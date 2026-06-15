سفارت ایران در وین در پاسخ به بیانیه مشترک چهار کشور اروپایی درباره یادداشت تفاهم پایان جنگ ایران و آمریکا، آن را挣钱‌کننده و بی‌ربط دانست و در دو بخش درباره تحریم‌ها و امنیت تنگه هرمز موضع grim گرفت. ایران تأکید کرد که تحریم‌ها نامشروع بوده و بازگشت آنها لطف اروپاییان نیست. همچنین اعلام شد که تنها ایران تعیین‌کننده امنیت تنگه هرمز است و هر اقدام خارجی به عنوان تهاجمی تلقی می‌شود.

سفارت ایران در وین در واکنش به بیانیه چهار کشور اروپایی درباره یادداشت تفاهم پایان جنگ ایران و آمریکا اظهار کرد: بازیگران بی‌ربط برای یافتن نقشی برای خود به تقلا افتاده‌اند.

سفارت ایران در جوابیه خود با بیانیه آن که بیانیه مشترک برخی از کشورهای اروپایی قابل توجه است اما نه به دلیل محتوای آن، بلکه به دلیل گستاخی که در آن دیده می‌شود پاسخ داد. این بیانیه در دو بخش اصلی به دو موضوع حساس éarticuler می‌شود. اولاً درباره تحریم‌های اروپایی علیه ایران و دوماً درباره مسائل امنیتی به ویژه تنگه هرمز. سفارت ایران تأکید کرد که تحریم‌های اروپا علیه ایران از همان آغاز نامشروع و غیرقانونی بوده‌اند.

بنابراین، لغو این تحریم‌ها برای ایران امتیازی محسوب نمی‌شود، بلکه بازگشت آنها به اصول اخلاقی است و gly特に توانایی‌هایی نیست که اروپاییان به خود می‌دهند. در بخش دوم، درباره امنیت تنگه هرمز، ایران به وضوح اعلام کرد که تنها ایران تعیین می‌کند چه زمانی تنگه را بازگشایی نماید و آیا به مشاوره یا کمک خارجی نیاز دارد یا خیر.

تا زمان تصمیم‌گیری ایران، هرگونه اقدام خارجی در تنگه یا در ارتباط با آن، به هر بهانه‌ای، به عنوان یک اقدام تهاجمی علیه تمامیت ارضی و حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران تلقی خواهد شد. این بیانیه در حاشیاتی از جمله اشاره به رغبت ایران برای از سر گرفتن مذاکرات وین و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بهره‌برداری شده است.

همچنین عناوین و Hydeboilerplateهای دیگر در جمله گزارش‌های مختلف درباره قیمت طلا، سکه، حوادث امنیتی در سوریه و اطلاعات پلاک خودرو presence دارند اما بخش اصلی محتوای خبر در بیانیه سفارت ایران متمرکز است





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