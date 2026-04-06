ژوزه مورینیو، سرمربی مشهور فوتبال، با انتقاد از رفتار لامین یامال در قبال هانسی فلیک، خواستار توجه بیشتر به تربیت حرفهای بازیکنان جوان شد و بزرگنمایی آنها را مورد انتقاد قرار داد.
ژوزه مورینیو ، سرمربی پرافتخار و شناختهشده دنیای فوتبال ، در واکنشی تند به بیاحترامی لامین یامال ، پدیده جوان باشگاه بارسلونا ، به هانسی فلیک ، سرمربی این تیم، موضعی قاطعانه اتخاذ کرد و با انتقاد از این رفتار، هشدارهایی را به جوانان مستعد فوتبال و همچنین رسانهها ارائه داد.
مورینیو معتقد است که توجه و بزرگنمایی بیش از حد رسانهها و افکار عمومی به بازیکنان جوان و نوجوان، باعث ایجاد رفتارهای غیرحرفهای و بیانضباطی در آنها میشود و این امر میتواند مانع از پیشرفت و رسیدن به پتانسیل واقعی این استعدادها شود. آقای خاص در این مورد بیان داشت: «لامین یامال هنوز بسیار جوان است و فاصلهی زیادی با پختگی و درک حرفهایگری دارد تا رفتاری اینچنینی از او سر بزند. من با بازیکنانی بزرگتر، باتجربهتر و بااستعدادتر از او کار کردهام که جرأت نداشتند حتی کوچکترین بیاحترامی به مربی خود را روا دارند؛ چرا که این نوع رفتارها در سطح حرفهای، بهمنزلهی پایان حضورشان در آن باشگاه تلقی میشد. این جوانان باید بدانند که احترام به مربی، بخشی جداییناپذیر از موفقیت در فوتبال است.»\مورینیو سپس با اشاره به مقایسهی یامال با بزرگان تاریخ فوتبال، بهطور ضمنی به اهمیت شخصیت و نظم در کنار استعداد اشاره کرد و افزود: «اگر لیونل مسی هم چنین رفتاری از خود نشان میداد، هرگز به جایگاه و افتخارات امروزش نمیرسید. این حواشی و اتفاقات، نتیجهی بزرگنمایی بیش از حد نوجوانانی است که هنوز در ابتدای راه هستند و تجربه کافی برای برخورد با چالشهای موجود در فوتبال حرفهای را ندارند. این بزرگنمایی، نهتنها به نفع بازیکن نیست، بلکه میتواند او را از مسیر اصلیاش منحرف کند.» مورینیو با یادآوری خاطراتی از دوران حضورش در منچستریونایتد و برخورد قاطعانه با پل پوگبا، این موضوع را روشنتر ساخت. او به این نکته اشاره کرد که در یک مورد، زمانی که پوگبا در جریان یک مسابقه، اقدام به انتشار یک پست نامناسب در فضای مجازی کرد، او را برای چندین روز از ترکیب تیم کنار گذاشت تا به او درس عبرتی داده باشد. این سرمربی پرتغالی تاکید کرد: «هیچ بازیکنی نباید انتظار داشته باشد که پس از بیاحترامی آشکار به مربی خود، همچنان مورد حمایت و محافظت قرار گیرد. اینگونه رفتارها، نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه باید با قاطعیت با آنها برخورد شود تا سایر بازیکنان نیز از تکرار آن خودداری کنند.»\ژوزه مورینیو در پایان، با ابراز اطمینان از توانایی هانسی فلیک در مدیریت این بحران و هدایت لامین یامال، بر این نکته تاکید کرد که یامال هنوز درسهای زیادی برای آموختن دارد و باید از تجربهی مربیان خود به بهترین نحو استفاده کند. او همچنین یادآور شد که هانسی فلیک، تجربهی مدیریت بازیکنانی بسیار بزرگتر و باتجربهتر از یامال را در کارنامهی خود دارد و میتواند با دانش و تجربهی خود، این شرایط را به بهترین شکل مدیریت و کنترل کند. این اظهارات مورینیو در شرایطی مطرح میشود که لامین یامال، به عنوان یکی از بزرگترین استعدادهای حال حاضر دنیای فوتبال، تحت فشار شدید انتظارات و نگاههای ریزبینانهی منتقدان قرار دارد و هر گامی از سوی او، زیر ذرهبین رسانهها و هواداران قرار میگیرد. این فشارها، میتواند بر عملکرد و رفتار این بازیکن جوان تأثیرگذار باشد. مورینیو، با این اظهارات، سعی داشت تا به این بازیکن جوان و همچنین اطرافیانش، یادآوری کند که برای رسیدن به موفقیتهای بزرگ، علاوه بر استعداد، به نظم، احترام و سختکوشی نیاز است
ژوزه مورینیو لامین یامال هانسی فلیک بارسلونا فوتبال