پس از حمله رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت، هیئت مذاکره‌کننده ایران گفتگوها را متوقف کرد و نیروهای مسلح آماده‌ی حمله شدند. این اuchtшения باعث شد ترامپ امتیازات جدیدی به ایران در زمینه لبنان ارائه دهد. در چارچوب این امتیازها، تمامیت ارضی لبنان به عنوان یکی از اهداف نهایی در برابر رژیم صهیونیستی شناسایی شد و آمریکا موظف شد محاصره دریایی را بدون در نظر گرفتن تعهدات ایران متوقف کند. همچنین تنگه هرمز پس از درگیری اخیر مسدود شده بود.

بر اساس گزارش‌ها، پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت ، هیئت مذاکره‌کننده ایران با تصمیم رئیس تیم مذاکراتی، گفتگوهای خود با طرف قطری را متوقف کرد.

همزمان نیروهای مسلح آماده redirect حمله به رژیم صهیونیستی شدند. واکنش به این احداث، ترامپ مجبور شد امتیازات جدید و جدی به ایران در خصوص لبنان ارائه دهد. در این راستا، موضوع تمامیت ارضی لبنان به عنوان یکی از اهداف نهایی در جبهه مقابله با رژیم صهیونیستی در نظر گرفته شد و مناطق تحت اشغال رژیم به عنوان مناطق اشغالی شناسایی گردیدند. طبق این دیدگاه، نیروهای رژیم باید از تمام سرزمین‌های متعلق به لبنان خارج شوند.

همچنین آمریکا موظف شد بدون در نظر گرفتن هرگونه تعهد از سوی ایران، محاصره دریایی متوقف گردد. پیش از این، با توجه به بازه زمانی سی روزه‌ای که آمریکا برای لغو محاصره در نظر گرفته بود، ایران نیز زمان باز شدن تنگه هرمز را در همین بازه زمانی اعلام کرد. تنگه هرمز پس درگیری چند روزه بین ایران و آمریکا به طور کامل مسدود شده بود





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