واکنش مارکو روبیو و دونالد ترامپ به مذاکرات پایان جنگ با ایران

مارکو روبیو خواسته‌های ایران را غیرواقع‌بینانه دانست و دونالد ترامپ احتمال حملات جدید را کم‌اهمیت اعلام کرد؛ تحلیل روند دیپلماسی و جنگ با ایران

مارکو روبیو ، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز یکشنبه سیزدهم نوامبر در واکنش به آخرین وضعیت گفت‌وگوها برای پایان دادن به درگیری با تهران، احتمال دستیابی به پیشرفت قابل توجهی را در این مسیر ناچیز ارزیابی کرد. او در اظهاراتی که پیش از سفر به پاریس و شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای گروه هفت انجام داد، معتقد است که خواسته‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر غیرقابل قبول و در برخی موارد "گستاخانه و مضحک" تلقی می‌شود.

مکانیسم دیپلماتیک و مواضع طرفین

وزیر خارجه آمریکا توضیح داد که اگرچه کشورهای مختلف همچنان پیشنهاداتی را در چارچوب گفت‌وگوهای جاری با مقامات ایرانی مطرح می‌کنند، اما نمی‌توان گفت که طرفین در آستانه دستیابی به یک توافق مهم یا پیشرفت اساسی قرار دارند. او تأکید کرد که دونالد ترامپ همواره رویکرد دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما نتیجه‌گیری تلاش‌های کنونی چندان مثبت نبوده است.

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از سوی دیگر، حکومت ایران پیش‌تر پایان محاصره دریایی بنادر خود در خلیج فارس و لغو تحریم‌های ایالات متحده را به عنوان پیش‌شرط‌های اصلی برای شروع مذاکرات صلح اعلام کرده بود. در مقابل، واشینگتن بر بازگشایی تنگه هرمز و پذیرش امتیازاتی از سوی تهران درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اصرار دارد و مشخص نکرده است که به کدام یک از خواسته‌های خاص اشاره می‌کند.

موضع دونالد ترامپ درباره حملات نظامی

در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز یکشنبه در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه سی‌ان‌ان احتمال حملات نظامی جدید علیه ایران را در صورت پیشرفت قابل توجه مذاکرات، بسیار پایین دانست. او در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است حملات علیه ایران از سر گرفته شود، گفت این موضوع به امضای توافقی محکم از سوی تهران بستگی دارد و در صورت دستیابی به چنین توافقی، به احتمال زیاد نیازی به حملات جدید نخواهد بود.

ترامپ در عین حال تأکید کرد که در صورت لزوم دستور حمله خواهد داد، اما افزود که ایالات متحده پیش‌تر ضربات سنگینی به ایران وارد کرده است. این اظهارات پس از آن بیان شد که ترامپ از تصمیم خود برای آغاز جنگ دفاع کرد و در واکنش به انتقادها درباره تأثیر جنگ بر شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، گفت از تصمیم خود پشیمان نیست و همچنان آن را اقدامی درست می‌داند.

تأثیرات منطقه‌ای و تلاش‌های میانجی

این تحولات دیپلماتیک در حالی رخ می‌دهد که قطر، که از میانجیگران اصلی میان واشینگتن و تهران به شمار می‌رود، هفته گذشته اعلام کرد جمهوری اسلامی در حال بررسی پیشنهادهایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود است. ترامپ نیز به‌تازگی در گفت‌وگویی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه گفت‌وگو کرده است.

به نوشته بلومبرگ، این اقدام نشانه دیگری از تمایل رئیس‌جمهور آمریکا به پایان دادن به جنگ محسوب می‌شود. با این حال، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اکنون زمان آن رسیده است که کاخ سفید تصمیم خود را درباره ادامه جنگ بگیرد و پیشنهاد تهران برای پایان دادن به جنگ همچنان پابرجاست.