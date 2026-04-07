واکنش مردم ایران به تهدیدات ترامپ و شرایط زندگی زیر سایه جنگ

مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از شرایط دشوار زندگی زیر سایه جنگ و تهدیدات دونالد ترامپ می‌گویند. روایت‌هایی از ترس، نگرانی‌های اقتصادی و تاثیرات جنگ بر زندگی روزمره.

تعدادی از مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی با ارسال نظرات خود به سخنرانی رئیس‌جمهور ترامپ و تهدید به حمله به زیرساخت‌های ایران واکنش نشان داده‌اند. یک مرد از ایران گفته است: « مردم نمی‌خواهند در چنین ترس و اضطرابی زندگی کنند، نمی‌خواهیم فرزندان‌مان از مدرسه عقب بمانند». او افزود که فکر می‌کند اکثریت مردم نه جمهوری اسلامی را می‌خواهند و نه جنگ فعلی را.

این مرد در ادامه گفت: «مردم از تحریم‌ها که به عنوان ابزار علیه آن‌ها به کار گرفته شد آسیب دیده‌اند و حالا بمب‌های دونالد ترامپ جان مردم را می‌گیرد و امید کوچکی که داشتیم را نابود می‌کند و پیشرفت آهسته کشور را به باد می‌دهد». او همچنین بیان کرد: «اکثریت مردم ایران همیشه احساس کرده‌اند که از هر دو طرف تحت فشار قرار دارند. یک طرف توسط آمریکا، قبلا با تحریم‌ها و حالا با بمب‌ها، و طرف دیگر توسط جمهوری اسلامی که حقوق اجتماعی مردم را روزانه نادیده می‌گیرد.» یک زن نیز درباره وضعیت شخصی خود نوشت و گفت که اخیرا فهمیده به‌طور ناخواسته باردار شده است. او گفت: «نمی‌دانم چه اتفاقی خواهد افتاد». او در ادامه به نگرانی‌های خود اشاره کرد: «حتی در اوج روز‌های جنگ سر کار می‌روم و اطرافم مرتب صدای بمباران و پدافند هوایی را می‌شنوم». او همچنین اضافه کرد: «اگر بخواهم بچه را نگه دارم ممکن است تنها منبع درآمدم را از دست بدهم. اگر جنگ به همین شکل ادامه پیدا کند، هم من و هم همسرم بیکار خواهیم شد» او گفت که این پیام را پس از آن نوشت که خودش و همکارانش در محل کار صدای انفجار مهیبی شنیدند و با ترس به بیرون دویدند. این گزارش‌ها صرفا بر اساس دیدگاه‌های مخاطبان بی‌بی‌سی فارسی است و منعکس کننده نظرات همه مردم ایران نیست. \بی‌بی‌سی فارسی تلاش می‌کند بر اساس روایت‌های افرادی که با روش‌های مختلف موفق به اتصال به اینترنت جهانی شده‌اند، تجربه زندگی در شرایط جنگی را گزارش کند. این روایت‌ها طبیعتا بازتاب‌دهنده طیف گسترده جامعه ایران نیست و تنها تجربه بخشی از افراد را منعکس می‌کند. در ادامه، برخی از این روایت‌ها را از شبکه‌های اجتماعی گردآوری کرده‌ایم تا تصویری از شرایط زندگی زیر سایه جنگ ارائه دهند. در شبکه‌های اجتماعی، فردی نوشته که قصد داشته به یک کودک کار کمک کند، اما هنگام پرداخت پول، کودک به او گفته که از اتباع افغانستان است و خانواده‌اش حساب بانکی ندارند. او گفت قلبش شکست که این پسربچه از جنگ و طالبان به ایران پناه ببرد و باز جنگ به دنبال او بیاید: «جایی که حتی حق داشتن حساب بانکی ندارد.» این روایت‌ها نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که بر اثر جنگ و بی‌ثباتی بر زندگی مردم تحمیل می‌شود. کاربر دیگری درباره افزایش قیمت‌ها نوشت. او گفت قیمت‌ها به شکل «سرسام‌آوری» سر به فلک کشیده‌اند، اما مشکل کمبود کالا نیست، بلکه کمبود پول در جیب مردم است. او افزود که «کاسبی‌ها خوابیده» و پس‌اندازها در حال تمام شدن است. اکنون مردم به جز قطعی اینترنت و جنگ، با بی‌پولی و بیکاری هم درگیر شده‌اند. این شرایط، فشار مضاعفی بر دوش مردم می‌گذارد و نگرانی‌ها را در مورد آینده افزایش می‌دهد. گزارش‌های دریافتی از مخاطبان، تصویری از دشواری‌های زندگی روزمره در شرایط بحرانی را ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه جنگ و بی‌ثباتی بر جنبه‌های مختلف زندگی مردم تاثیر می‌گذارد.\از دیدگاه مخاطبان، جنگ و تهدیدهای ناشی از آن، نه تنها امنیت جانی را به خطر انداخته، بلکه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم نیز تاثیرات مخربی گذاشته است. احساس ناامیدی، ترس از آینده و نگرانی در مورد تامین نیازهای اولیه زندگی، از جمله مسائلی است که در این گزارش‌ها به چشم می‌خورد. روایت‌های مردمی نشان می‌دهد که چگونه مردم در تلاش برای بقا و مقابله با شرایط سخت، با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. بی‌بی‌سی فارسی تلاش می‌کند با جمع‌آوری و انتشار این روایت‌ها، صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برساند و تصویر روشنی از واقعیت‌های زندگی در شرایط بحرانی ارائه دهد. این گزارش‌ها، یک هشدار جدی در مورد پیامدهای جنگ و بی‌ثباتی برای زندگی مردم است و ضرورت توجه به این مسائل را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این میان، نقش دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در کاهش تنش‌ها و حمایت از مردم آسیب‌دیده، بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که چگونه مسائل انسانی و سیاسی در هم تنیده شده و بر زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. پیام‌های مخاطبان، خواسته‌های آن‌ها برای صلح، امنیت و بهبود شرایط زندگی را منعکس می‌کند و بر اهمیت تلاش برای یافتن راه‌حل‌های پایدار برای بحران‌های منطقه تاکید دارد





