سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه تکرار سیاست‌های فشار آمریکا توسط مارکو روبیو را غیرانسانی دانست و هشدار داد این توهمات به شکست واشنگتن ختم خواهد شد.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش مستقیم به سخنان اخیر مارکو روبیو ، وزیر خارجه ایالات متحده، موضع قاطعی اتخاذ کرد. وی در پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس اعلام داشت که تکرار لحن تهدیدآمیز مقامات آمریکایی نه تنها غیرانسانی است بلکه برآیند آن شکست قطعی سیاست‌های واشنگتن در منطقه خواهد بود.

تندروی دیپلماتیک آمریکا و پاسخ رسمی تهران

عراقچی با اشاره به تاریخچه تنش‌های دیپلماتیک یادآور شد که هشت سال پیش نیز شخصیت‌هایی مانند میک پمپئو در دولت اول دونالد ترامپ، جملاتی مشابه را درباره نیاز ایرانی‌ها به اطاعت از دستورات کاخ سفید برای دسترسی به مواد غذایی بیان کرده بودند. اکنون مارکو روبیو هم‌وطنانی دارد که قربانی همین نوع سیاست‌های تحمیلی بوده‌اند اما بازهم همان حرف‌های تکراری را زبانه می‌زند.

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این اظهارنظر نشان می‌دهد که وزارت خارجه ایران همچنان بر خط قرمزهای خود در برابر تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی اصرار دارد. دیپلمات ارشد کشورمان تأکید کرد که تصور اینکه فشارهای حداکثری بتواند اراده ملت ایران را بشکند، یک توهم واهی است که نتیجه عکس خواهد داد.

تشبیه مقامات فعلی به نسل قبل و پیامدهای آن

وزیر امور خارجه در ادامه استدلال کرد که تجربه تاریخی ثابت کرده است سیاست‌های مبتنی بر ترساندن و محروم کردن مردم از حقوق اولیه بشری، هیچگاه موفقیت‌آمیز نبوده‌اند. او به طور خاص به سرنوشت هم‌وطنان کوبایی مارکو روبیو اشاره کرد که تحت تأثیر همین نوع فشارهای طولانی‌مدت قرار دارند.

این مقایسه تاریخی نشان می‌دهد که مقامات ایرانی معتقدند تغییر چهره‌ها در کاخ سفید یا وزارت خارجه آمریکا، ماهیت استبدادی و ضد انسانی سیاست‌های خارجی واشنگتن را تغییر نداده است. بنابراین، هرگونه تلاش جدید برای تحمیل خواسته‌ها با همان ابزارهای قدیمی، محکوم به شکست است.

تحلیل راهبردی و آینده روابط دو کشور

بررسی‌ها نشان می‌دهد که این واکنش تند عراقچی بخشی از یک استراتژی کلی‌تر برای مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی رسانه‌های غربی است. تهران تلاش می‌کند با افشاگرانه صحبت کردن درباره تناقضات درونی سیاست‌گذاران آمریکایی، مشروعیت اخلاقی اقدامات واشنگتن را زیر سوال ببرد.

در همین راستا، کارشناسان سیاسی معتقدند که تکرار نام میک پمپئو و مارکو روبیو در کنار هم، پیامی واضح برای مخاطبان بین‌المللی است مبنی بر پیوستگی رویکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با دشمنی‌های ساختاری آمریکا. این لحن صریح می‌تواند تأثیرات ملموسی بر مذاکرات غیرمستقیم یا مسیریابی آینده داشته باشد.