واکنش تحلیلگر آمریکایی به ادعای فروپاشی ایران: ترامپ به دنبال بهانه است

دنیل دیویس، تحلیلگر ارشد آمریکایی، ادعای دونالد ترامپ مبنی بر فروپاشی ایران را رد کرد و بر لزوم دیپلماسی و تعامل سازنده تاکید کرد.
تحلیلگر آمریکا یی، دنیل دیویس ، به ادعای دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق آمریکا مبنی بر اینکه ایران به او اطلاع داده در آستانه فروپاشی قرار دارد، واکنش نشان داد.
دیویس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، با بازنشر پست ترامپ، این ادعا را به شدت مورد انتقاد قرار داد و آن را دور از واقعیت خواند. او با اشاره به اینکه تنها ۱۴ دقیقه پس از انتشار پست ترامپ، خبرگزاری ایسنا خبر از استقرار ارتش ایران در سراسر کشور و آمادگی برای نبردهای بیشتر داده است، پرسید: آیا کسی این موضوع را به خود ایران اطلاع داده است؟
این تحلیلگر ارشد، ادعای فروپاشی توان حکمرانی در ایران را بیاساس دانست و تاکید کرد که چنین ادعایی هیچ ارتباطی با واقعیتهای موجود ندارد. او استدلال کرد که کشورها در زمان جنگ، هرگز رقیب خود را از وضعیت فروپاشی خود آگاه نمیکنند.
دیویس با اشاره به اهمیت تنگه هرمز، افزود: اگر ایران واقعاً در آستانه فروپاشی بود، دیگر قادر به کنترل این تنگه استراتژیک نبود و ترافیک دریایی به راحتی جریان مییافت، اما این اتفاق نیفتاده است و هیچ گزارشی مبنی بر فروپاشی دولت ایران وجود ندارد. دیویس در ادامه، راهکار خروج از بنبست فعلی در منطقه را تنها از طریق دیپلماسی واقعی و تعامل سازنده دانست.
او تصریح کرد که باز کردن تنگه هرمز تنها در صورتی امکانپذیر است که هر دو طرف، یعنی هم آمریکا و هم ایران، محاصرههای دریایی را بردارند. این امر مستلزم آن است که واشنگتن مایل به ورود به یک مذاکره دیپلماتیک مبتنی بر «بدهبستان» با تهران باشد، به این معنا که هر دو طرف باید به خواستههای خود برسند.
او با انتقاد از رویکرد یکجانبه و تقابلی ترامپ، تاکید کرد که ترامپ باید برای به دست آوردن چیزی ارزشمند از ایران، چیزی ارزشمند به ایران بدهد. دیویس افزود: تا کنون ترامپ تنها به دنبال تسلیم ایران بوده است و هرچه این رفتار ادامه یابد، ایران نیز به صورت یکجانبه تنگه هرمز را برای ترافیک مورد نظر آمریکا باز نخواهد کرد.
این تحلیلگر آمریکایی، رویکرد ترامپ را غیرسازنده و ناکارآمد توصیف کرد و بر لزوم تغییر استراتژی واشنگتن در قبال ایران تاکید کرد. او معتقد است که تنها از طریق دیپلماسی و تعامل میتوان به راه حلی پایدار و در راستای منافع ملی هر دو کشور دست یافت. دنیل ال. دیویس، سرهنگ بازنشسته ارتش ایالات متحده و کارشناس ارشد مرکز «اولویتهای دفاعی» در واشنگتن، سابقه حضور در جنگهای عراق و افغانستان را در کارنامه خود دارد.
پس از بازنشستگی، او به یکی از منتقدان جدی سیاستهای مداخلهجویانه آمریکا در غرب آسیا تبدیل شده است. دیویس به دلیل تحلیلهای واقعگرایانه، صریح و بیطرفانه خود در رسانههای معتبر بینالمللی همچون فاکسنیوز، سیانان و نیوزویک شناخته میشود. او همواره بر لزوم پرهیز از جنگهای غیرضروری و تمرکز بر منافع ملی واقعی آمریکا تاکید کرده است.
انتقاد او از رویکرد ترامپ در حالی صورت میگیرد که رئیسجمهور سابق آمریکا عصر سهشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» با بیان ادعایی مبنی بر اینکه «ایران به من اطلاع داده که در حال فروپاشی است»، مدعی شد که تهران از واشنگتن خواسته است تا هرچه سریعتر تنگه هرمز را باز کند. این ادعا با واکنشهای گستردهای در محافل سیاسی و رسانهای روبرو شده و بسیاری آن را تلاشی برای تشدید تنشها در منطقه ارزیابی میکنند.
دیویس با رد این ادعا، بر لزوم خویشتنداری و اتخاذ رویکردی دیپلماتیک در قبال ایران تاکید کرد
