واکنش نکونام به تساوی تراکتور و شکایت حریف: تیم جنگنده است

جواد نکونام سرمربی تراکتور با دفاع از قهرمانی بازیکنان خود در برابرنفتچی، تعویض مغانلو و اتفاقات داوری را تشریح کرد و بر روحیه جنگندگی تیم تأکید نمود.

جواد نکونام سرمربی تیم فوتبال تراکتور پس از پایان دیدار برابر نفتچی ازبکستان در نشست خبری با بیان اینکه به بازیکنانش خسته نباشید گفته است، عملکرد تیم را در نیمه دوم مورد تقدیر قرار داد و از تغییر تاکتیکی تیم برای به دست آوردن کنترل بازی خبر داد. وی تاکید کرد که با وجود شروع ضعیف‌تر در دقایق ابتدایی، تغییرات ایجاد شده باعث شد تیم در ادامه بازی برنده شود.

تشریح تغییرات تاکتیکی و دلیل تعویض مغانلو

نکونام در پاسخ به سوالی درباره تعویض شهریار مغانلو و گلزنی دو بازیکن تعویضی، اعلام کرد که این تغییر کاملاً فنی بود و نیاز به تغییر تاکتیک برای انتقال سیستم از سه دفاع به چهار دفاع وجود داشت. سرمربی تراکتور توضیح داد که شهریار مغانلو تلاش زیادی کرده اما نیاز به تغییر ساختاری در تیم بود تا بتوان کنترل بازی را پس گرفت و نیمه دوم را با ساختاری منسجم تر شروع کرد.

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وی همچنین به حضور دو بازیکن مصدوم در این مسابقه اشاره کرد و گفت که حضور این بازیکنان شرایط تیم را بسیار بهتر کرده است و امیدوار است این روند رو به رشد حفظ شود. نکونام یادآور شد که تمام بازیکنان روزهای خوب و بد دارند و تصمیمات تاکتیکی بر اساس نیازهای لحظه ای بازی اتخاذ می شوند.

پاسخ به اتهامات وقت تلف شده و مصدومیت حریف

در پاسخ به مدعیات سرمربی نفتچی مبنی بر گل زدن تراکتور در وقت های تلف شده و با مصدومیت بازیکن حریف، نکونام اعلام کرد که اگر مصدومیت حریف جدی بود حرف او درست بود اما گرفتگی عضله امری طبیعی در فوتبال است. وی افزود که در نیمه اول نیز بازیکن حریف توپ را به خارج از زمین نزده است و این اتفاقات در فوتبال طبیعی است و موضوع خاصی رخ نداده است.

نقد اتفاقات گل و اخراج و روحیه جنگندگی تیم

سرمربی تراکتور با اشاره به گل عجیب حریف و اخراج یکی از بازیکنان خود، توضیح داد که این اتفاق کار را سخت کرد اما تیم با دو بار برگشت به بازی نشان داد که راه و رسم مبارزه را بلد است. وی تاکید کرد که تیم شجاعانه بازی کرد و در نیمه دوم با حضور نیروهای اصلی توانست رقیب سرسختی باشد و حتی فرصت گلزگی سوم را نیز داشت اما بدشانسی آورد.

تقدیر از بازیکنان و انتظارات برای آینده

نکونام در پایان با تقدیر از شجاعت بازیکنانش در شرایط سخت و با ده نفر، خاطرنشان کرد که مهم ادامه دادن به این روند و حفظ روحیه جنگندگی است. وی ابراز امیدواری کرد که تیم بتواند این مسیر موفقیت آمیز را حفظ کرده و در بازی های آینده نیز با همین انرژی و اقتدار به میدان برود و نتایج خوبی کسب کند.