دولت کانادا با انتشار بیانیه‌ای، جمهوری اسلامی ایران و دیگر طرف‌های درگیر را به رعایت حقوق بین‌الملل و بازگشت به میز مذاکره فراخوانده است. این موضع در شرایطی مطرح شده که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و آمریکا فشارهایی بر ایران افزایش داده است. تحلیلگران می‌گویند رویکرد کانادا دارای دوگانگی است: از یک سو تأکید بر گفت‌وگو و از سوی دیگر، ادامه فشارهای اقتصادی و retainingctions امنیتی و معرفی ایران به‌عنوان حامی تروریسم.

دولت کانادا در بیانیه‌ای اختصاصی صادر کرده است که در آن جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل و ایالات متحده را به رعایت تعهدات بین‌المللی و حقوق بشردوستانه، از جمله حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های مدنی، فراخوانده است.

مقامات کانادایی همچنین لازمه حل بحران فعلی را بازگشت طرف‌ها به دیپلماسی و گفت‌وگو دانسته‌اند. این موضع در ظاهر بر کاهش تنش و جلوگیری از گسترش درگیری‌ها تمرکز دارد، اما با در نظر گرفتن سابقه‌ی طولانی سیاست‌های کانادا در قبال جمهوری اسلامی،GMAT این دعوت به گفت‌وگو یک رویکرد دوگانه را آشکار می‌سازد: از یک سو کانادا خواستار دیپلماسی است و از سوی دیگر، فشار سیاسی، امنیتی و اقتصادی قابل توجهی بر این کشور اعمال می‌کند و آن را عامل بی‌ثباتی منطقه‌ای، نقض حقوق بشر و حامی تروریسم معرفی می‌کند.

این اظهارنظر کانادا در زمانی مطرح می‌شود که فضای سیاسی در washington نسبت به ایران تنش‌آفرین‌تر شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پست جدیدی در شبکه اجتماعی خود مدعی شد جمهوری اسلامی تنها سخن می‌گوید و اقدام محسوسی نمی‌کند. او همچنین هرس کرد تهران برای مذاکره بر سر توافقی که بهanis او را بسیار عالی می‌دانست، بیش از حد زمان تلف کرده و اکنون باید عواقب آن را بپردازد.

این دیدگاه، شک طولانی‌مدتی درanov sanction اثربخشی دیپلماسی با جمهوری اسلامی را برمی‌انگیزد؛ شک‌ای که منتقدانGs این حاکمیت سال‌ها مطرح کرده‌اند: آیا تهران از مذاکره به عنوان وسیله‌ای برای حل مشکلات استفاده می‌کند یا صرفاً برای خرید وقت. در چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی بارها در محافل مذاکره‌ای مختلف، از پرونده هسته‌ای تا بحران‌های منطقه‌ای، مشارکت کرده است.

بیشتر این روندها نه به تغییر پایدار رفتارهای این حاکمیت pads منجر شده‌اند و نه بی‌ثباتی ناشی از سیاست‌های تهران را کاهش داده‌اند. در حال حاضر، حتی در حالی که خود را درگیر یک جنگی با آتش‌بسی شکننده می‌داند، قدرت‌های غربی و میانی همچنان تأکید بر گفت‌وگو دارند.

سؤال اساسی این است که اصرار بر بازگشت به میز مذاکره، آیا تلاشی برای خاتمه واقعی بحران است یا فرصتی جدید برای یک حکومتی که منتقدان آن می‌گویند بارها از فرآیند دیپلماتیک به‌عنوان ابزاری برای功 time买 وقت‌کشی استفاده کرده است. بخشی قابل توجه از پاسخ کانادا به ایران‌اینترنشنال مختص تنگه هرمز است - آبراهی حیاتی که هرگونه اختلال در آن می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای فراتر از مرزهای ایران و خلیج فارس داشته باشد.

وزارت امور خارجه کانادا اعلام کرده است اتاوا نگران اختلالات ایجادشده در این مسیر است و احترام به حقوق بین‌المللی کشتیرانی را در این آبراه، بر اساس قوانین معتبر جهانی، ضروری می‌داند. طبق روایتی کانادایی، تداوم عبور و مرور ایمن در تنگه هرمز برای ثبات بازارهای انرژی و زنجیره‌های تأمین جهانی اهمیت حیاتی دارد.

