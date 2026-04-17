اعلام بازگشایی تنگه هرمز از سوی عباس عراقچی و سخنان دونالد ترامپ درباره پذیرش غنیسازی اورانیوم توسط ایران، واکنشهای متفاوتی را در میان مقامات و رسانههای داخلی جمهوری اسلامی برانگیخته است. در حالی که برخی این توافقات را گامی مثبت تلقی میکنند، بسیاری دیگر نسبت به ابهامات موجود، نحوه اعلام و پیامدهای احتمالی آن ابراز نگرانی کرده و انتقاداتی را مطرح نمودهاند.
پس از انتشار اخباری مبنی بر اعلام بازگشایی تنگه هرمز توسط عباس عراقچی ، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، و همچنین اظهارات دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری آمریکا، مبنی بر موافقت ایران با توقف دائمی غنیسازی اورانیوم ، موجی از واکنشها و انتقادات در میان مقامات، نمایندگان مجلس و رسانههای داخلی این کشور به راه افتاده است. ترامپ در گفتوگوی تلفنی با سیبیاس نیوز، در پاسخ به پرسشی درباره پذیرش توقف دائمی غنیسازی اورانیوم از سوی ایران، مدعی شده بود که «آنها با همهچیز موافقت کردهاند.
این یک توافق عالی است.» وی همچنین با اشاره به همکاری نیروهای آمریکایی و ایرانی برای جمعآوری مواد هستهای و انتقال آن به آمریکا، از نبود هیچ نیروی زمینی در این میان سخن گفته بود. این اظهارات، در حالی که مقامات آمریکایی از توافقات جدید سخن میگویند، با ابهاماتی در داخل ایران مواجه شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنشی مشترک، اعلام بازگشایی تنگه هرمز و احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات در پاکستان را بدون آزادسازی اموال بلوکهشده متعلق به جمهوری اسلامی، امری اشتباه و غیرقابل قبول خواندند. در بیانیهای که از سوی این نمایندگان منتشر شد، با اشاره به پیامهای پزشکیان و قالیباف و تاکید قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، از نقض مکرر آتشبس از سوی «دشمن» در هفته گذشته خبر داده و هشدار دادند که عدم توجه به این نقضها به دلیل جاری بودن مذاکرات، منجر به عادیسازی امری خطرناک میشود. این نمایندگان بر لزوم شفافسازی در خصوص توافقات صورت گرفته و پیامدهای آن تاکید کردند. در همین راستا، خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، با انتقاد از نحوه اعلام بازگشایی تنگه هرمز توسط عباس عراقچی، این اقدام را فرصتی برای ترامپ توصیف کرد تا خود را برنده جنگ معرفی کرده و جشن پیروزی بگیرد. مهر با تاکید بر اینکه مذاکرات مربوط به آتشبس تنها از سوی وزارت خارجه پیگیری نمیشود، خواستار توضیح یکپارچه از سوی همه اعضای تیم درباره تصمیمات اتخاذ شده شد. در همین حال، عزتالله ضرغامی، عضو شورای عالی فضای مجازی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، نسبت به عدم شفافسازی در خصوص اتفاقات پیش آمده انتقاد کرده و نوشت: «یک مسلمان نیست، یه خرده به مردم بگوید چه خبر است و دارد چه میشود؟» او همچنین نسبت به مراقبت از روایات یاسآور دشمن و شکلگیری دوقطبیها هشدار داد. ضرغامی، که پیشتر وزیر میراث فرهنگی بوده است، در پستی دیگر نیز ضمن اشاره به اعلام بازگشایی تنگه هرمز و اظهارات ترامپ درباره پذیرش ممنوعیت غنیسازی، همین انتقاد را تکرار کرد. همزمان، تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه نظامی، مدعی شد که پیگیریهای مستمر مقامات جمهوری اسلامی برای اجرای تعهد ترامپ به اعمال آتشبس در لبنان، منجر به پذیرش آتشبس از سوی اسرائیل شده است. تسنیم افزود که جمهوری اسلامی در صورت عدم اجرای تعهد ترامپ، قصد حمله به اسرائیل را داشته و تمام مقدمات لازم برای این منظور آماده شده بود. این خبرگزاری نوشت که حتی لانچرهای پرتاب موشک نیز به حالت عملیات قرار گرفته بودند تا اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کنند، چرا که عدم اجرای این تعهد، نقض کامل آتشبس محسوب میشد و صبر جمهوری اسلامی رو به اتمام بود. این ادعا در حالی مطرح میشود که فرمانده سنتکام، برد کوپر، اعلام کرده بود که ارتش جمهوری اسلامی دچار پراکندگی و آشفتگی قابل توجهی در فرماندهی و کنترل است و حملات آنها توانمندیهای ارتش جمهوری اسلامی را به طور قابل توجهی تضعیف کرده است. از سوی دیگر، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی که نامش فاش نشده، به رویترز گفته است که اختلافات قابل توجهی میان ایران و آمریکا باقی مانده است، از جمله درباره مسائل هستهای، و گفتگوهای جدی مورد نیاز است. این مقام افزود که تهران آماده است در صورت برآورده شدن مطالباتش، درباره ماهیت صلحآمیز فعالیتهای هستهای خود به جهان اطمینان دهد. او همچنین بیان کرد که یک توافق اولیه میتواند در روزهای آینده حاصل شود، با این امکان که آتشبس تمدید شود. چنین توافق اولیهای میتواند فضایی برای گفتگو درباره رفع تحریمها و تامین غرامت برای خسارات جنگی ایجاد کند. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره اعلام بازگشایی تنگه هرمز توضیح داد که تردد در این تنگه بر مبنای تفاهم آتشبس ۱۹ فروردین انجام میشود. او افزود که جمهوری اسلامی پیگیری کرد تا آتشبس در لبنان نیز بر مبنای تفاهم ۱۹ فروردین انجام شود و شب گذشته این اتفاق افتاد. بنابراین، بخش مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی، که اجرای همان تعهد ۱۹ فروردین است، انجام خواهد شد. وی تاکید کرد که تردد شناورهای تجاری با هماهنگی جمهوری اسلامی صورت خواهد گرفت و در مسیری که جمهوری اسلامی تعیین کرده و با هماهنگی مراجع ذیصلاح انجام خواهد شد. بقائی در پایان هشدار داد که اگر طرف مقابل بنای بر بدعهدی بگذارد و محاصره دریایی ادامه یابد، جمهوری اسلامی متقابلا اقدامات لازم را انجام خواهد داد و در این تردیدی نیست. این اظهارات در حالی مطرح میشود که دادههای رهگیری کشتیها نشان میدهد حدود ۲۰ کشتی در حال خروج از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز دیده میشوند. همچنین، اخباری مبنی بر ایجاد فضای امنیتی در آرامستان «امامزاده عبدالله گرگان» پس از خاکسپاری جاویدنامان انقلاب ملی منتشر شده است که از بسته شدن مسیرها با دیوارهای بلند و استقرار ماموران برای کنترل رفتوآمد خبر میدهد، که این خود نشاندهنده نگرانیهای امنیتی داخلی است
تنگه هرمز عباس عراقچی دونالد ترامپ غنیسازی اورانیوم آتشبس