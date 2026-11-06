واکنش دانشگاه نانجینگ به اعتراضات حریم خصوصی دانشجویان

دانشگاه نانجینگ چین پس از اعتراضات گسترده دانشجویان بر سر نظارت هوش مصنوعی بر حریم خصوصی، از جمع‌آوری داده‌های چهره و توجه در کلاس‌ها صرف‌نظر کرد.

دانشگاه نانجینگ در چین پس از موجی از اعتراضات شدید و انتقادات وسیع درباره نقض حریم خصوصی دانشجویان ، تصمیم به عقب‌نشینی از ادامه استفاده از یکی از قابلیت‌های کلیدی سامانه هوشمند نظارت بر کلاس‌های درس خود گرفت. این سامانه پیشرفته که مبتنی بر تکنولوژی هوش مصنوعی طراحی شده بود، علاوه بر ثبت دقیق حضور و غیاب، وظیفه اندازه‌گیری تعداد دفعاتی را داشت که دانشجویان در طول تدریس اساتیر، سر خود را بالا می‌آورند.

جزئیات فنی و فرآیند نظارت هوشمند

ماجرا زمانی رسماً خبرساز شد که دانشجویان این دانشگاه اطلاعیه‌ای دریافت کردند که بر اساس آن قرار بود سامانه ارتقایافته با نام "کلاس هوشمند" به مدت یک هفته در برخی دروس دانشگاهی برای بررسی حضور و غیاب مورد استفاده قرار گیرد. اما موضوع از یک اطلاعیه ساده فراتر رفت و ابعاد دیگری از نظارت بر دانشجویان را آشکار کرد، زمانی که تصویری از محیط داخلی این سامانه در فضای مجازی منتشر شد.

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در تصاویر منتشر شده از این محیط نرم‌افزاری، اطلاعات دقیق و نگران‌کننده‌ای درباره تعداد دانشجویان حاضر در کلاس، میزان تاخیرهای آن‌ها، نرخ کلی حضور و حتی نسبت افرادی که هنگام تدریس سر خود را بالا نگه داشته بودند، در کنار تصاویر زنده دوربین‌های نصب شده در کلاس نمایش داده می‌شد. این سطح از شفافیت داده‌ها، موجی از نگرانی عمیق درباره تبدیل کلاس‌های درس از فضاهای آموزشی به محیط‌های کاملاً نظارتی و کنترلی به راه انداخت.

مواضع ذینفعان و استدلال‌های طرفین درگیر

نگرانی‌های دانشگاهیان و دانشجویان زمانی به اوج خود رسید که گزارش‌هایی مبنی بر تاثیر مستقیم داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط الگوریتم‌ها بر نمره مشارکت درسی دانشجویان و حتی احتمال لغو نتایج نهایی امتحانات آن‌ها منتشر شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های داخلی چین، دانشگاه نانجینگ قراردادی به ارزش بیش از ۳۱.۵۲ میلیون یوان، معادل حدود ۴.۴ میلیون دلار، برای ارتقای ۱۱۳ کلاس درس در پردیس شیانلین منعقد کرده بود. در اسناد مناقصه این پروژه بزرگ، قابلیت‌هایی مانند شناسایی و تشخیص چهره، شمارش افراد با هوش مصنوعی و ردیابی میزان توجه دانشجویان از طریق بررسی حرکات سر آن‌ها پیش‌بینی شده بود.

برخی دانشجویان به صراحت از اینکه دانشگاه پیش از راه‌اندازی رسمی این فناوری پیچیده، رضایت و آگاهی کامل آن‌ها را جلب نکرده بود، انتقاد کردند. آن‌ها نگران بودند که اطلاعات زیستی و چهره‌شان در اختیار دانشگاه یا شرکت‌های فناوری پیمانکار قرار بگیرد. حتی دانشجویانی که مسئله تشخیص چهره را به عنوان یک خطر جدی نمی‌دیدند، از اینکه میزان توجه و تمرکز آن‌ها در طول کلاس به‌صورت الگوریتمی و بدون دخالت انسانی ارزیابی شود، احساس ناراحتی و بی‌اعتمادی شدید می‌کردند.

تصمیمات نهایی و پیامدهای عملیاتی

در واکنش مستقیم به این اعتراضات گسترده، دانشگاه نانجینگ اعلام کرد که دیگر اطلاعات مربوط به نسبت دانشجویانی را که هنگام تدریس سر خود را بالا می‌آورند، جمع‌آوری نخواهد کرد. این دانشگاه همچنین با صدور بیانیه‌ای رسمی تاکید کرد که سامانه تحت نظر، بدون مجوز قبلی، اطلاعات زیست‌سنجی یا ویژگی‌های چهره افراد را جمع‌آوری نمی‌کند و از فناوری تشخیص چهره در کاربردهای آموزشی بهره نمی‌برد.

مسئولان دانشگاه در تشریح هدف اصلی این پروژه و جهت‌دهی به شایعات، اعلام کردند که هدف اصلی تنها نوسازی امکانات آموزشی، ارتقای تجهیزات صوتی و تصویری، پخش زنده کلاس‌ها میان پردیس‌های مختلف و امکان ضبط و بازپخش جلسات درسی بوده است. با این حال، افشای جزئیات فنی سیستم نظارتی، نشان داد که مرز بین بهبود زیرساخت‌ها و نظارت بر حریم خصوصی در این پروژه به وضوح مشخص نشده بود.