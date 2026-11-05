دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه، شکست حزب جمهوریخواه در انتخابات کنگره آمریکا را بی‌اثر دانست و بر نابودی کامل دشمن در میدان نبرد تأکید کرد.

دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس‌جمهور پیشین این کشور، در واکنش به نتایج انتخابات میاندوره‌ای کنگره ایالات متحده اعلام کرد که شکست حزب جمهوریخواه در این رقابت‌ها، تأثیر مستقیم و فوری‌ای بر منافع ملی روسیه ندارد.

مدودف بی‌اثر دانست تأثیر انتخابات آمریکا را

مدودف در پستی که روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی مکس منتشر کرد، نوشت که دونالد ترامپ این نبرد برای کسب کرسی‌های کنگره را با صدای بلند از دست داده است. وی تصریح کرد که به نظر نمی‌رسد این شکست سیاسی در واشنگتن، تغییری قابل‌توجه یا استراتژیک در وضعیت فعلی مسکو ایجاد کند. این مقام ارشد روسی با رد اهمیت موقت این رویداد، تأکید کرد که اولویت اصلی مسکو باید معطوف به مسائل حیاتی‌تر باشد.

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تمرکز بر نابودی دشمن در میدان نبرد

دیمیتری مدودف در ادامه بیانیه خود، پیام اصلی دیپلماسی امنیتی روسیه را یادآوری کرد. وی گفت که مسکو باید تنها یک کار را به‌طور مؤثر انجام دهد، یعنی دشمن را در میدان نبرد تا رسیدن به پیروزی کامل نابود کند. این اظهارات نشان می‌دهد که رهبران روسیه همچنان معتقدند تحولات انتخاباتی در غرب، مسیر استراتژیک خود را برای مقابله با رقبای غربی تغییر نمی‌دهد.

هشدار درباره تشدید تحریم‌ها و افزایش قیمت نفت

نایب رئیس شورای امنیت روسیه همچنین به احتمال تشدید تحریم‌ها علیه مسکو پس از تسلط دموکرات‌ها بر کنگره آمریکا اشاره کرد. وی گمانه‌زنی کرد که اعمال تحریم‌های سنگین‌تر ممکن است نتیجه‌ای غیر از تضعیف آمریکا نداشته باشد. مدودف پیش‌بینی کرد که این اقدامات می‌تواند منجر به موج جدیدی از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی شود.

این مقام روس همچنین هشدار داد که افزایش هزینه‌های سوخت می‌تواند باعث خشم رانندگان در پمپ‌بنزین‌های سراسر ایالات متحده شود. وی اشاره کرد که چنین شرایطی روابط دیپلماتیک را کاملاً خراب خواهد کرد، روابطی که دونالد ترامپ آن‌ها را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاسی خود می‌دانست.

واکنش‌ها به شکست جمهوری‌خواهان و کنترل کنگره

در پی برگزاری انتخابات میاندوره‌ای کنگره ایالات متحده در روز سه‌شنبه، جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس کنگره را از دست دادند. این نتیجه معناداری برای حزب دونالد ترامپ محسوب می‌شود. با این حال، ترامپ در پیامی پیروزی دموکرات‌ها را تبریک گفت اما ادعا کرد که اگر خود او در انتخابات شرکت می‌کرد، نتایج برای حزبش بسیار بهتر از این would بود.