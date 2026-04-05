واکنش یاسمن انصاری به تهدیدات ترامپ: متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا راهگشاست

یاسمن انصاری، نماینده ایرانی‌تبار کنگره آمریکا، با اشاره به تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، بر ضرورت استفاده از متمم ۲۵ قانون اساسی برای برکناری او تاکید کرد. این در حالی است که تنش‌ها در منطقه همچنان ادامه دارد و ایران با تهدیدات جدیدی مواجه است.

« یاسمن انصاری »، نماینده ایران ی‌تبار کنگره آمریکا ، روز یکشنبه به وقت محلی، در پی تهدیدات و جنایات جنگی رئیس‌جمهور آمریکا ، گفت: « متمم ۲۵ قانون اساسی آمریکا به دلیلی وجود دارد». وی با اشاره به این متمم، توضیح داد که طبق این متمم، اگر معاون رئیس‌جمهور و اکثریت وزرای کابینه به این نتیجه برسند که رئیس‌جمهور قادر به انجام اختیارات و وظایف خود نیست، آن‌ها می‌توانند این موضوع را به‌صورت کتبی به رهبران کنگره آمریکا ارسال کنند. پس از این اقدام، معاون رئیس‌جمهور بلافاصله سرپرست ریاست جمهوری می‌شود.

انصاری افزود: «اگر رئیس‌جمهور در این مورد اختلاف‌نظری داشته باشد، کنگره با دو سوم رای مجلس نمایندگان و سنا می‌تواند معاون رئیس‌جمهور را در این سمت نگه دارد». وی با تاکید بر این موضوع، خاطرنشان کرد: «رئیس‌جمهور ایالات متحده یک فرد ناپایدار و خطرناک است و تهدیدی برای امنیت ملی کشور ما و کل جهان محسوب می‌شود». این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این، «کریس مورفی»، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت آمریکا، در واکنش به تهدیدات ترامپ از اعضای کابینه او خواسته بود درباره امکان برکناری رئیس‌جمهور طبق قانون اساسی اقدام کنند. مورفی، که از مخالفان سرسخت جنگ آمریکا علیه ایران است، با اشاره به شرایط موجود، تاکید کرد: «اگر جای اعضای کابینه ترامپ بودم، تعطیلات عید پاک را صرف تماس با وکلای قانون اساسی در مورد متمم ۲۵ قانون اساسی می‌کردم». وی با لحنی قاطعانه افزود: «او کاملاً دیوانه و غیرقابل‌کنترل است. او قبلاً هزاران نفر را کشته است. او قرار است هزاران نفر دیگر را نیز بکشد».\در ادامه، به بررسی رویدادهای مرتبط با تهدیدات و اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا می‌پردازیم. این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا، یک ماه پس از تجاوز مشترک با رژیم اسرائیل علیه ایران، علیرغم ادعای پیروزی به دلیل ناکامی در دستیابی به اهدافش، همچنان ایران را با لحنی تند و توهین‌آمیز تهدید می‌کند. وی در نخستین سخنرانی خود برای آمریکایی‌ها، یک ماه پس از این جنگ بی‌دلیل، ادعاها و توهمات هفته‌های اخیر خود را تکرار کرد و مدعی بازگرداندن ایران به «عصر حجر» شد، که با واکنش‌های منفی جهانی مواجه شد. در عین حال، وی مدعی مذاکره و توافق با تهران بوده است، در حالی که دو بار در میانه مذاکرات اقدام به حمله کرده است. این تناقضات در رویکرد رئیس‌جمهور، نشان‌دهنده سردرگمی و عدم ثبات در سیاست‌های او است. رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا، که پیامدهای اقتصادی جنگ علیه ایران، به‌ویژه در تنگه هرمز را دست‌کم گرفته بود، اکنون با تهدید ایران به‌دنبال راه خروجی برای خروج از این بحران است. تجاوز نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، که در پی آن آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، به شهادت رسید، از نهم اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) در حالی آغاز شد که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه در حال انجام بود. این در حالی است که تلاش‌ها برای کاهش تنش و حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات همچنان ادامه دارد. گفت‌وگوهای دیپلماتیک میان مقامات ایرانی و کشورهای دیگر، از جمله گفتگو با وزیر امور خارجه روسیه، در جریان است. قطر نیز خواستار کاهش تنش از طریق گفت‌وگو شده است. در این میان، گزارش‌هایی مبنی بر ارسال سلاح توسط فرانسه به اسرائیل مطرح شده است که می‌تواند بر پیچیدگی‌های منطقه بیفزاید. همچنین، اخبار مربوط به فعالیت‌های نظامی و امنیتی در ایران، از جمله تداوم انفجارها در شب‌های متوالی، نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها و بی‌ثباتی در منطقه است. \در نهایت، تهدیدات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا علیه ایران، به‌ویژه تهدید به باز کردن تنگه هرمز، باعث افزایش نگرانی‌ها شده است. این در حالی است که اخبار مربوط به نجات خلبانان آمریکایی توسط نیروهای نظامی این کشور منتشر شده و نشان‌دهنده آمادگی آمریکا برای مداخله نظامی احتمالی است. همچنین، انتشار تصاویری از انهدام بالگردهای بلک‌هوک و هواپیمای C۱۳۰ در جنوب اصفهان، می‌تواند نشان‌دهنده افزایش تنش‌ها و آمادگی برای درگیری نظامی باشد. این تحولات، نشان‌دهنده پیچیدگی و بحرانی‌بودن اوضاع در منطقه است و ضرورت تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها و درگیری‌های نظامی را بیش از پیش نمایان می‌کند. وضعیت اقتصادی و نوسانات قیمت‌ها، مانند قیمت سکه پارسیان، نیز در این شرایط تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بر نگرانی‌های مردم می‌افزاید. این بحران‌ها و تنش‌ها، نیازمند توجه و پیگیری جدی از سوی همه طرف‌های ذی‌ربط است تا از گسترش درگیری‌ها و پیامدهای ناگوار آن جلوگیری شود





