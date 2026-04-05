تهیه‌کننده سینما و تلویزیون، محمدحسین قاسمی، به حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران واکنش نشان داد و بر ایستادگی ملت ایران تاکید کرد. اخبار دیگری از جمله حضور سینا مهراد در جمع خانواده‌های داغدار، احداث آکادمی فوتبال توسط استقلال، واکنش‌های هنرمندان، و تداوم تنش‌ها در منطقه نیز منتشر شده است.

محمدحسین قاسمی -تهیه‌کننده سینما و تلویزیون- در یادداشتی تامل‌برانگیز به رخدادهای اخیر و حملات اسرائیل و آمریکا علیه ایران واکنش نشان داد. او با اشاره به هیاهوی رسانه‌ای و تلاش برای گم کردن حقیقت، حملات را نه تنها به ساختارهای نظامی، بلکه به شرافت یک ملت، امنیت کودکان، آرامش خانواده‌ها و جان انسان‌های بی‌دفاع نشانه رفته دانست.

قاسمی تاکید کرد که آنچه امروز از سوی آمریکا و اسرائیل علیه ایران و مردم غیرنظامی آن رخ می‌دهد، فراتر از یک اقدام سیاسی است و مصداق بارز بی‌عدالتی، نقض حقوق بشر و عبور از تمامی مرزهای اخلاقی و انسانی است. او با اشاره به قضاوت بی‌رحمانه تاریخ در برابر چنین لحظاتی، به مقاومت و استواری ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها اشاره کرد. قاسمی مقاومت را نه یک انتخاب، بلکه بخشی از هویت ایرانیان دانست و به صبر، آگاهی و همبستگی مردم در این شرایط اشاره کرد. وی همچنین بر نقش و مسئولیت خواص، به ویژه کسانی که تریبون دارند و صدای‌شان شنیده می‌شود، تاکید کرد و از آن‌ها خواست تا در این برهه تاریخی، جایگاه خود را روشن کنند و میان سکوت و فریاد، بی‌تفاوتی و مسئولیت، دست به انتخاب بزنند.\در ادامه، قاسمی به انتخاب ملت ایران برای ایستادگی با عزت اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که خواص نیز، پیش از آنکه دیر شود، به این مسیر بپیوندند. علاوه بر این واکنش‌ها، اخبار دیگری نیز در جریان است. یکی از مهم‌ترین این رویدادها، حضور سینا مهراد -بازیگر سینما- در جمع خانواده‌های داغدار مدرسه میناب بود. این حضور، نشان از همدلی و همدردی هنرمندان با مردم در شرایط سخت دارد و می‌تواند مرهمی بر زخم‌های بازماندگان باشد. در این میان، اخبار دیگری نیز در حوزه های مختلف منتشر شده است. از جمله، خبر احداث آکادمی فوتبال توسط باشگاه استقلال در میناب، که نشان‌دهنده توجه به توسعه ورزش در مناطق مختلف کشور است. همچنین، واکنش ایرج طهماسب به تهدیدهای ترامپ و انتشار تصاویری از خسارات وارده به خانه مارال فرجاد و تالار اشرف اصفهان در اثر حملات هوایی، از دیگر اخبار مهم هستند. این اخبار، نشان‌دهنده تاثیرات گسترده این رخدادها بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم است. علاوه بر این، گزارش‌هایی از تهران بی‌خواب و تداوم انفجارها در شب‌های متوالی، حکایت از وضعیت دشوار و ناامن موجود دارد. تهدیدهای دوباره ترامپ علیه ایران، از جمله درخواست باز کردن تنگه، و همچنین اعلام قیمت سکه پارسیان در روز یکشنبه، نشان‌دهنده تداوم تنش‌ها و تاثیرات اقتصادی این رخدادها است. همچنین، ادعای نجات دو خلبان آمریکایی توسط ترامپ و تاکید بر عدم جا گذاشتن یک جنگجوی آمریکایی، از دیگر خبرهایی است که توجه‌ها را به خود جلب کرده است. این اخبار، مجموعه‌ای از رویدادها و واکنش‌ها را در پی دارد و تصویر روشنی از وضعیت جاری ارائه می دهد.\این رخدادها، زنگ خطری برای تمامی کسانی است که به صلح و آرامش در منطقه اهمیت می‌دهند. تجاوز به حریم یک ملت، نقض آشکار حقوق بشر و زیر پا گذاشتن تمامی اصول انسانی است. جامعه جهانی باید با اتخاذ موضعی قاطع و روشن، جلوی این اقدامات را بگیرد و از بروز فجایع انسانی بیشتر جلوگیری کند. ایران، با تکیه بر مقاومت، هویت و تمدن دیرینه‌اش، در برابر این تجاوزها خواهد ایستاد و از حقوق خود دفاع خواهد کرد. خواص، هنرمندان، ورزشکاران و تمامی کسانی که در جامعه تاثیرگذار هستند، باید با آگاهی و مسئولیت‌پذیری، نقش خود را در این برهه تاریخی ایفا کنند و صدای ملت ایران را به گوش جهانیان برسانند. در این میان، رسانه‌ها نیز نقش مهمی در آگاهی‌رسانی و روشن کردن اذهان عمومی دارند. آن‌ها باید با ارائه گزارش‌های دقیق، بی‌طرفانه و مستند، واقعیت‌ها را به تصویر بکشند و مانع از تحریف و انتشار اطلاعات نادرست شوند. همبستگی و اتحاد ملت ایران، مهم‌ترین عامل برای عبور از این بحران و رسیدن به آینده‌ای روشن است. امید است که با همت و تلاش همه جانبه، شاهد برقراری صلح، عدالت و آرامش در منطقه باشیم





