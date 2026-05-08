واکنش ایران به طرح صلح آمریکا و تحولات اخیر در تنگه هرمز و لبنان

وزارت خارجه ایران در حال بررسی پاسخ به طرح صلح آمریکا است در حالی که حملات هوایی آمریکا در تنگه هرمز و کشته شدن یک جوان در اعتراضات تهران، تنش‌ها را افزایش داده است. همچنین، وزیر خارجه آمریکا در سفر به ایتالیا بر عدم پذیرش کنترل تنگه هرمز و تامین مالی حزب‌الله تاکید کرد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در اظهارات خود اعلام کرد که پاسخ ایران به طرح صلح آمریکا برای پایان جنگ در حال بررسی است.

او افزود که در وضعیت فعلی آتش‌بس «اسمی» برقرار است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به هرگونه تعرض و ماجراجویی با قدرت پاسخ خواهند داد. این در حالی است که فاکس‌نیوز از طریق شبکه ایکس اعلام کرد که ارتش آمریکا در روز جمعه حملات هوایی بیشتری را انجام داده و چند نفتکش خالی را که قصد عبور از محاصره دریایی داشتند، هدف قرار داده است.

در همین راستا، فرماندار میناب از پیدا شدن پیکر یکی از پنج ملوان مفقودشده در حمله بامداد جمعه آمریکا به لنج باری نزدیک میناب خبر داد. محمد رادمهر، فرماندار میناب، در گفتگو با رسانه‌ها بیان کرد که در جریان حمله آمریکا به یک شناور در نزدیکی آب‌های این شهرستان، ۱۰ نفر از ۱۵ ملوان حاضر در لنج مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند و گروه‌های تجسس در حال تلاش برای اطلاع از وضعیت دیگر ملوانان هستند.

این حمله در حالی صورت گرفت که پس از تحریم معاون وزیر نفت عراق به دلیل همکاری در دور زدن تحریم‌های ایران، سفارت آمریکا در بغداد در شبکه ایکس نوشت که حکومت ایران منابع نفتی عراق را غارت و از آن برای تامین مالی حمله به آمریکایی‌ها و متحدانش استفاده می‌کند. مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده که به ایتالیا سفر کرده بود، در اظهارات خود تاکید کرد که آمریکا کنترل تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی را نخواهد پذیرفت و همچنین همه موافقند که داشتن سلاح هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی غیرقابل قبول است.

او در خصوص مذاکرات با دولت لبنان نیز گفت: «ما می‌خواهیم دولت مشروع لبنان قوی باشد و حزب‌الله مانعی برای این امر است. » روبیو تاکید کرد که تلاش‌های آمریکا برای توقف تامین مالی حزب‌الله ادامه خواهد داشت. در همین زمان، پوریا غلامعلی، جوان ۳۲ ساله و فعال صنف کامپیوتر، در جریان اعتراضات ۱۸ دی تهران در منطقه هفت‌حوض با شلیک مستقیم به قلب و سر کشته شد.

او جوانی ورزشکار و شیفته طبیعت بود که به گفته اطرافیانش، توان مالی مناسبی داشت و تنها به امید آزادی ایران به اعتراضات پیوسته بود. اصابت گلوله به سر، شناسایی این جوان ۳۲ ساله را دشوار کرده بود. همکاران پوریا در نهایت از طریق تتوهایی که بر بدن داشت، توانستند او را شناسایی کنند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، علی‌اصغر غلامعلی، پدر پوریا و خادم مسجد، به دلیل ناتوانی مالی در تامین مبلغ مورد نیاز برای تحویل پیکر پسرش و تحت فشارهای امنیتی، پذیرفت او را «بسیجی» معرفی کنند. ماموران به خانواده پوریا پیشنهاد استفاده از برخی امتیازات حکومتی را در ازای بسیجی خواندن او داده بودند. با این‌حال، دوستان پوریا برای جلوگیری از مصادره حکومتی این جاویدنام، در مراسم تشییع و خاکسپاری او، شعارهای اعتراضی سر دادند.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفت که قرار است جمعه ۱۸ اردیبهشت پاسخ جمهوری اسلامی به طرح پیشنهادی صلح به واشینگتن ارائه شود. روبیو همچنین به دیدار خود با پاپ لئو در ۱۷ اردیبهشت اشاره کرد و گفت این دیدار «بسیار مثبت» بوده است





