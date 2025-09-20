وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی به ادعای نقض حریم هوایی استونی توسط جنگنده‌های روسی واکنش نشان داد و نگرانی خود را ابراز کرد. این در حالی است که روسیه این ادعا را تکذیب کرده و استونی خواستار فعال‌سازی ماده ۴ پیمان ناتو شده است.

به گزارش مشرق، گیدعون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به گزارش‌ها درباره پرواز ادعایی جنگنده‌های روس در آسمان استونی واکنش نشان داد. او که رژیم متبوعش نزدیک به دو سال است به حملات مرگبار در نوار غزه ادامه می‌دهد و عامل اصلی جنگ و بی‌ثباتی در غرب آسیاست، در پیام خود نوشت که اسرائیل نگران نقض حریم هوایی استونی توسط هواپیماهای روسی است.

وزیر صهیونیست با اشاره به حادثه پهپادی اخیر در لهستان نیز مدعی شد: این تخلفات به همراه رویداد اخیر در لهستان، ممکن است ثبات و صلح در این منطقه را تهدید کند و باید از آن جلوگیری شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که استونی روز جمعه مدعی شده بود که سه هواپیمای روسی به مدت ۱۲ دقیقه حریم هوایی این کشور را نقض کرده‌اند و این اقدام را تجاوزی بی‌سابقه و گستاخانه توصیف کرد. این ادعاها پس از آن مطرح شد که استونی از نقض حریم هوایی خود توسط هواپیماهای روسی خبر داد. استونی کشور عضو ناتو است و این اقدام روسیه با واکنش‌های بین‌المللی همراه شده است. در حالی که رژیم صهیونیستی خود به طور مداوم حریم هوایی و مرزهای کشورهای همسایه را نقض می‌کند و با حملات خود جان هزاران نفر را گرفته است، اکنون به نگرانی از نقض حریم هوایی توسط دیگران می‌پردازد. این تناقض آشکار، نشان‌دهنده معیارهای دوگانه‌ای است که این رژیم در سیاست خارجی خود به کار می‌گیرد.\واکنش ساعر و رژیم صهیونیستی به این رویداد، در حالی رخ می‌دهد که تنش‌ها در منطقه به دلیل تجاوزات مداوم این رژیم و ادامه اشغال سرزمین‌های فلسطینی افزایش یافته است. رژیم صهیونیستی با نادیده گرفتن قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل، به حملات خود علیه غیرنظامیان در نوار غزه ادامه می‌دهد و این اقدامات، موجب افزایش بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه شده است. از سوی دیگر، روسیه نیز در مناقشات خود با کشورهای غربی، به ویژه در رابطه با اوکراین، وارد تنش‌هایی شده است که نگرانی‌هایی را در مورد گسترش درگیری‌ها به وجود آورده است. این وضعیت پیچیده، نیاز به دیپلماسی فعال و تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از تشدید درگیری‌ها را بیش از پیش ضروری می‌سازد. ادعای نقض حریم هوایی استونی توسط جنگنده‌های روسی، تنها یک نمونه از این تنش‌ها است و نشان می‌دهد که چگونه حوادث کوچک می‌توانند به سرعت به مناقشات بزرگ‌تر تبدیل شوند. این مسئله ضرورت حفظ کانال‌های ارتباطی باز و تلاش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را برجسته می‌کند. در این میان، نقش نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های منطقه‌ای در حفظ صلح و ثبات، بیش از پیش حیاتی است.\وزارت دفاع روسیه نیز با انتشار بیانیه‌ای، ادعای استونی مبنی بر نقض حریم هوایی این کشور توسط جنگنده‌های روسی را تکذیب کرد. در این بیانیه آمده است که سه جنگنده میگ-۳۱ در حال انجام پروازی عادی از منطقه کارلیا، در شرق فنلاند، به سمت فرودگاهی در منطقه کالینینگراد، بخشی از خاک روسیه در همسایگی لهستان و لیتوانی بودند. وزارت دفاع روسیه تأکید کرده است که این پروازها بر فراز آب‌های بی‌طرف دریای بالتیک و در فاصله بیش از ۳ کیلومتری جزیره وایندلو استونی انجام شده و هیچ‌گونه نقض حریم هوایی استونی صورت نگرفته است. این بیانیه، تلاش روسیه برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و ارائه توضیحات در مورد فعالیت‌های نظامی خود را نشان می‌دهد. استونی در واکنش به این رویداد، خواستار برگزاری مشاوره فوری میان اعضای ناتو و فعال‌سازی ماده ۴ پیمان این سازمان شده است. این اقدام استونی، نشان‌دهنده نگرانی‌های این کشور و کشورهای عضو ناتو در مورد فعالیت‌های نظامی روسیه است و می‌تواند منجر به افزایش تنش‌ها در منطقه شود. با توجه به شرایط فعلی، ضروری است که تمامی طرف‌ها با خویشتنداری عمل کرده و از هرگونه اقدامی که می‌تواند به تشدید درگیری‌ها منجر شود، خودداری کنند. جامعه بین‌المللی باید با اتخاذ رویکردی دیپلماتیک و چندجانبه، به دنبال یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای این مناقشه باشد





