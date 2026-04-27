واکنش نماینده پیشین پارلمان عراق به پروازهای نظامی آمریکا: نقض حاکمیت یا موافقت پنهانی؟

جاسم محمد جعفر، نماینده پیشین پارلمان عراق، نسبت به ادامه پروازهای نظامی آمریکا در آسمان بغداد واکنش نشان داد و آن را عاملی برای طرح پرسشهای جدی درباره حاکمیت و نقش دولت عراق دانست. وی تاکید کرد که دولت باید دلایل این پروازها را توضیح دهد و اقدامات عملی برای حفظ حاکمیت ملی انجام دهد. برخی منابع نیز این پروازها را نشانه نقض مکرر حاکمیت عراق دانستهاند.
وی در گفتوگو با خبرگزاری «المعلومه» تاکید کرد که دولت عراق باید دلایل این پروازهای گسترده را توضیح دهد و مشخص کند که آیا این تحرکات با اطلاع و موافقت نهادهای رسمی انجام میشود یا مصداقی از نقض آشکار حاکمیت ملی است. محمد جعفر افزود که ادامه چنین فعالیتهایی نگرانی گستردهای در میان افکار عمومی ایجاد کرده و نشاندهنده ضعف در سیستم حفاظت از حریم هوایی کشور است؛ مسئلهای که به گفته او نیازمند موضعگیری شفاف و قاطع از سوی دولت است.
وی همچنین بر ضرورت اقدام جدی دیپلماتیک و امنیتی تأکید کرد و گفت: نقش دولت تنها به رصد این تحولات محدود نمیشود، بلکه باید برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی و تضمین احترام به حاکمیت عراق، اقدامات عملی صورت بگیرد. از سوی دیگر، برخی منابع با اشاره به تداوم پروازهای بدون مجوز جنگندههای آمریکا، این وضعیت را نشانهای از نقض مکرر حاکمیت عراق دانسته و نسبت به تبدیل شدن آسمان این کشور به عرصه فعالیتهای نظامی خارجی هشدار دادهاند.
این موضوع به ویژه در شرایطی که عراق در حال تلاش برای تقویت حاکمیت ملی و کاهش نفوذ خارجی است، اهمیت بیشتری پیدا میکند. محمد جعفر همچنین به تاریخچه تداخلات نظامی خارجی در عراق اشاره کرد و گفت که عدم واکنش مناسب دولت میتواند به تشدید حضور نظامی خارجی و کاهش اعتماد عمومی به دولت منجر شود.
وی همچنین بر لزوم همکاری با سازمانهای منطقهای و بینالمللی برای تقویت حاکمیت هوایی عراق تاکید کرد و گفت که این اقدامات میتوانند به کاهش خطرات امنیتی و حفظ استقلال کشور کمک کنند. در همین حال، برخی تحلیلگران معتقدند که این پروازهای نظامی ممکن است بخشی از استراتژی آمریکا برای حفظ نفوذ در منطقه باشد و عراق باید با دیپلماسی فعال و تقویت تواناییهای دفاعی خود، پاسخ مناسبی به این چالشها ارائه دهد.
با این حال، هنوز دولت عراق پاسخ روشنی به این پرسشها نداده و این موضوع به بحثهای سیاسی و امنیتی گستردهتر در داخل کشور تبدیل شده است
