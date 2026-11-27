ایران حمله پهپادی به تاسیسات نظامی کویت را تکذیب و پیشنهاد تحقیق مشترک داد. ایتالیا و کویت ایران را متهم کردند. اروپا خواستار فشار بر تهران شد.

جمهوری اسلامی ایران پس از حمله پهپادی روز پنج‌شنبه به یک تأسیسات نظامی در کویت که منجر به کشته شدن دو تکنسین ایتالیایی شد، هرگونه دخالت در این رویداد را رد کرد و پیشنهاد انجام تحقیقات مشترک با کویت و ایتالیا را ارائه داد. عباس عراقچی ، وزیر امور خارجه ایران، در تماس‌های تلفنی جداگانه با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح و آنتونیو تایانی ، وزرای خارجه دو کشور، اتهامات وارده را بی‌اساس خواند.

تکذیب ادعاهای کویت و ایتالیا

آقای عراقچی ضمن ابراز تأسف و تسلیت به دولت و ملت ایتالیا برای کشته شدن دو شهروند آن کشور، بر آمادگی کامل تهران برای همکاری جهت روشن شدن منشاء حمله تأکید کرد. وی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این حادثه مشکوک است و به نظر می‌رسد بخشی از یک سناریوی از پیش طراحی‌شده برای شعله‌ور کردن جنگ باشد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در رم نیز در بیانیه‌ای ادعای نقش ایران در این حمله را کاملاً مردود دانست.

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نقش‌های ادعایی اوکراین و اروپا

پس از واکنش‌های دیپلماتیک، خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع امنیتی مدعی شد که اوکراین در پشت پرده این حمله قرار داشته و عناصر اوکراینی شبکه‌ای عملیاتی با هزاران پهپاد در منطقه مستقر کرده‌اند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، نیز در واکنش به کشته شدن دو ایتالیایی در کویت خواستار افزایش فشار بر تهران شد و امنیت خلیج فارس را مرتبط با امنیت اروپا دانست.

واکنش‌های منطقه‌ای و خواسته‌های کویت

کوِیت این حمله را تجاوز شنیع ایران خواند و کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس ضمن همبستگی با کویت، خواستار توقف فوری حملات شدند. بحرین از شورای امنیت سازمان ملل خواست ایران را پاسخگو کند و قطر هشدار داد که تکرار حملات می‌تواند تلاش‌های دیپلماتیک منطقه‌ای را تضعیف کند. امارات متحده عربی، سوریه و اردن نیز این حمله را نقض حاکمیت کویت توصیف کردند.