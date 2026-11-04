بررسی سخنان محسنی اژه‌ای درباره شکست ترامپ، آمار عفو قضایی، خروج ایران از NPT و تحولات سیاسی اخیر ایران و آمریکا در یک نگاه.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ، رئیس قوه قضاییه، در جدیدترین اظهارات خود در فضای مجازی با بیان اینکه دونالد ترامپ هم در جنگ و هم در سیاست شکست خورده است، بر تحمیل شکست‌های بیشتر به وی تأکید کرد.

تحلیل شکست ترامپ در جنگ و سیاست

اژه‌ای در پیامی شبکه‌های اجتماعی نوشت که قطعا شکست‌های بیشتری بر ترامپ تحمیل خواهد شد و یادآوری کرد که ۱۳ آبان همیشه روز شکست آمریکایی‌ها بوده است.

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او همچنین به یاد همه شهدای دانش‌آموز و دانشجو و به‌ویژه دانش‌آموزان عزیز و شهید میناب گرامی داشت و تأکید کرد که این روز نماد ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر نظام سلطه است.

خروج از NPT و پیامدهای ژئوپلیتیک

در جریان تحولات اخیر، موضوع خروج ایران از پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش‌های تحلیلی، ضربات احتمالی ایران در جنگ بعدی فراتر از منطقه خواهد بود و طرف مقابل به این جمع‌بندی رسیده است که ایران را نمی‌توان به سادگی از میدان خارج کرد.

این دیدگاه نشان می‌دهد که حمله هسته‌ای به کوه کلنگ لزوماً آمریکا را به اهدافش نمی‌رساند و تعادل قوا به نفع مقاومت تغییر کرده است.

آمار عفو قضایی و رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی

کمیسیون عفو در یک ماه اخیر بیش از ۸۷۴ پرونده را بررسی کرده است که نشان‌دهنده فعال شدن سریع فرآیندهای قضایی در حوزه عفو و تخفیف مجازات‌ها است.

عزم قوه قضاییه برای حمایت از فعالان سالم اقتصادی و برخورد قاطع با مفسدان جزم است و این رویکرد دوگانه برای ساماندهی فضای کسب‌وکار در نظر گرفته شده است.

رسیدگی به پرونده‌های حوزه اقتصاد دیجیتال نیز باید با شناخت دقیق ابعاد حقوقی و اقتصادی انجام شود تا از آسیب‌های ناخواسته به نوآوری‌ها جلوگیری شود.

تحولات سیاسی و واکنش‌های بین‌المللی

موضوع تمدید دو ساله برنامه هفتم مورد پرسش قرار گرفت و مصطفی نیکزاد اعلام کرد که چنین موضوعی صحت ندارد.

در عین حال، برخی تحلیلگران معتقدند آنچه امروز در آمریکا اتفاق افتاد، پیروزی دموکرات‌ها نبود، بلکه پیروزی ملت ایران بود و تاب تصمیم‌های ناگهانی و هیجانی را ندارند.