واکنش سناتور گراهام به حملات ایران در تنگه هرمز؛ درخواست تشدید فشار و کنترل تنگه

سناتور جمهوری‌خواه، لیندزی گراهام، با محکوم کردن حملات اخیر ایران به کشتیرانی بین‌المللی در تنگه هرمز، خواستار افزایش فشار و کنترل قاطعانه این آبراه استراتژیک توسط آمریکا و متحدانش شد. این اظهارات در پی گزارش‌هایی مبنی بر هدف قرار گرفتن دو کشتی تجاری و انتقادات رئیس‌جمهور آمریکا از رویکرد ایران در مذاکرات صورت گرفته است.

سناتور ارشد جمهوری‌خواه، لیندزی گراهام ، در واکنش به اقدامات اخیر ایران در تنگه هرمز و حمله به کشتیرانی بین‌المللی ، خواستار اقدامات قاطعانه‌تری از سوی آمریکا و جامعه جهانی شد. او در پیامی که روز شنبه ۲۹ فروردین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، اظهار داشت: 'تنگه را کنترل کنید. محاصره را ادامه دهید. جزیره خارک را در تیررس قرار دهید.'

این اظهارات در پی گزارش‌ها مبنی بر هدف قرار گرفتن دست‌کم دو کشتی تجاری در تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران ایران بیان شد. گراهام این اقدام را 'گستاخانه' و 'تحریک‌آمیز' خواند و تاکید کرد که آمریکا و دیگر کشورهای جهان باید پاسخی قاطع به آن نشان دهند. او معتقد است که با گذشت زمان، برتری در دست آمریکاست و این کشور باید توانایی خود را در کنترل تنگه بدون دخالت ایران به اثبات برساند.

سناتور گراهام از پرزیدنت ترامپ خواستار ادامه 'محاصره‌ای که به طرز درخشانی اجرا شده است' و اعمال 'حداکثر فشار' بر ایران شد. او با اشاره به سابقه ۴۷ ساله جمهوری اسلامی، ادعاهای این رژیم را 'بی‌ارزش' خواند و توصیه کرد که با 'قدرت' و 'مصمم' عمل شود.

پیش از پیام گراهام، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی دریایی گزارش داد که دو کشتی تجاری هنگام عبور از تنگه هرمز هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند.

این وقایع همزمان با انتقادات رئیس‌جمهور آمریکا از رویکرد ایران در مذاکرات صورت گرفت. او ایران را متهم به 'زرنگ‌بازی' و تلاش برای 'باج‌گیری' از طریق تهدید بستن تنگه هرمز کرد و گفت که دیگر 'نمی‌توانند از ما باج‌گیری کنند'.

این اظهارات نشان‌دهنده اوج‌گیری تنش‌ها و جنگ قدرت در منطقه است که ابعاد مختلفی از جمله جدال بر سر تنگه هرمز و مذاکرات بین‌المللی را در بر می‌گیرد.