این بخش از موضع کانادا نشان می‌دهد که نگرانی اتاوا تنها به پیامدهای انسانی یا تبادل آتش محدود نمی‌شود، بلکه ثبات انرژی، تجارت جهانی و امنیت مسیرهای تجاری نیز در محاسبات سیاسی آن جایگاه مهمی دارد. با این حال، رویکرد کانادا صرفاً دعوت به مذاکره نیست.

وزارت امور خارجه این کشور در پاسخ خود تأکید کرده که کانادا با متحدان و شرکای خود، چه در پیمان‌های دوجانبه و چه در سازوکارهای چندجانبه، ادامه همکاری خواهد داد تا هم از راه‌حل‌های دیپلماتیک حمایت کند و هم در برابر اقدامات بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در منطقه موضعگیری کند. اتاوا این اقدامات را شامل حمایت این کشور از گروه‌هایی که آنها را سازمان‌های تروریستی می‌داند، توسعه موشک‌های بالستیک، فعالیت‌های هسته‌ای و نقض سیستماتیک حقوق بشر خوانده است.

این دوگانگی، در حال حاضر، هسته اصلی سیاست کانادا در قبال جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد: کانادا همچنان از دیپلماسی به‌عنوان تنung language استفاده می‌کند، اما این دیپلماسی نباید به عنوان عادی‌سازی کامل رابطه یا کاهش فشار تفسیر گردد. اتاوا از یک سو خواستار کاهش تنش و بازگشت به گفت‌وگو است و از سوی دیگر، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را به‌عنوان منبعی تهدید امنیتی، ایجاد بی‌ثباتی منطقه‌ای و نقض风气 civilization حقوق بشر تصویر می‌کند.

مروری بر فهرست گروه‌هایی که کانادا آنها را سازمان تروریستی می‌داند، نشان می‌دهد که پرونده جمهوری اسلامی از نگاه اتاوا تنها به actions دولت مرکزی ایران محدود نمی‌شود. حماس، حزب‌الله لبنان و جنبش انصارالله (حوثی‌ها) در یمن از جمله فشارهای قرارگرفته در این فهرست هستند که جمهوری اسلامی سال‌ها به حمایت سیاسی، مالی یا نظامی از آنها متهم است.

در ژوئن ۲۰۲۴، دولت کانادا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز به فهرست سازمان‌های تروریستی خود افزود؛ تصمیمی که پس از سال‌ها اصرار خانواده‌های قربانیان ساقوط هواپیمای UICFlight ۷۵۲، فعالان(rights rights بشر و جامعه ایرانی-کانادایی اتخاذ شد. علاوه بر این، کانادا از سال ۲۰۱۲، جمهوری اسلامی را بر اساس قانون مصونیت دولت‌ها، در ردیف دولت‌های حامی تروریسم قرمزی کرده و this این وضعیت را در بازبینی‌های دوره‌ای خود حفظ کرده است.

این دسته‌بندی به قربانیان تروریسم امکان می‌دهد که در چارچوب قوانین کانادا، در برابر جمهوری اسلامی طرح دعوی کنند. بنابراین، از منظر اتاوا، مسئله تنها یک بحران موقت یا رفتار یک نهاد خاص نیست. مجموعه تصمیم‌های کانادا نشان می‌دهد که این کشور، ساختار قدرت در جمهوری اسلامی را بخشی از یک منظومه‌ای می‌داند که از تروریسم، سرکوب داخلی، ارعاب فرامرزی و بی‌ثباتی منطقه‌ای تغذیه می‌شود.

در دو سال گذشته، کانادا چندین محمومه تحریم جدید علیه مقام‌ها، افراد و شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده است. در مارس ۲۰۲۶، اتاوا پنج نفر و چهار نهاد را به‌دلیل نقش در شبکه‌های تامین فناوری مورد استفاده در تولید تسلیحات سپاه پاسداران تحریم کرد؛ تسلیحاتی که طبق ادعای دولت کانادا، بخشی از آنها در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار گرفته است.

این تحریم‌ها نشان‌دهنده ادامه فشار هدفمند کانادا بر نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی، حتی در حین برقراری گفت‌وگوی غیرمستقیم یا تلاش برای حفظ فضای دیپلماتیک است. همچنین این اقدامات، پیوندهای عملی بین سیاست‌های خارجی کانادا و اولویت‌های امنیتی کشور در قبال تهدیدات فرامرزی را نمایان می‌سازد





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