اعلام آتشبس موقت بین آمریکا و جمهوری اسلامی، واکنشهای متفاوتی را در میان شهروندان ایرانی برانگیخته است. این واکنشها شامل ناامیدی، خشم، امید به تغییر و نگرانی از پیامدهای احتمالی است.
اعلام آتشبس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی، موجی از واکنشها و احساسات متناقض را در میان شهروندان ایران ی برانگیخته است. واکنشهایی که از ناامیدی و خشم نسبت به بقای حکومت تا امیدواری به آتشبس بهعنوان «تاکتیکی موقت» برای تحولات آینده و حتی سرنگونی را در بر میگیرد. پیامهایی که از شهرهای مختلف به دست ایران اینترنشنال رسیده، نشان میدهد بخش قابل توجهی از مخاطبان، این آتشبس موقت را به چشم «عقبنشینی یا توقفی ناخواسته در مسیر تغییرات احتمالی» میبینند.
برخی شهروندان با لحنی انتقادی، نسبت به نقش آمریکا و بهویژه دونالد ترامپ واکنش نشان دادند. یکی از مخاطبان خطاب به ترامپ نوشت: ما از شما کمک خواستیم که ایران را آزاد کنید، اما نه تنها آزاد نکردید، بلکه کشوری بسیار بدتر به ما تحویل دادید و خون ۴۵ هزار جاویدنام پایمال شد. کاربری دیگر نیز این توافق را نوعی خلف وعده توصیف کرد و نوشت: آتشبس موقت برای مردم، آغاز بدبختی با دولتی ناتوان است. حتی توان بقا با این اقتصاد ورشکسته وجود ندارد. میان بسیاری از پیامها، احساس ناامیدی عمیق از آینده نیز دیده میشود. یک شهروند از تهران نوشت: وقتی خبر آتشبس را شنیدم، انگار دنیا روی سرم خراب شد. شهروندی دیگر نیز با اشاره به شرایط داخلی ایران گفت: بدبخت بودیم و حالا بدبختتر میشویم. دیگر هیچ امیدی نداریم. امید به تاکتیک موقت یا ادامه مسیر در کنار این موج ناامیدی گسترده، گروهی دیگر از مخاطبان این آتشبس را نه پایان مسیر، بلکه بخشی از یک برنامه بزرگتر ارزیابی کردند. برخی از این شهروندان معتقدند توافق کنونی میتواند تاکتیکی برای ایجاد شرایط جدید و سرنگونی جمهوری اسلامی باشد. یکی از مخاطبان در همین زمینه خطاب به رییسجمهوری آمریکا نوشت: لطفا کاری را که شروع کردهاید، نیمهتمام رها نکنید. شهروند دیگری نیز نوشت: ترامپ میداند چه میکند. اگر قصد پذیرش شروط را داشت، اصلا وارد جنگ نمیشد. شاید در روزهای آینده شگفتیهای بیشتری رخ دهد. در برخی پیامها، تلاش برای حفظ امید و جلوگیری از ناامیدی عمومی نیز دیده میشود. مخاطبی از کرمان خطاب به مردم نوشت: اینقدر ناامید نباشید. تغییر رژیم ممکن است. این آتشبس شاید یک سورپرایز دیگر باشد. حق دارید خسته باشید، اما باید صبور بمانید. شهروندی دیگر در پیامی مشابه نوشت: از این آتشبس ناراحت نشوید. دو روز پیش ترامپ در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود اگر آتشبس شد، مردم فرصت دارند سرنوشت خود را به دست بگیرند. از حالا باید منتظر فراخوان شاهزاده رضا پهلوی بود. احساس رهاشدگی، خشم از توافق و نگرانی از پیامدهای داخلی بسیاری از پیامها بیانگر خشم و نگرانی نسبت به پیامدهای داخلی این آتشبس است. برخی شهروندان نگراناند که جمهوری اسلامی از این فرصت برای تثبیت موقعیت خود استفاده کند. یکی از مخاطبان در همین زمینه نوشت: جمهوری اسلامی فقط میخواهد وقت تلف کند تا سقوط نکند و هیچکدام از شروط آمریکا را نخواهد پذیرفت. شهروند دیگری از زاهدان به ایراناینترنشنال گفت: با شنیدن خبر توافق، ته دلمان خالی شد. از فردا در خیابانها میگویند ما پیروز شدیم. در برخی پیامها، نگرانی از افزایش فشارهای داخلی نیز مطرح شده است. یک مخاطب نوشت: با این آتشبس، ماشین کشتار سریعتر به کار گرفته میشود و جوانان بیشتری در خطر خواهند بود. در یکی از این پیامها آمده است: با شروع آتشبس، اینترنت قطع مانده و رجزخوانی حکومت دوباره آغاز شده است. در میان واکنشها، احساس تنها ماندن و لزوم تکیه بر توان خود ایرانیان نیز بارها تکرار شده است. شماری از شهروندان نوشتند که دیگر نباید به حمایت کشورهای خارجی برای سرنگونی حکومت امیدوار بود. یکی از مخاطبان نوشت: از ابتدا هم نباید به کشورهای دیگر اعتماد میکردیم. ما مردم ایران فقط خودمان را داریم و باید برای رسیدن به آزادی روی خودمان حساب کنیم. در برخی پیامها، حتی تمایل به تحمل شرایط سختتر اقتصادی یا زیرساختی در برابر تغییر سیاسی نیز مطرح شده است. در کنار این احساسات، نگرانی درباره آینده نیز بهطور گسترده مطرح شده است. برخی شهروندان درباره پیامدهای اجتماعی و امنیتی این توافق پرسشهایی را مطرح کردند. یکی از مخاطبان پرسید: با این آتشبس دو هفتهای، وضعیت اعدامها چه خواهد شد؟ آیا نباید در این مدت اعدامها متوقف شود؟ شهروند دیگری نیز وضعیت موجود را با یک تشبیه پزشکی توصیف کرد و نوشت: احساس بیماری را دارم که جراح وسط عمل جراحی میگوید کمی صبر کنیم ببینیم خودبهخود خوب میشود یا نه؟ مخاطبی دیگر اظهار امیدواری کرد: آقای ترامپ امیدوارم هدف مشخصی برای آتشبس داشته باشی و ما را وسط راه رها نکنی.
