند. رجایی معتقد است که دولت باید از کسانی که در عرصه سیاست خارجی و داخلی نقش‌آفرینی کرده‌اند، دفاع کند. در پایان، رجایی به موضوع مهم امکان مذاکره در آینده اشاره می‌کند و معتقد است که تجربه تاریخی نشان می‌دهد بسیاری از جنگ‌ها با مذاکره به پایان رسیده‌اند. او با اشاره به جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، بر این باور است که اگرچه شرایط فعلی پیچیده است، اما نمی‌توان احتمال حرکت به سمت مذاکره را به طور کامل رد کرد





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

محمدجواد ظریف فارن‌افرز غلامعلی رجایی دیپلماسی جنگ

United States Latest News, United States Headlines