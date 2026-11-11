واکنش آمریکا به درخواست دیدار ونس با رضایی و تهدیدات تهران

واشنگتن جی‌دی ونس را برای مذاکره با محسن رضایی گماشته است؛ تهران اما با تهدید به حمله به پایگاه‌های آمریکا در اروپا، روند دیپلماسی را پیچیده کرده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، اختیار مذاکرات با تهران را به جی‌دی ونس ، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، واگذار کرده است. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که محسن رضایی ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هشدار داده است در صورت حمله مجدد آمریکا، تهران ممکن است به پایگاه‌های نظامی آمریکا در قاره اروپا حمله کند. وال‌استریت ژورنال گزارش داده است که هدف ونس از این تلاش‌های دیپلماتیک، پایان دادن به جنگ با ایران است.

جزئیات و مکانیسم دیپلماسی ونس

مقامات آمریکایی و خاورمیانه‌ای تأیید کرده‌اند که دونالد ترامپ با ازسرگیری گفتگوها توسط ونس موافقت نموده است. هنوز هیچ تاریخی برای این دیدار تعیین نشده اما دو کشور از طریق میانجی‌ها در حال گفتگو هستند. ونس در ماه اکتبر در نامه‌ای به محسن رضایی خواستار دیدار رودررو شد. این دیدار اقدامی کم‌سابقه محسوب می‌شود و نشان می‌دهد ونس تا کجا برای پایان جنگ پیش می‌رود.

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جی‌دی ونس در هفته‌های اخیر نقش فعال‌تری نسبت به استیو ویتکاف و جرد کوشنر ایفا کرده است. این دو نفر هم‌زمان برای پایان جنگ روسیه و اوکراین تلاش می‌کنند. مقامات آمریکایی تأکید کردند که بحث‌ها در مراحل مقدماتی است اما روند مذاکرات از طریق متحدان و میانجی‌ها پیگیری می‌شود.

مواضع ذینفعان و ریسک‌های سیاسی

برخی مقامات کاخ سفید معتقدند نقش اصلی ونس با مخاطره سیاسی همراه است. اگر ایران امتیازات قابل توجه ندهد، ونس ممکن است به چهره اصلی شکست دیپلماسی تبدیل شود. از طرف دیگر، او می‌تواند به عنوان کسی که به این جنگ پایان داده، از مذاکرات بیرون بیاید. ترامپ در سخنرانی روز چهارشنبه در ویرجینیا اعلام کرد به دنبال پیروزی تمام‌عیار است و نه پیروزی ۹۳ درصدی. او تاکید کرد ۲۵ سال طول می‌کشد تا آنچه نابود شده بازسازی شود.

ترامپ در محافل خصوصی از یادداشت تفاهم ماه ژوئن انتقاد کرده است. او استدلال کرده که این توافق به ایران فرصت تجدید سازمان نیروها را داد. با این حال، یک مقام کاخ سفید گفت ترامپ درباره این توافق تردید ندارد. جی‌دی ونس پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، جنگ ایران را عامل آن خواند. ترامپ با وجود تایید این موضع، اعلام کرد در همان موقعیت مجدد به جنگ با ایران روی می‌آورد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه، و پیت هگست، وزیر دفاع، از تصمیم رئیس‌جمهوری دفاع کرده‌اند. آنها گفته‌اند ترامپ برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گزینه دیگری نداشت. روبیو روز سه‌شنبه مطالبات ایران را غیرواقع‌گرایانه خواند. او گفت اگر وضعیت تغییر کند، آماده دیپلماسی هستند. ونس صبح دوشنبه با نخست‌وزیر قطر دیدار کرد.

تأثیرات عملی و گام‌های بعدی توافق

میانجی‌ها اقداماتی فوری برای اعتمادسازی پیشنهاد داده‌اند. این اقدامات شامل دور کردن ناوهای هواپیمابر آمریکا برای کاهش خطر حملات است. کاستن از شدت محاصره بنادر ایران نیز پیشنهاد شده است. ایران در مقابل اجازه عبور ۲۵ نفتکش از تنگه هرمز را خواهد داد. دیپلمات‌های ایرانی در محافل خصوصی درباره دستیابی به توافق ابراز تردید می‌کنند.

آن‌ها نگران‌اند ترامپ برای موجه جلوه دادن تصمیم پیشین خود به حمله بزند. دورهای پیشین مذاکرات در پی حملات اسرائیل و آمریکا متوقف شد. برخی از میانجی‌ها با اشاره به لحن تهاجمی مقامات سپاه، به دستیابی به توافق بدبین‌اند. دوحه یکی از گزینه‌های میزبانی مرحله بعدی مذاکرات است. ترامپ این دیدار را عالی توصیف کرد و امیدوار است آمریکا دیگر مجبور به حملات گسترده نشود.