ژان‌نوئل بارو خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد؛ هم‌زمان با تنش‌های دیپلماتیک، مرگ‌ومیر ناشی از مشروبات الکلی تقلبی در خوی، هرمزگان و نیشابور افزایش یافته است.

ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه ، در جریان مراسم "صدای ایران یان" که روز چهارشنبه بیست‌وپنجم نوامبر در انستیتوی جهان عرب پاریس برگزار شد، صراحتاً خواستار توقف فوری اعدام‌ها در ایران گردید. این دیپلمات بلندپایه فرانسوی ضمن حمایت از مطالبات مردم ایران ، نام میلاد آرمون و نوید نجاران را به عنوان قربانیان این خشونت‌ها بر زبان آورد و محکومیت پرستو احمدی، خواننده ایران ی، به هفتاد و چهار ضربه شلاق را نیز محکوم کرد.

جزئیات و مکانیسم کنش سیاسی فرانسه در انستیتوی جهان عرب

مراسم بیست‌وپنجم نوامبر با حضور هنرمندان و کنشگران ایرانی و فرانسوی در مکانی برگزار شد که با مشارکت فرانسه و کشورهای عربی در سال هشتصد و هشتاد تأسیس شده است. نمادین‌ترین بخش این گردهمایی، نقش بستن شعار "زن، زندگی، آزادی" با نورپردازی بر نمای خارجی ساختمان انستیتوی جهان عرب بود که هم‌زمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان اجرا شد.

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بارو در حساب رسمی اینستاگرام خود تصاویر این نورپردازی را منتشر کرد و با پخش قطعه‌ای از صدای پرستو احمدی اعلام داشت که فرانسه در کنار ایرانیانی است که خواهان عدالت و کرامت هستند. تدابیر امنیتی شدید در خیابان‌های اطراف این مکان فرهنگی حاکم بود و حضور نیروهای پلیس فرانسه بر فضای عمومی این رویداد سایه افکنده بود.

مواضع ذینفعان، تنش‌های دیپلماتیک و واکنش‌های متقابل

این اقدام دیپلماتیک در شرایطی رخ داد که روابط تهران و پاریس به دلیل انتساب حملات سایبری علیه زیرساخت‌های فرانسه به سپاه پاسداران به تنش جدی رسیده است. ژان‌نوئل بارو در نشست‌های اخیر در بروکسل و مجلس ملی فرانسه بر ضرورت پاسخ به اقدامات جمهوری اسلامی تأکید داشته و پاریس برای تصویب تحریم‌ها در نشست چهاردهم دسامبر وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تلاش می‌کند.

در حاشیه مراسم، بارو با ساموئل داوود، کنشگر سیاسی و یکی از آسیب‌دیدگان اعتراضات سال هشتاد و هشت ایران دیدار کرد. بخش فرهنگی این رویداد شامل اجرای قطعه "آوازی برای ژینا" توسط ارشید آذرین، اجرای شعر فروغ فرخزاد توسط مینا کاوانی با همراهی اریک تروفاز، و نمایش فیلم کوتاه هفت دقیقه‌ای طنین ترابی بود که به تصویر کشیدن رقص زنان در فضاهای عمومی ایران می‌پرداخت.

پیامدهای واقعی: بحران جانی ناشی از مشروبات الکلی در استان‌های مختلف

هم‌زمان با تحولات سیاسی، بحران گسترده‌ای از مسمومیت‌های الکلی در چندین شهر ایران گزارش شده است. حمیدرضا عمرانی، رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی، پنجم آذر اعلام کرد که بیست نفر پس از مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شده‌اند و سه نفر جان خود را از دست داده‌اند. او شهروندان را به پرهیز از مشروبات دست‌ساز و مراجعه فوری به بیمارستان‌ها حتی بدون علائم مسمومیت توصیه کرد.

در استان هرمزگان، فریده حسن‌زاده، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی، پنجم آذر گزارش داد که تا ساعت بیست و یکم چهارم آذر، نود و هشت مورد مسمومیت ثبت شده و شمار جان‌باختگان به هفت نفر رسیده است. اعداد نشان می‌دهد که هشتاد و هشت بیمار در بندرعباس، شش نفر در میناب و دو نفر در هر یک از شهرستان‌های قشم و رودان دچار مسمومیت شده‌اند که در میان آن‌ها عوارض شدید کلیوی و کاهش بینایی نیز گزارش شده است.

عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان، در همین راستا اعلام کرد که یک مکان تولید و فروش مشروبات دست‌ساز شناسایی و دو نفر مرتبط با تولید مشروبات مسموم بازداشت شده‌اند. فریده حسن‌زاده تأکید کرد که متانول موجود در این نوشیدنی‌ها تهدیدی جدی برای حیات بیماران بوده که منجر به بستری شدن یازده نفر در بخش مراقبت‌های ویژه و لوله‌گذاری داخلی نای برای چهارده بیمار شده است.

وضعیت سلامت در نیشابور و واکنش‌های اجتماعی به ممنوعیت‌ها

بحران مسمومیت به نیشابور نیز کشیده شده است. میلاد تقدیسی حیدریان، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، پنجم آذر اطلاع داد که شمار مراجعان با علائم مسمومیت به دوصد و سی و هشت نفر رسیده است. او افزود که سی و هشت نفر همچنان بستری هستند، صد و بیست و هشت نفر ترخیص شده‌اند و شازده‌ده نفر با رضایت شخصی بیمارستان را ترک کرده‌اند.

واکنش‌های شهروندان در فضای مجازی نشان می‌دهد که ممنوعیت فروش مشروبات الکلی و عرضه بدون نظارت در بازار سیاه، امکان کنترل کیفیت را از بین برده است. برخی کاربران نقش احتمالی حکومت در توزیع مشروبات تقلبی را مطرح کرده‌اند و بر ادامه مصرف با وجود خطرات جانی تأکید می‌ورزند.