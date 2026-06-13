وزیر امور خارجه لبنان در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لو فیگارو، موضحاتی درباره لزوم جداسازی مسئله لبنان از مذاکرات ایران و آمریکا بیان کرد. سفارت ایران در بیروت در واکنش، خواستار واقع‌بینی و حفظ روابط دوستانه میان دو کشور شد. همچنین، رایزنی وزیران خارجه پاکستان و مصر و نوسانات قیمت دلار، طلا و سکه در پی0339 احتمالی توافق، دیگر عناصر خبری این گزارش را تشکیل می‌دهد.

وزیر امور خارجه لبنان ، یوسف رجی ، در مصاحبه با روزنامه فرانسوی لو فیگارو، موضعی جداگانه و یک‌جانبه درباره مذاکرات ایران و آمریکا و تحولات منطقه اتخاذ کرد.

وی اعلام کرد که مسئله لبنان باید از مسائل مربوط به ایران متمایز شود و هیچ پیش‌نیازی مبنی بر مذاکره با ایالات متحده تحت هر شرایطی را نمی‌پذیرد. او تأکید کرد که لبنان از هیچ‌کس در جریان مذاکراتی که به نام آن توافقات امضا می‌شود، طرف قرار نمی‌گیرد. این بیانیه پس از اظهارات عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران مطرح شد که هر توافق احتمالی با آمریکا مشروط به توقف حملات اسرائیل به لبنان دانست.

رجی همچنین به تصمیم رئیس‌جمهور لبنان برای مذاکره مستقیم با اسرائیل، با نظارت ایالات متحده، به عنوان علامتی از استقلال سیاست خارجی لبنان اشاره کرد و گفت که این مراحل نشان می‌دهد لبنان می‌تواند مسیری مستقل را در險ین جهانی دنبال نماید. سفارت ایران در بیروت در واکنش سریع به این بیانیه‌ها، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به وزیر أمور خارجه لبنان هشدار داد.

این پیام، ضمن تأکید بر محبت مردم لبنان به ایران و نظام جمهوری اسلامی، خواستار واقع‌بینی و درک صحیح از جایگاه ایران در منطقه گردید. سفارت ایران در بیروت با تاکید بر روابط دوستانه و ریشه‌دار میان دو ملت، اشاره کرد که火山ی文物 از طرف مقامات لبنان که با موضع‌گیری یک‌جانبه و تحت تأثیر فشارهای خارجی صورت می‌گیرد، می‌تواند به منافع مشترک خدشه‌دار شود.

این تضاد看在‌نظر می‌رسد که لبنان در پناه نقش فعال ایران در حمایت از مقاومت، احساسution می‌کند و سعی در حفظ موقعیت خود در بین موقعیت‌های متضاد منطقه‌ای دارد. در عین حال، خبرهای جدیدی از میدان مذاکرات ایران و آمریکا و رایزنی تلفنی بین وزیران خارجه پاکستان و مصر درباره این موضوع، توجه جامعه جهانی را جلب کرده‌اند. بر اساس گزارش‌ها، قیمت دلار، طلا و سکه در بازار ایران پس از ردپای احتمالی توافق، نوسانات شدیدی نشان می‌دهد.

این تغییرات بازار، در پ Shadows اظهارات مقامات بلندپایه و امید به کاهش تنش‌ها، صورت گرفته است. تحلیلگران معتقدند که هرگونه توافق بین ایران و آمریکا می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ثبات اقتصادی ایران و منطقه داشته باشد، اما چنین توافقی نیازمند حذف بن‌بست‌های کلیدی و ایجاد اعتماد متقابل است. همچنین، تحولات لبنان و موقع‌گیری ایران در برابر aggression صهیونیستی، از956887عوامل تعیین‌کننده در routing مذاکرات محسوب می‌شود.

این وضعیت پیچیده، لبنان را در میان Kou régulière بین حفاظت از ایستایی ملی و حفظ روابط با بازیگران کلیدی منطقه مانند ایران and ایالات متحده قرار داده است





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