واکنش کاخ سفید به پیشنهاد ایران درباره تنگه هرمز و پایان جنگ

کاخ سفید اعلام کرد که از طریق رسانه‌ها در مورد مسائل دیپلماتیک حساس با ایران مذاکره نخواهد کرد. این واکنش در پی گزارش‌هایی مبنی بر ارائه پیشنهاد جدیدی از سوی ایران برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به تنش‌ها صورت گرفته است.

کاخ سفید در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر ارائه پیشنهاد جدیدی از سوی جمهوری اسلامی ایران به ایالات متحده برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به تنش‌ها، موضعی قاطع اتخاذ کرده و اعلام نمود که واشنگتن تمایلی به مذاکره از طریق رسانه‌ها در خصوص مسائل دیپلماتیک حساس ندارد.

این پاسخ، در پی پرسش فرهاد پولادی از صدای آمریکا در خصوص صحت این گزارش‌ها و همچنین گزارش‌هایی مبنی بر برگزاری جلسه ویژه‌ای با حضور رئیس‌جمهور ترامپ و تیم ارشد امنیت ملی و سیاست خارجی در «اتاق وضعیت» کاخ سفید برای بررسی وضعیت ایران، ارائه شده است. اولیویا ولز، سخنگوی کاخ سفید، با تاکید بر این نکته که ایالات متحده از طریق مطبوعات وارد مذاکره نخواهد شد، یادآور شد که رئیس‌جمهور ترامپ پیش‌تر اعلام کرده‌اند که آمریکا «همه برگ‌ها را در اختیار دارد» و تنها توافقی را خواهد پذیرفت که منافع مردم آمریکا را در اولویت قرار دهد و از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند.

این موضع، نشان‌دهنده جدیت واشنگتن در حفظ منافع ملی و جلوگیری از هرگونه تهدیدی از سوی تهران است. گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی را به واشنگتن ارائه کرده که بر اساس آن، خواستار بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به جنگ و تنش‌ها شده است، اما مذاکرات هسته‌ای را به مرحله‌ای بعدی موکول کرده است.

این پیشنهاد، که توسط نشریه اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه منتشر شده، می‌تواند برای دولت ترامپ چالش‌برانگیز باشد. کارشناسان معتقدند که رفع تحریم‌ها و پایان دادن به جنگ، اهرم فشار آمریکا را در مذاکرات آتی برای برچیدن ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران و متقاعد کردن تهران به تعلیق غنی‌سازی کاهش می‌دهد.

این دو موضوع، از اهداف اصلی اعلام‌شده دولت ترامپ در قبال ایران بوده و دستیابی به آن‌ها، از جمله اولویت‌های اصلی این دولت محسوب می‌شود. در همین راستا، لغو سفر استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور ترامپ، به اسلام‌آباد برای مذاکره با نمایندگان ایران، نشان‌دهنده عدم تمایل دولت آمریکا به پذیرش پیشنهادهای فعلی ایران و تلاش برای حفظ قدرت چانه‌زنی خود است.

رئیس‌جمهور ترامپ در واکنش به لغو سفر نمایندگانش به اسلام‌آباد، با انتقاد از روند مذاکرات و اتلاف وقت، اعلام کرد که آمریکا از طریق تلفن معامله خواهد کرد و نمایندگان ایران می‌توانند هر زمان که بخواهند با او تماس بگیرند. او با تاکید بر اینکه «ما همه کارت‌ها را در اختیار داریم»، افزود که دلیلی برای صرف وقت و هزینه برای ملاقات با افرادی که نام و اعتبار مشخصی ندارند، وجود ندارد.

این اظهارات، نشان‌دهنده رویکرد قاطع و بی‌صبورانه ترامپ در قبال ایران و تمایل او به دستیابی به توافقی سریع و به نفع آمریکا است. پیش‌تر نیز ترامپ در مورد لغو سفر کوشنر و ویتکاف، به وجود «اختلافات و سردرگمی شدیدی» میان رهبران ایران اشاره کرده و گفته بود که هیچ‌کس، حتی خودشان، نمی‌دانند چه کسی مسئول است.

این اظهارات، نشان‌دهنده عدم اعتماد ترامپ به ساختار قدرت در ایران و تردید او در مورد امکان دستیابی به توافقی پایدار با تهران است. در مجموع، مواضع اخیر کاخ سفید و رئیس‌جمهور ترامپ، نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ایران و افزایش احتمال ادامه سیاست‌های فشار حداکثری علیه تهران است





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آمریکا تنگه هرمز کاخ سفید دونالد ترامپ مذاکرات سلاح هسته‌ای

United States Latest News, United States Headlines