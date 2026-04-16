رئیس جمهور آمریکا از برگزاری مجدد مذاکرات بین لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داد و این در حالی است که این اظهارات با انتقادات گستردهای در داخل لبنان روبرو شده است. دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی خود نوشت: ما در تلاشیم تا فضایی برای تنفس بین اسرائیل و لبنان ایجاد کنیم. مدت زمان طولانی از آخرین گفتگوی سران دو طرف گذشته است، حدود ۳۴ سال. این اتفاق (مذاکرات) امروز پنجشنبه رخ خواهد داد. این یک اتفاق خوب خواهد بود!
این ادعا در حالی مطرح میشود که واکنشهای منفی شخصیتها و احزاب داخلی لبنان و همچنین برخی طرفهای خارجی به اولین دور مذاکرات بین سفرای لبنان و رژیم صهیونیستی در آمریکا همچنان ادامه دارد. این مذاکرات که در واشنگتن برگزار شد، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری آن را ضربهای به حاکمیت و استقلال لبنان تلقی میکنند.
«محمد رعد»، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، در جدیدترین واکنش خود به این مذاکرات، آن را نشانهای از کاهش جایگاه لبنان در معادلات ایالات متحده دانست. وی با انتقاد از کسانی که با حرص و ولع به دنبال دنبالهروی از آمریکا هستند، خاطرنشان کرد که آمریکا خود حامی رژیم جنایتکار و یاغی صهیونیستی است. رعد بیانیه صادر شده از این نشست را شرمآور توصیف کرد و گفت که این بیانیه نه تنها ادعای دولت لبنان مبنی بر مشروط کردن مذاکرات به توقف آتشبس را زیر سوال میبرد، بلکه تمامی ادعاهای مربوط به حفظ حاکمیت لبنان را نیز از بین برده و وابستگی و تسلیم در برابر خواستههای دشمن و حامی آن را تقویت میکند.
این اظهارات در حالی صورت میگیرد که رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتشبس، حملات خود به جنوب لبنان را ادامه داده و حزبالله نیز تاکید کرده است که پاسخ به این تجاوزات ادامه خواهد یافت. این وضعیت تنشآمیز، چشمانداز صلح و ثبات در منطقه را بیش از پیش مبهم میسازد.
جامعه لبنان به شدت نسبت به این مذاکرات واکنش نشان داده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که برگزاری چنین مذاکراتی بدون در نظر گرفتن منافع ملی لبنان و بدون داشتن دست بالا، تنها به تضعیف مواضع این کشور منجر خواهد شد. فشارهای داخلی و خارجی بر دولت لبنان برای اتخاذ مواضع قویتر در قبال رژیم صهیونیستی و همچنین شفافسازی در خصوص اهداف این مذاکرات افزایش یافته است.
درگیریهای نظامی در مرزهای لبنان و اسرائیل نیز همچنان ادامه دارد و این موضوع خود به پیچیدگی اوضاع میافزاید. حزبالله لبنان بارها تاکید کرده است که تا زمانی که رژیم صهیونیستی به تجاوزات خود ادامه دهد، مقاومت در برابر آن ادامه خواهد یافت. این موضوع، هرگونه تلاش برای عادیسازی روابط یا ایجاد فضایی دوستانه بین دو طرف را با چالشهای جدی مواجه میسازد.
مذاکرات اخیر، پرسشهای مهمی را در خصوص نقش و اهداف ایالات متحده در این منطقه مطرح میکند. بسیاری معتقدند که آمریکا در تلاش است تا با استفاده از اهرم فشار و دیپلماسی، منافع خود و متحدانش را در منطقه تامین کند، اما این اقدامات ممکن است به افزایش ناامنی و بیثباتی منجر شود.
تحولات اخیر در صحنه سیاسی و نظامی لبنان نشاندهنده عمق اختلافات داخلی و خارجی در خصوص رویکرد به مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی است. دولت لبنان با فشارهای متعددی روبرو است و باید در میان منافع ملی، فشارهای منطقهای و بینالمللی، و همچنین خواستههای مردمی، راهی برای حفظ ثبات و امنیت کشور بیابد.
در حالی که ترامپ از این مذاکرات به عنوان گامی مثبت یاد میکند، اما منتقدان معتقدند که این اقدامات تنها پوششی برای تداعی یک روند دیپلماتیک است که در عمل، به تضعیف جایگاه لبنان و تقویت مواضع رژیم صهیونیستی منجر خواهد شد.
این تحولات، ضرورت بازنگری در استراتژیهای منطقهای و اتخاذ رویکردهای مبتنی بر احترام متقابل و حقوق بینالملل را بیش از پیش آشکار میسازد.
