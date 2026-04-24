واکنش گسترده به اظهارات ترامپ درباره وضعیت سیاسی ایران

پس از ادعاهای دونالد ترامپ مبنی بر وجود اختلافات داخلی و ابهام در رهبری ایران، مقامات ایرانی با انتشار پیام‌های هماهنگ، بر وحدت و انسجام در کشور تاکید کردند.

پس از اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر آشفته بودن اوضاع سیاسی در ایران و ابراز تردید درباره مشخص بودن رهبری کشور و وجود درگیری بین جریان‌های مختلف، واکنش گسترده‌ای از سوی مقامات ایران ی صورت گرفت.

سران سه قوه و دیگر مسئولان با انتشار پیام‌هایی تاکید کردند که در ایران تفکیک بین تندرو و میانه‌رو وجود ندارد و همه ایرانی و انقلابی بوده و از رهبر جمهوری اسلامی پیروی می‌کنند. این واکنش‌ها در پی اظهارات آقای ترامپ در مورد اختلافات داخلی ایران و پس از دور اول مذاکرات بی‌نتیجه با ایران مطرح شد. در این مذاکرات، گروه‌های تندرو هیئت مذاکره‌کننده ایرانی را به «پایمال‌کردن» خون رهبر جمهوری اسلامی متهم کرده بودند.

پیام مشترک روسای سه قوه، شامل آقایان پزشکیان، قالیباف و محسنی اژه‌ای، هرگونه دوقطبی‌سازی در کشور تحت عنوان تندرو و میانه‌رو را رد کرد و تاکید کرد که القای چنین مفاهیمی از سوی دشمن با واقعیت‌های موجود در ایران متفاوت است. این پیام‌ها به سرعت در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد و بسیاری از مقامات نظامی و سیاسی نیز با انتشار پست‌های مشابه، بر وحدت و انسجام در کشور تاکید کردند.

در این پیام‌ها، تاکید شده بود که همه ایرانیان و انقلابیون با تبعیت از رهبر انقلاب، در برابر دشمنان ایستاده‌اند. همچنین، شعار «یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه» به عنوان نمادی از این وحدت مطرح شد. وزیر امور خارجه، معاون اول رئیس جمهور و سایر مقامات نیز پیام‌های مشابهی منتشر کردند. همزمان، نقاشی‌های دیواری ضد آمریکایی در تهران با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا به نمایش درآمد.

اظهارات آقای ترامپ در مورد اختلافات داخلی ایران، در حالی مطرح شد که او بارها از تغییر رژیم در ایران صحبت کرده بود. او در ادامه پیام خود، درگیری بین «تندروها» و «میانه‌روها» را آشفته توصیف کرد و مدعی شد که ایران نمی‌داند رهبرش کیست.

در واکنش به این اظهارات، اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، بر وحدت جناح‌های حکومتی تاکید کرد و فرماندهی هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز با بازنشر «پیام وحدت»، بر آمادگی برای دفاع از کشور تاکید کردند. همچنین، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع و توییت منسوب به مجتبی خامنه‌ای نیز با انتشار پیام‌هایی، بر اتحاد و اقتدار مردم و مسئولان تاکید کردند.

در این میان، اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه، درباره باز شدن تنگه هرمز، بخشی از اختلافات درون حکومت را بر سر آتش‌بس شعله‌ور کرد و واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. این اختلافات نشان‌دهنده پیچیدگی‌های سیاسی در ایران و تاثیرگذاری عوامل داخلی و خارجی بر تصمیم‌گیری‌های این کشور است





