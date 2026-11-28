کیومرث حیدری جانشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرد در صورت تکرار درگیری‌ها پاسخ نظامی ایران محدود به جغرافیای خاصی نخواهد بود.

کیومرث حیدری ، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ، یک اعلامیه قاطع منتشر کرد که بر اساس آن در صورت آغاز مجدد هرگونه درگیری، پاسخ نظامی ایران به دشمنان محدود به یک جغرافیای خاص نخواهد بود. این هشدار جدی نشان‌دهنده تغییر راهبردی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی است و تأیید می‌کند که هرگونه تهدید از هر نقطه‌ای، از نظر نیروهای مسلح هدف مشروع تلقی خواهد شد.

مبانی حقوقی و مکانیسم پاسخ نظامی

طبق بیانیه رسمی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح، اصل این تهدید بر این مبنا استوار است که مبدا هرگونه تهدید علیه ایران در هر کشوری که باشد، بدون توجه به مرزهای جغرافیایی یا فاصله مکانی، به عنوان یک هدف مشروع شناخته می‌شود. این موضعگیری نشان می‌دهد که دکترین دفاعی جمهوری اسلامی از حالت واکنش‌های موضعی فراتر رفته و آمادگی برای عملیات‌های فرامرزی را برای خنثی‌سازی تهدیدات در مراحل اولیه حفظ می‌کند.

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بررسی ادعای سنتکام و وضعیت تنگه هرمز

در واکنش به ادعاهای اخیر، مرکز فرماندهی نظامی آمریکا یا همان سنتکام تأکید کرده است که تا کنون هزاران کشتی و میلیاردها بشکه نفت خام با حفاظت آمریکا، آزادانه و با امنیت از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. این ادعای آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که جانشین ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هرگونه تلاش برای محاصره یا محدود کردن دسترسی‌های ایران را بی‌پایه و اساس دانسته و بر حاکمیت کامل ایران در آب‌های بین‌المللی تأکید ورزیده است.

تأثیرات منطقه‌ای و حوادث اخیر افغانستان

در حالی که تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه ادامه دارد، حوادث دیگری نیز مانند انفجار شدید در شرق افغانستان را به یاد می‌آورد. در پی این انفجار در نزدیکی یک مدرسه در روز شنبه ۷ آذر، دست‌کم ۷ دانش‌آموز کشته و ۹۹ نفر دیگر زخمی شدند. مقام‌های محلی طالبان اعلام کرده‌اند که بررسی‌های اولیه از وقوع انفجار در یک انبار مواد منفجره در مجاورت مدرسه حکایت دارد و مواد متعلق به شرکت‌های استخراج معادن بوده است.

امنیت هوایی و چالش‌های پهپادی در اروپا

همزمان با تحولات نظامی، مسائل امنیتی در اروپا نیز گریزناپذیر است. فعالیت فرودگاه بین‌المللی کلن/بن در غرب آلمان شامگاه جمعه ۶ آذر پس از مشاهده یک پهپاد در حریم هوایی این فرودگاه، برای حدود دو ساعت و نیم متوقف شد. این رویداد نشان می‌دهد که تهدیدات پهپادی نه تنها در خاورمیانه بلکه در قلب اروپا نیز برای زیرساخت‌های حیاتی خطرناک است و مقررات هوانوردی آلمان استفاده از پهپاد در نزدیکی فرودگاه‌ها را مشمول محدودیت‌های ویژه کرده است.

توسعه فناوری‌های دفاعی و نبردهای مدرن

در عرصه فناوری‌های نظامی، گروه فناوری دفاعی بریو وان گزارش داد که اوکراین برای نخستین‌بار با استفاده از یک سلاح لیزری موفق به سرنگونی یک پهپاد مجهز به موتور جت شده است. این رویداد اگرچه هنوز در مرحله آزمایشی قرار دارد، اما نشان‌دهنده تغییر پارادایم در نبردهای هوایی است. با توجه به افزایش استفاده روسیه از پهپادهای مجهز به موتور جت، که به دلیل سرعت بالاتر رهگیری آن‌ها دشوارتر است، نیاز به فناوری‌های نوین مانند لیزر بیش از پیش احساس می‌شود.

نقش رسانه‌ها در انتقال اخبار منطقه

رسانه‌هایی مانند دویچه وله فارسی به عنوان خبرگاه دویچه وله فارسی، مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان را پوشش می‌دهند. این رسانه‌ها با ارائه تحلیل‌های دقیق از رویدادهایی مانند حمله به صنعا توسط ائتلاف به رهبری عربستان سعودی یا توقف پروازها در آلمان، نقش مهمی در آگاهی‌رسانی عمومی ایفا می‌کنند. تأکید بر صحت اخبار و پرهیز از شایعات، در محیطی که اخبار سریع و گاه متناقض منتشر می‌شود، ضروری است.