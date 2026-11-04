واکنش ایران به تجاوز آمریکا و ادعای شکست محاسبات واشنگتن

ایران ادعای آمریکا درباره تجاوز به خاک خود را رد کرد و گفت حمله به ایران پیروزی نمی‌آورد. جزئیات این موضع و تحولات منطقه‌ای هم‌زمان در ادامه آمده است.

در خبرهای روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵، یک مقام ایرانی که در متن منبع نامی از او برده نشده، حمله آمریکا به ایران را تجاوزی غیرقانونی و جنایتکارانه توصیف کرد. این مقام گفت که واشنگتن با طمع و قرار گرفتن در خدمت رژیمی فریب‌کار به این اقدام کشیده شده است. به گفته او، حمله به ایران پیروزی برای آمریکا به همراه نخواهد داشت و نتیجه آن شکست واشنگتن خواهد بود.

در این موضع‌گیری، همچنین به فرارسیدن ۱۳ آبان اشاره شده و این مناسبت یادآوری شده است. متن منبع تاریخ دقیق ارائه این اظهارات را مشخص نکرده، اما عنوان‌های همان فهرست خبری به تاریخ دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ اشاره دارد.

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ادعای شکست محاسبات آمریکا درباره ایران

مقام ایرانی در این اظهارات تصریح کرده است که محاسبات آمریکا شکست خورده و فرضیات این کشور فرو ریخته است. از نگاه او، ریشه این خطاها شناخت نادرست از ایران بوده است.

بر پایه همین روایت، واشنگتن پایداری، اراده و غرور ملی ایرانیان را درک نکرده است. این موضع نشان می‌دهد که ایران اختلاف اصلی خود با آمریکا را در سطح ارزیابی راهبردی و نه صرفاً در سطح رویدادهای میدانی مطرح می‌کند.

متن منبع جزئیات عملیاتی حمله، زمان دقیق آن یا شمار قربانیان را ذکر نکرده است. بنابراین آنچه در این گزارش آمده، تنها همان ادعاهای مطرح‌شده از سوی طرف ایرانی است و نمی‌توان آن را به عنوان داده مستقل تأییدشده تلقی کرد.

واکنش بقایی به عملیات پرچم دروغین و نامه آمریکا

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در یکی از گزارش‌های همین فهرست خبری مطرح شده است. عنوان یک ویدئو نشان می‌دهد که او گفته عملیات‌های پرچم دروغین نمی‌تواند ماهیت جنایتکارانه جنگ‌های آمریکا و اسرائیل را پنهان کند.

در همین خبر آمده است که دبیر شورای عالی امنیت ملی درباره نحوه پاسخ به نامه آمریکا تصمیم‌گیری می‌کند. متن منبع محتوای نامه، طرف‌های ارسال‌کننده و مهلت احتمالی پاسخ را مشخص نکرده است، اما همین موضوع نشان می‌دهد که تصمیم درباره پاسخ در سطح عالی امنیتی ایران در جریان است.

سایر تحولات منطقه‌ای و اقتصادی همان روز

در همان فهرست خبری، یک چهره نظامی سابق اطلاعات اسرائیل درباره انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا اظهارنظر کرده، اما متن منبع ادامه این سخن را کامل نشان نمی‌دهد. ایلهان عمر، عضو مسلمان و منتقد دونالد ترامپ، نیز دوباره به کنگره آمریکا راه یافته است.

حزب‌الله لبنان هم درباره ادعاهای شورای انتقالی جنوب یمن در مورد نقش کارشناسان این حزب واکنش نشان داده است. متن منبع جزئیات این ادعاها را بیان نکرده و تنها عنوان خبر را منتشر کرده است.

در حوزه بازار، قیمت طلا هنگام بازگشایی بازار روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده و قیمت سکه پارسیان برای روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده است. متن منبع عددی از این قیمت‌ها ارائه نکرده، اما برای مخاطبانی که دنبال بازار طلا هستند، ثبت تاریخ دقیق این گزارش‌ها اهمیت دارد.

همچنین خبری با عنوان تکذیب آغاز پرداخت وام ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان در این فهرست آمده است. بر اساس همین عنوان، آغاز پرداخت این وام رد شده، اما متن منبع توضیح بیشتری درباره نهاد تکذیب‌کننده یا جزئیات آن ارائه نکرده است.