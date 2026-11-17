محمدباقر قالیباف با انتقاد از گزارش نیویورک تایمز مبنی بر هدف قرار دادن سدهای ایران، منطق دوگانه غرب را به آن‌ها بازگرداند و بر مسئولیت آمریکا در امنیت تنگه هرمز تأکید کرد.

محمدباقر قالیباف ، رییس مجلس شورای اسلامی، به طور رسمی و قاطع به گزارشی در روزنامه نیویورک تایمز واکنش نشان داد که تلاش داشت زمینه‌ساز حملات آینده به زیرساخت‌های حیاتی ایران باشد. این مقام عالی‌رتبه کشوری در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس، گزارشی را منتشر کرد که در آن ادعا شده بود کارشناسان آمریکایی با ارائه دلایل موجه‌سازی، حمله به سدها را توجیه می‌کنند. او با استناد به ادعای این گزارش که سدهای نزدیک به سایت‌های موشکی ایران دارای کاربری دوگانه هستند، واکنشی تند و هوشمندانه نشان داد.

استفاده از منطق معکوس برای نقد نیویورک تایمز

در متن این گزارش منتشر شده در نیویورک تایمز، به نقل از "کارشناسان" آن‌ها ادعا شده است که سدهای ایران به دلیل نزدیکی به پایگاه‌های موشکی، ماهیت نظامی و غیرنظامی دارند و لذا می‌توانند هدف قرار گیرند. محمدباقر قالیباف با نقل قول مستقیم از این ادعا، بلافاصله منطق پنهان در آن را به آشکارترین شکل ممکن و با لحنی کنایه‌آمیز بازتاب داد. او نوشت که طبق این منطق جدید، هر سد، بندر یا نیروگاهی که در نزدیکی یک پایگاه آمریکایی یا اسرائیلی واقع شده باشد، خود به خود دارای کاربری دوگانه محسوب می‌شود.

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این بیانیه نشان می‌دهد که قالیباف قصد دارد با استفاده از همان استدلال‌هایی که غربی‌ها برای توجیه تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی به کار می‌برند، وضعیت معکوس را ترسیم کند. او در ادامه تأکید کرد که ایران تنها منطق طرف مقابل را عیناً و بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی به همان‌ها بازمی‌گرداند. این اقدام دیپلماتیک و رسانه‌ای، نشان‌دهنده تلاش برای برجسته کردن دوگانه‌گویی در سیاست‌های خارجی آمریکا و اسرائیل در قبال زیرساخت‌های حیاتی کشورهای دیگر است.

پیام‌های موازی درباره تعهدات آمریکا و تنگه هرمز

همزمان با این واکنش تندی، لحن دیپلماتیک حاکمیت ایران در عرصه بین‌الملل نیز در حال ارسال پیام‌های مشخص و هشداردهنده است. محمدباقر قالیباف در بخشی دیگر از مواضع خود اشاره کرد که آمریکایی‌ها باید به تعهدات خود عمل کنند تا اطمینان حاصل شود امنیت تنگه هرمز و آبراه‌های حیاتی ناخرام می‌ماند. این ادعای رییس مجلس، ارتباط مستقیمی بین مسئولیت‌های جهانی آمریکا و آرامش آبراه‌های استراتژیک ایجاد می‌کند.

به نظر می‌رسد که این بیانیه‌ها بخشی از یک استراتژی چندجانبه برای مقابله با تهدیدات نظامی و فشارهای روانی باشد. در حالی که قالیباف بر منطق حقوقی و اخلاقی تکیه می‌کند، سایر مقامات ایرانی نیز در حال فعال‌سازی اهرم‌های قدرت اقتصادی و نظامی هستند. بازگشایی یا تهدید به بسته شدن تنگه هرمز، به عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های فشار ایران در برابر کشورهای غربی شناخته می‌شود و این موضوع را می‌توان پاسخی مستقیم به تلاش‌های نیویورک تایمز برای تغییر واقعیت‌های میدانی دانست.

تحلیل موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های حیاتی ایران

ایران دارای گستره عظیمی از سدها، نیروگاه‌ها و بنادر است که بسیاری از آن‌ها در نزدیکی مراکز مهم صنعتی و نظامی قرار دارند. ادعای نیویورک تایمز مبنی بر نظامی‌سازی این سدها به دلیل نزدیکی به پایگاه‌ها، از دیدگاه حقوق بین‌الملل و عرف جنگ‌های مدرن، بسیار چالش‌برانگیز و غیرقابل دفاع است. زیرساخت‌های آبی ایران نقش حیاتی در معیشت میلیون‌ها نفر دارند و تخریب آن‌ها می‌تواند منجر به فجایع انسانی و زیست‌محیطی گسترده شود که مسئولیت آن متوجه حمله‌کننده خواهد بود.

محمدباقر قالیباف با اشاره به این نکته، هشداری جدی برای نهادهای بین‌المللی و افکار عمومی جهان ارسال می‌کند. او می‌خواهد بگوید که اگر منطق "نزدیکی به هدف نظامی" پذیرفته شود، تمامی زیرساخت‌های حیاتی کشورهای دارای پایگاه‌های نظامی خارجی در جهان هدف مشروع خواهند بود. این استدلال منطقی، مشروعیت هرگونه حمله به سدها و نیروگاه‌های ایران را از اساس زیر سوال می‌برد و آن را در زمره جنایت علیه بشریت قرار می‌دهد.

آینده‌نگری و هشدار به تصمیم‌گیران غربی

واکنش قالیباف تنها یک بیانیه رسانه‌ای نبود، بلکه بخشی از یک هشدار راهبردی برای تصمیم‌گیران در واشنگتن و تل‌آویو است. او به صراحت نشان داد که ایران از هرگونه تلاش برای توجیه جنایات جنگی علیه زیرساخت‌های غیرنظامی غافل نخواهد شد. اگر طرف مقابل بخواهد با ابزارهای تبلیغاتی و تحریف واقعیت‌ها، حمله به سدها را موجه کند، ایران نیز دست به کار خواهد زد تا منطق پوچ آن‌ها را در مقابل افکار عمومی جهان بی‌پرده کند.

در پایان باید گفت که این اقدام نشان‌دهنده بلوغ دیپلماتیک و هوشمندی سیاسی در فضای جنگ نرم است. قالیباف با استفاده از رسانه‌ای که خود هدف حمله فکری بوده است، پیامی فراتر از مرزها ارسال کرده و به جهان می‌گوید که ایران آماده مقابله با هرگونه توطئه است. تضمین امنیت زیرساخت‌ها نه تنها وظیفه حکومت، بلکه ماموریت اخلاقی هر ایرانی است و هرگونه تلاش برای هدف قرار دادن آن‌ها، خط قرمز قرمز خط‌های کشیده شده توسط حاکمیت ایران خواهد بود.